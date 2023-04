WrestleMania merge la Hollywood! Toate informațiile despre showul anului în wrestling. Cum poate fi văzut în România. Video

Ediția 39 a celui mai important show din wrestling este, totodată, și cea mai scumpă! WWE anunță că va stabili un nou record de bilete vândute în avans în comparație cu oricare altă ediție.

WrestleMania 39 bate orice record din istoria celui mai important eveniment WWE

WrestleMania este cel mai important show pe care WWE (n.r. – World Wrestling Entertainment) îl pune în scenă în timpul unui an. În 2023, evenimentul „împlinește” ediția 39 și se va desfășura în Inglewood, California, pe celebra arenă SoFi Stadium, care are o capacitate de 100.240 de locuri. Americanii și fanii din întreaga lume vor umple până la refuz stadionul pe care va avea loc „SuperBowl-ul wrestlingului profesionist”.

La începutul anului, WWE a scos la vânzare nu mai puțin de 99.968 de bilete pentru cele două zile în care se desfășoară WrestleMania 39. Dintre acestea, 49.584 de tichete au fost distribuite pentru seara de sâmbătă, 1 aprilie, în timp ce restul de 50.114 pentru duminică, 2 aprilie. Cel mai ieftin tichet pentru prima seară a fost pus în vânzare la prețul de 120 de dolari, iar cel mai ieftin pentru a doua seară costă 138 de dolari. Cine a dorit să vadă acțiunea din ring din primele trei rânduri a trebuit să scoată din buzunare 7.400 de dolari. Desigur, fanii au putut achiziționa bilete și pentru ambele seri. Cel mai ieftin tichet disponibil pentru un combo de două nopți la WM 39 a fost 261 de dolari, iar cel mai scump 7.345 de dolari.

WWE nu a dezvăluit deocamdată suma exactă pe care a încasat-o din vânzare biletelor pentru WrestleMania 39, dar în luna ianuarie a anunțat că evenimentul a doborât recordul precedent, deținut de ediția din 2016, WrestleMania 32, atunci când, pentru showul organizat pe AT&T Stadium din Arlington, Texas, compania a generat încasări în valoare 17,3 milioane de dolari.

Cum poate fi văzut în România cel mai spectaculos show de wrestling

La fel ca în ultimii trei ani, WrestleMania va avea loc pe parcursul a două zile, pe 1 și 2 aprilie. Ediția 39 va fi difuzată pe WWE Network, cu începere de la ora 03:00, ora României. Platforma este disponibilă și la noi în țară, astfel că orice împătimit al wrestlingului poate viziona WrestleMania 39, prețul abonamentului lunar fiind de 9,99 de dolari. Pe WWE Network, WWE pune la dispoziție toate showurile importante, dar și multe alte evenimente de colecție, interviuri sau documentare.

Prima ediție fără patronul Vince McMahon „la butoane”

Showul pus în scenă de WWE la WrestleMania este deosebit și prin prisma vedetelor din afara ringului, care, an de an, iau parte la acest eveniment grandios. Un mare fan al divertismentului sportiv din Statele Unite ale Americii și o prezență constantă la WrestleMania, Snoop Dogg este deja prezent pe posterul oficial al WrestleMania.

Nu se știe însă dacă celebrul rapper va avea vreun rol în ceea ce privește acțiunea din ring, așa cum se va întâmpla, spre exemplu, cu youtuberul american Logan Paul. După ce în 2022 , când a făcut echipă cu The Miz contra familiei Mysterio, și la Crown Jewel, unde a luptat pentru titlul mondial contra lui Roman Reigns, dar fără sorți de izbândă, renumitul vlogger va avea din nou un meci important, contra lui Seth Rollins, unul dintre cei mai buni wrestleri din lume. Gazda evenimentului va fi Mike „The Miz” Mizanin, dublu campion mondial în WWE și o prezență constantă în diverse producții de la Hollywood.

