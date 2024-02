William Baeten, supărat după partida FC U Craiova – CFR Cluj 1-3: ”Ceva lipsește”. Portarul Gurău nu mai crede în play-off

. În acest moment, oltenii sunt la 5 puncte de ocupanta ultimului loc care duce în play-off, Petrolul Ploiești.

William Baeten, declarații după FC U Craiova – CFR Cluj 1-3: ”Ceva lipsește”

. Acesta a reușit să înscrie cu un șut spectaculos din afara careului care s-a dus direct în plasa porții lui Sava.

După înfrângerea din Bănie, jucătorul belgian a analizat partida și a oferit declarații despre ce trebuie să facă echipa pe viitor.

”Am mai primit un gol, am încercat să punem presiune în repriza a doua, e greu de suportat situația echipei. Ceea ce trebuie să facem, în această situație, este să muncim, să rămânem uniți și să câștigăm în etapa viitoare, avem nevoie de o victorie.

Trebuie să începem să ne uităm și în spatele nostru la celelalte echipe, nu doar deasupra noastră. Dacă nu reușim să câștigăm puncte etapa viitoare, va fi complicat. Ceva lipsește, dacă am știi soluția, am fi putut câștiga”, a declarat William Baeten.

William Baeten: ”Trebuie să ne apărăm ca o echipă”

Marcatorul oltenilor crede că echipa antrenată de Giovanni Costantino trebuie să fie mai atentă pe faza defensivă.

”Toată lumea vorbește despre calitatea noastră dar trebuie să o arătăm pe teren, nu la antrenamente. Trebuie să câștigăm meciuri. Nu are sens să vorbim despre asta, dacă noi nu câștigăm meciul. Am crezut la pauză că putem să jucăm mai bine, să creem spații între liniile lor.

Trebuie să trecem mai departe și să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Apărarea arată rău, toată lumea e responsabilă, trebuie să ne apărăm ca o echipă”, a declarat William Baeten.

Declarațiile lui Gurău, după cele 3 goluri încasate în partida FC U Craiova – CFR Cluj 1-3

După partida în care a încasat trei goluri de la CFR Cluj, Ionuț Gurău s-a arătat afectat de rezultat și a vorbit despre lupta pentru un loc de play-off.

”Nu am multe de spus. Știam că ne așteaptă un meci dificil, o echipă foarte bine pregătită, cu mulți jucători de calitate. Am încercat să alergăm după egalare, nu prea ne-a mers astăzi. Ce să-mi reproșez? Acea ieșire, a fost o lipsă de comunicare cu Negru, trebuie să mă uit pe filmare. A fost un gol ciudat.

Al doilea gol a fost un contraatac al lor încheiat cu succes, iar la al treilea ne-au prins descoperiți. Am impresia că suntem pe acolo, cu Botoșani, cu Voluntari, la goluri primite. Mă îngrijorează, îmi pun semne de întrebare. Până să luăm vacanța, nu am luat gol vreo 4-5 etape. Acum am început să primim iar.

Degeaba avem calitate dacă atunci când intrăm pe teren nu arătăm ce trebuie. Dacă aș știi problema, v-aș spune-o. Nu mai putem să mai vorbim acum de play-off. Trebuie să ne gândim să nu ajungem la baraj, să strângem puncte”, a declarat Ionuț Gurău.