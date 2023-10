„Vreau să mai aduc doi acționari până în iarnă” Nicolescu a confirmat unul dintre ei.

În direct la Fanatik SuperLiga, Andrei Nicolescu s-a ferit să vorbească exact despre numele acestor acționari, însă Vivi Răchită, invitatul lui Horia Ivanovici, a aflat unul dintre nume. Nicolescu ar spera ca acești oameni să vină la club cu cel puțin 3 milioane de euro la iarnă, dacă nu cu cu 5, pentru a duce echipa la un nou nivel.

”Vreau să mai aduc doi acționari la Dinamo până în iarnă”

”Nu pot să spun nimic 100%, dar eu cel puțin îmi doresc să închid cu cel puțin doi noi acționari până în iarnă. Unul dintre ei a fost în spațiul public”, a declarat Nicolescu. ”Cine a apărut? Că nu mai știu? S-a scris de mulți. A, de domnul de Sorin Preda, zicea acum Vivi? La câte nume au apărut…serios acum”, a replicat Horia Ivanovici.

”Haideți vă rog, lăsați așa. Vedeți că știți. Bine, dar dumneavoastră trebuie să faceți diferența între acționarii care vorbesc de milioane și nu vin cu nimica. Ăsta este targetul, să închidem doi acționari. Pachetele nu sunt fixate la 10%”, a completat Nicolescu. Așadar, dinamoviștii cu bani sunt așteptați să cumpere pachete chiar și de 30% la Dinamo, dacă vor fi dispuși să investească.

”V-ați propus să strângeți 2-3 milioane la iarnă, ca să întăriți echipa. Vă trebuie 3 milioane sau suma e mică?”, a completat Horia Ivanovici, după care a primit o replică sinceră din partea lui Nicolescu: ”Sunt calcule mai complexe, pentru ieșirea din insolvență suntem setați, eu vorbeam de acționari noi…E puțin mai mult (n.r. investiție de 3 milioane la Dinamo)”.

În concluzie, Horia Ivanovici i-a dorit baftă lui Nicolescu și i-a transmis că suporterii dinamoviști ar face bine să fie realiști în aceste momente grele prin care trece clubul. ”Vă țin pumnii, nu sunt ironic, nu e ușor fotbalul. Când nu curg banii din pământuri, imobiliare…Eu aș prefera să fiu suporter la Dinamo un conducător ca dumneavoastră. A da, în iarnă dacă aduci jucători joacă milioanele, dar azi nu”, a transmis moderatorul emisiunii Fanatik SuperLiga.

”Și când curg banii fotbalul la fel de greu e. Consecințele nu se văd pentru că banii aduși acoperă alte găuri. Noi încercăm să găsim un sistem în care banii să nu devină găuri. Momentan pedalăm…E una ca în momentul în care greșești să zici las că mai fac rost de 2 milioane, alta e când recunoști că ai avut o decizie greșită”, a replicat, în final, și administratorul special al ”câinilor roșii”.

Cine este Sorin Preda, salvarea lui Dinamo?

Sorin Preda, cel în care își pune speranța Andrei Nicolescu, este CEO-ul și fondatorul companiei Global Vision, o firmă care activează în domeniul logisticii și industriei. Înainte de a se apuca de afaceri, Sorin Preda a fost unul dintre managerii români operatorului de telefonie mobilă Connex, actualul Vodafone.