WrestleMania 39 va marca o premieră extrem de importantă: va fi prima ediție din istorie fără Vince McMahon (77 de ani) la cârma companiei. Anul trecut, patronul WWE a fost îndepărtat din fruntea Consiliului de Adminstrație, pe care l-a condus timp de 30 de ani, după ce a primit mai multe acuzații de hărțuire sexuală și șantaj din partea unor foste angajate. Ca urmare a acestui scandal, WWE a ajuns, culmea ironiei, pe mâna… unei femei! Fiica lui Vince McMahon, Stephanie, ajutată de soțul său, Paul „Triple H” Levesque și de CEO-ului Nick Khan.

Revenind la celebritățile care își vor face simțită prezența pe SoFi Stadium în weekendul 1-2 aprilie, WWE a anunțat deja melodia oficială a evenimentului. Ea poartă titlul de „Less than zero” și este interpretată de „The Weekend”. Este pentru al patrulea an la rând când artistul canadian cântă melodia oficială de la WrestleMania. WWE păstrează tradiția, iar „America the Beautiful” se va auzi din nou la WrestleMania. Imnul va fi interpretat în seara de 1 aprilie de către superba cântăreață de muzică pop/reggaeton Becky G, care are miliarde de vizualizări pe YouTube și zeci de milioane de urmăritori pe Instagram.

John Cena revine la WrestleMania 39! Roman Reigns vs. Cody Rhodes, în main event

Deși nu au fost stabilite încă toate luptele, se știu deja cele mai importante confruntări de la WrestleMania 39. Unul dintre cele mai așteptate momente este al revenirii lui John Cena (45 de ani) pe cea mai grandioasă scenă pe care o poate oferi wrestlingul profesionist. Ocupat mai degrabă să filmeze blockbusteruri la Hollywood, reputat actor și cel mai decorat superstar din istorie, 16 titluri mondiale, la egalitate cu Ric Flair, și-a făcut timp pentru a urca din nou în ring și pentru a încerca să îi dea o lecție lui Austin Theory (25 de ani). Cei doi se vor lupta pentru centura Statelor Unite, după ce, în ultimul an, tânărul campion l-a atacat pe Cena în aproape fiecare interviu.

Confruntarea pe care toți fanii o așteaptă cu sufletul la gură este, însă, cea dintre campionul mondial Roman Reigns și Cody Rhodes, care și-a câștigat dreptul de a lupta în main event după ce a ieșit învingător din meciul Royal Rumble de la începutul anului. Se anunță o luptă cu adevărat titanică având în vedere poveștile combatanților, care întrec orice rivalitate. Între cei doi există și o similitudine. Ambii vin din familii celebre de wrestleri. Reigns este vărul celebrului megastar de la Hollywood Dwayne „The Rock” Johnson, în timp ce Rhodes este fiul lui „The American Dream” Dusty Rhodes.

În ceea ce îl privește pe Roman Reigns, campionul mondial în exercițiu are o miză suplimentară pe lângă aceea de a nu pierde cele două centuri pe care le deține, WWE și Universal. Wrestlerul cu origini samoane este rege în WWE de peste 900 de zile, iar dacă va trece și de provocarea numită Cody Rhodes va atinge istorica bornă 1000. Până acum, Printre aceste nume, John Cena, Brock Lesnar, Kevin Owens, Logan Paul, Goldberg, Drew McIntyre, Finn Balor, Edge, Rey Mysterio sau Daniel Bryan.

De cealaltă parte, Rhodes a revenit în WWE în 2022 după șase ani de pribegie, dintre care ultimii patru au fost petrecuți chiar în compania rivală All Elite Wrestling. Pe parcursul absenței din WWE, Cody s-a reinventat și a devenit un superstar în adevăratul sens al cuvântului și un luptător complet. Supranumit „The American Nightmare”, Rhodes are și fanii de partea sa, toate aceste ingrediente putând a îi da speranțe că el este alesul care să îl detroneze pe Reigns. Drumul către main eventul de la WrestleMania 39 n-a fost deloc ușor pentru Rhodes.

