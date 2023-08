Vor chema preoții după ultimele tontogoluri ale Rapidului? A venit răspunsul

Adrian Iencsi face echipă cu Bergodi pe banca tehnică a Rapidului. Fosta glorie din Giulești este secundul italianului. Cei doi întâmpină, însă, probleme mari în acest start de sezon, iar soluțiile întârzie să apară. În ciuda unui staff tehnic cu experiență, jocul echipei a lăsat de dorit, iar .

Rapid așteaptă o schimbare de mentalitate din partea jucătorilor

“Nu cred că asta este rezolvarea. Să chemi un preot e un lucru important, un lucru frumos, înseamnă că ai credință în tot ceea ce faci. Dar asta nu cred că rezolva lucrurile. Important e ca noi să fim mult mai atenți. Vorbim de atenție, de concentrare, de dezinvoltură. Poate că unii jucători sunt crispați.

Jucăm cu stadionul arhiplin și mă refer aici în special la jucătorii mai tineri sau lipsiți de experiență. Nu sunt obișnuiți cu o atmosferă așa de frumoasă. Eu cred că ar trebui să muncim mai mult. Ar trebui să fim mult mai modești, ar trebui să fim mult mai umili. Asta cred eu, asta le spune și mister”, a declarat Adrian Iencsi.

Rapid are un start slab de sezon într-un an în care obiectivul trasat este titlul. Formația lui și se află la 7 lungimi de liderul campionatului FCSB, care are cu un meci mai puțin disputat. Giuleștenii trebuie să strângă rândurile pentru a se putea menține în obiectiv.

Cu o singură victorie în 5 meciuri, partida cu Farul devine una decisivă. Rapid are o singură victorie în acest an, în etapa a 2-a contra celor de la U Cluj. Greșelile individuale au costat-o scump pe echipa lui Bergodi care așteaptă partida cu Hagi cu 2 înfrângeri consecutive. 2-0 cu Petrolul și 2-1 cu Voluntari au dus Rapidul în criză.

Iencsi acuză lipsa de experiență a rapidiștilor

“Nu doar purtând tricoul Rapidului te face un câștigător. Trebuie să fii umil, trebuie să muncești enorm de mult. Trebuie să fii serios în tot ceea ce faci. Eu cred că asta, aici trebuie să lucrăm foarte serios. Aici vom face diferența, când băieții or să înțeleagă acest lucru, atunci vom câștiga.

Eu sper că aceste rezultate pe care le-am avut până acum să îi facă mult mai conștienți în legătură cu clubul la care joacă, unde suntem în clasament. Și ar trebui să avem o ambiție mult mai mare. Eu cred că trebuie un pic mai multă foame. Foame de rezultat, foame de afirmare și foame de performanță. E vorba de viitorul lor. Marea majoritate sunt jucători foarte tineri și pentru a avea un viitor frumos trebuie să muncească enorm de mult”, a declarat Adrian Iencsi.

Adrian Iencsi a jucat la Rapid între 1997 și 2004. Atunci, a reușit un transfer de senzație la Spartak Moscova, formație pentru care a jucat timp de două sezoane. În 2009 s-a întors la giuleșteni timp de un an și a reușit si adune 22 de meciuri în tricoul alb-vișiniu. Pentru România, Iencsi a bifat 30 de selecții.

