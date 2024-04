WrestleMania 40. Se anunță două nopți de wrestling magice în Philadelphia. Revenirea în ring a lui The Rock, în prim plan

WrestleMania 40 este showul pe care îl așteaptă fanii wrestlingului din întreaga lume. Și în 2024, WWE urmează modelul din ultimii patru ani. Supranumit „Super Bowl-ul wrestlingului profesionist”, evenimentul se va desfășura din nou în două nopți, mai exact pe 6 și pe 7 aprilie.

WrestleMania 40. Regalul wrestlingului se întoarce odată cu The Rock

WrestleMania este cel mai important show pe care WWE (n.r. – World Wrestling Entertainment) îl pune în scenă în timpul unui an calendaristic. În 2024, evenimentul ajunge la ediția cu numărul 40 și va avea loc pe Lincoln Financial Field, din Philadelphia, Pennsylvania. Fanii americani și nu numai vor umple arena care are o capacitate de 67.594 de locuri.

Biletele pentru WrestleMania 40 au fost puse în vânzare pe 18 august 2023 și, încă din prima zi, s-au vândut peste 90.000 de tichete pentru cele două seri de wrestling. Niciodată în istoria companiei nu s-au mai vândut atât de multe bilete într-o singură zi.

Acesta va fi primul WrestleMania de când WWE nu mai este deținut și controlat de familia McMahon. Cea mai mare promoție de wrestling din lume se află, începând din septembrie 2023, sub tutela TKO Group Holdings, corporație care deține și UFC (n.r. – Ultimate Fighting Championship).

Cum poate fi văzut WrestleMania 40

WrestleMania 40 poate fi văzut din orice colț al lumii. În SUA, evenimentul va fi transmis livestream pe Peacock. Disney+ Hotsar îl va difuza în Indonesia, Disney+ în Filipine, Binge în Australia, Abema în Japonia, SonyLIV în India, și WWE Network în toate celelalte țări, inclusiv în România (ora 02:00).

În ianuarie 2024, WWE a anunțat că începând cu ianuarie 2025, Astfel, WrestleMania 40 va fi ultimul WrestleMania difuzat livestream pe WWE Network.

Ce vedete vor fi prezente la WrestleMania 40

WWE continuă tradiția din anii precedenți și a invitat la eveniment mai multe evenimente din afara ringului. Câștigătoarea de premiu Grammy, Coco Jones, va intona imnul național al Statelor Unite în noaptea cu numărul 1 de la WrestleMania 40. Un alt câștigător de premiu Grammy, rapperul american Lil Wayne, își va lansa ultimul single pe durata weekendului WrestleMania. Și rapperul Meek Mill, originar din Philadelphia, va avea momentul său pe Lincoln Financial Field.

În ceea ce priveșe acțiunea din ring, nostalgia iubitorilor de wrestling va fi satisfăcută prin prezența unor superstaruri consacrate, precum Randy Orton, Rey Mysterio, AJ Styles și The Rock, în timp ce fanii mai tineri se vor bucura de prezența luptătorilor autohtoni de calibrul lui Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes sau Drew McIntyre.

Să nu pierdem din vedere participarea lui Logan Paul, o atracție importană în lumea sporturilor de contact. Campionul Statelor Unite este cunoscut de fanii WWE, dar și de non-fanii wrestling.

Continuă domnia istorică a lui Roman Reigns sau Cody Rhodes încheie povestea tatălui său?

Cu siguranță cel mai așteptat meci de la WrestleMania 40 este cel pentru titlul WWE. Campion mondial de aproape patru ani, . „The American Nightmare” încearcă din răsputeri să cucerească titlul suprem în wrestling, o centură pe care tatăl său, legendarul „The American Dream” Dusty Rhodes nu a deținut-o niciodată.

Confruntarea va avea loc în main event-ul serii cu numărul 2 și va fi precedat de meciul colosal la echipe din prima noapte, atunci când Rhodes va lupta umăr la umăr cu Seth Rollins pentru a da piept cu „The Bloodline” Roman Reigns și The Rock. Acest meci de tag team aduce cu sine o serie de consecințe care pot influența cu mult main event-ul de duminică.

Seara 1 (6 aprilie)

Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch (pentru titlul Women’s World) The Judgment Day (Finn Balor și Damian Priest) (c) vs. #DIY (Johnny Gargano și Tommaso Ciampa) vs. The Awesome Truth (The Miz și R-Truth) vs. The New Day (Kofi Kingston și Xavier Woods) vs. A-Town Down Under (Austin Theory și Grayson Waller) vs. New Catch Republic (Pete Dunne și Tyler Bate) (Six-Pack Tag Team Ladder match pentru titlurile Undisputed WWE Tag Team) Rey Mysterio și Andrade vs. Dominik Mysterio și Santos Escobar Jey Uso vs. Jimmy Uso Bianca Belair, Jade Cargill și Naomi vs. Damage CTRL (Dakota Kai, Asuka și Kairi Sane) Gunther (c) vs. Sami Zayn (pentru titlul Intercontinental) The Bloodline (The Rock și Roman Reigns) vs. Cody Rhodes și Seth Rollins (Dacă Rhodes și Rollins câștigă, toți membrii Bloodline vor fi interziși în seara 2 la meciul de titlu mondial între Roman Reigns și Cody Rhodes. În schimb, dacă se impun Rock și Reigns, main event-ul de duminică se va desfășura după regulile celor din The Bloodline)

Seara 2 (7 aprilie)

Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre (pentru titlul World Heavyweight) The Pride (Bobby Lashley, Angelo Dawkins șu Montez Ford) (cu B-Fab) vs. The Final Testament (Karrion Kross, Akam și Rezar) (cu Scarlett și Paul Ellering) ( Philadelphia Street Fight) LA Knight vs. AJ Styles Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens (pentru titlul United States) Iyo Sky (c) vs. Bayley (pentru titlul WWE Women’s) Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes (pentru titlul WWE)

02:00 este ora României la care începe showul din Philadelphia



23.625 de dolari a fost prețul celui mai scump bilet pentru cele două seri de WrestleMania 40