După ce a parcurs cu brio pașii către revenirea în WWE, fiul lui Dusty Rhodes a suferit o ruptură a pectoralului, accidentare care l-a ținut jumătate de an departe de ringul de wrestling. Cody Rhodes s-a întors însă cu forțe proaspete și, după ce și-a asigurat biletul pentru main eventul de la WrestleMania 39 prin câștigarea meciului Royal Rumble, mai are un singur scop. Să încheie povestea și să devină primul campion mondial din familia Rhodes. Nici tatăl său, legendarul Dusty, care s-a stins din viață în 2015, și nici fratele său, Dustin, nu au reușit să pună mâna vreodată pe titlul suprem din WWE.

Fetele din WWE, la putere și în acest an

Wrestlingul feminin, care a luat o mare amploare în ultimii ani, va fi și el în prim plan la WrestleMania 39. Se știu deja meciurile pentru cele două centuri supreme ale diviziei feminine din WWE. În Raw, Bianca Belair, care deține titlul încă de anul trecut, de la WrestleMania 38, își va pune în joc coroana în fața japonezei Asuka, „minunea” care a cucerit absolut tot ce se putea în WWE.

În celălalt brand, Charlotte Flair, cea mai decorată campioană a companiei, cu 14 titluri mondiale, va da piept cu învingătoarea de la Royal Rumble, Rhea Ripley. Australianca în vârstă de 26 de ani este noua senzație din wrestling și vrea răzbunare în California. Ripley și Flair s-au întâlnit în ring la WrestleMania și în urmă cu trei ani, atunci când Charlotte a deposedat-o pe Rhea de titlul NXT.

O altă rivalitate care își va găsi deznodământul în L.A. este cea dintre Damage CTRL (Bayley, Iyo Sky, Dakota Kai) și alianța pe care a format-o cu legendarele Lita și Trish Stratus.

O altă confruntare a titanilor care va fi pusă în scenă la WrestleMania 39 va fi cea dintre „Bestia” Brock Lesnar, cel mai decorat atlet din istoria sporturilor de contact și „Gigantul nigerian” Omos. Lesnar este singurul om care are a devenit campion mondial în WWE, UFC, NJPW și NCAA, dar acum va avea parte de o provocare de-a dreptul uriașă, la propriu. Un colos care măsoară 2,21 metri!

13 meciuri pentru cele două seri de WrestleMania 39

Pe măsură ce ne-am apropiat de marele eveniment, cardul de la WrestleMania 39 a fost definitivat, iar program își vor face apariția și alte superstaruri autohtone din WWE, cum ar fi Edge, Rey Mysterio, Ronda Rousey, Finn Balor, Bobby Lashley, Sami Zayn, Kevin Owens sau Drew McIntyre. La WrestleMania 39 vor fi apărate și celelalte centuri importante din WWE, titlul Intercontinental pe care îl deține Gunther și titlurile la echipe, care se află în posesia gemenilor Jey și Jimmy Uso.

Seara 1 (1 aprilie)

Austin Theory (c) vs. John Cena (pentru titlul Statelor Unite) Seth Rollins vs. Logan Paul Trish Stratus, Lita și Becky Lynch vs. Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai și Iyo Sky) Braun Strowman și Ricochet vs. The Street Profits (Angelo Dawkins și Montez Ford) vs. Alpha Academy (Chad Gable și Otis) vs. The Viking Raiders (Erik și Ivar) Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley (pentru titlul feminin din SmackDown) The Usos (Jey Uso și Jimmy Uso) (c) vs. Kevin Owens și Sami Zayn (pentru centurile tag team din Raw și SmackDown) Rey Mysterio vs. Dominik Mysterio

Seara 2 (2 aprilie)

Gunther (c) vs. Sheamus vs. Drew McIntyre (pentru titlul Intercontinental) Edge vs. „The Demon” Finn Bálor (meci Hell in a Cell) Liv Morgan și Raquel Rodriguez vs. Natalya și Shotzi vs. Ronda Rousey și Shayna Baszler vs. Chelsea Green și Sonya Deville Bianca Belair (c) vs. Asuka (pentru titlul feminin din Raw) Brock Lesnar vs. Omos Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes (pentru titlul WWE și titlul Universal)