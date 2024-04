Wei Yi, revenire spectaculoasă în Grand Chess Tour. Ce sfaturi are chinezul pentru pasionații de șah

Grand Chess Tour 2024 începe în luna mai, cu Superbet Rapid&Blitz Varșovia. Apoi, circuitul lansat de legendarul Garry Kasparov . Iar ultima etapă europeană a competiției, înainte de mutarea la Saint Louis, este programată la Zagreb, în luna iulie.

Wei Yi, locul 10 în clasamentul FIDE, va participa în luna mai la Superbet Rapid&Blitz Varșovia. A doua sa prezență în Grand Chess Tour

Wei Yi, al doilea cel mai bun șahist chinez, după campionul mondial Ding Liren, va fi prezent la Varșovia, pentru prima etapă din Grand Chess Tour. , un interviu cu al 10-lea jucător al lumii, care a vorbit despre primii săi pași în carieră, dar și despre beneficiile șahului în general.

Wey Yi, 24 de ani, este Mare Maestru încă de la vârsta de 13 ani! Iar doi ani mai târziu devenea cel mai tânăr jucător care depășește bariera 2700 la nivel de ELO FIDE. A fost unul dintre oamenii alături de care Ding Liren s-a pregătit pentru titlul mondial pe care l-a câștigat în 2023.

Grand Chess Tour, circuit lansat de Garry Kasparov, a strâns cei mai buni șahiști ai lumii, care se luptă, pe parcursul a cinci etape, pentru premii totale de 1,5 milioane de dolari. Cele 3 etape din Europa, la Varșovia, București și Zagreb, sunt sponsorizate de Fundația Superbet. Iar cele două din SUA, la Saint Louis, de miliardarul american Rex Sinquefield. În 2023, pentru FANATIK.

Wei Yi, detalii despre cum și-a început cariera în șah. Ce sfaturi are pentru pasionații de sportul minții

Superbet Foundation: Ce te-a inspirat să alegi șahul și cum îți păstrezi motivația în carieră?

Am început șahul la șase ani. Părinții mei m-au dus la un club de șah din orașul natal. Când am văzut pentru prima dată un joc de șah, mi s-a părut foarte interesant. În primă fază în special datorită formei pieselor. După un an sau doi, am fost la un turneu de șah. Iar rezultatul nu a fost chiar rău. Părinții mei au considerat că ar fi o idee bună să continui să învăț să joc șah. La vârsta de 11 ani am decis că vreau să devin jucător profesionist de șah. Iar trei ani mai târziu deveneam Mare Maestru. Motivația vine din faptul că iubesc șahul.

Ce sfat ai avea pentru tinerii șahiști care sunt la primii lor pași în carieră?

Să joace cât mai multe partide, să facă și puzzle-uri. Dar cred că în primul rând este nevoie să fie perseverenți. Pentru că trebuie să joci tot timpul, măcar un joc pe zi. De asemenea, este foarte important să îți facă plăcere să joci șah.

Wei Yi, detalii despre cum arată o zi obișnuită din viața sa între șah și facultate. Cum se pregătește la marile turnee

Pe ce resurse și instrumente crezi că ar trebui să se bazeze șahiștii începători atunci când încearcă să își îmbunătățească abilitățile la șah?

Pentru început, ar fi o idee bună să îi citească pe clasici, cum ar fi cărți scrise de Kasparov sau Fischer. Acestea sunt capodopere! Și, desigur, trebuie să urmărească multe partide.

Cum te pregătești pentru partidele importante pe care le ai în program?

În general, analizez deschiderile pe care le folosesc adversarii mei. Urmăresc câteva dintre meciurile lor. Și mă odihnesc foarte mult, asta mi se pare foarte important.

Ne poți descrie o zi obișnuită din viața ta și cum îmbini antrenamentele la șah cu alte activități?

Eu merg în același timp și la facultate, deci nu am chiar așa mult timp la dispoziție. Studiez economie și management. Dar de fiecare când am timp, îl folosesc pentru a studia șah. Mă antrenez cam 7-8 ore pe zi, de fiecare dată când am posibilitatea. Ca să mă relaxez, citesc cărți, ascult muzică sau mă joc pe computer.

Wei Yi, amintiri de la prima sa participare în Grand Chess Tour. A fost la un turneu în Coasta de Fildeș în 2019. Urmează Superbet Rapid&Blitz Varșovia

Ce abilități specifice crezi că pot fi dezvoltate prin intermediul jocului de șah?

Răbdare, perseverență și, de asemenea, un mod diferit de a gândi. Pentru copii mi se pare foarte important să se apropie de șah. Șahul te poate ajuta și la studii, în special pentru că îți formează o gândire strategică. De asemenea, ajută foarte mult și pentru spritul de muncă în echipă. La turneele pe echipe înveți să cooperezi, să lucrezi în echipă, iar asta te ajută în mai multe etape ale vieții.

În acest an vei juca în Grand Chess Tour, la Superbet Rapid&Blitz. Deja ai participat la un asemenea turneu. Cum a fost experiența ta de atunci?

Da, am jucat în 2019. Am avut rezultate bune după primele două zile de șah rapid, dar în final nu au am păstrat același nivel. Asemenea turnee te ajută să evoluezi. Grand Chess Tour este un circuit extrem de important, pentru că poți înfrunta cei mai buni jucători din lume.