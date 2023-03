Zannidache îl distruge pe Gheboasă de la Survivor România: „E băiatul ăla de la cămin care te fură și zice că n-a furat”

Zannidache l-a făcut praf pe Gheboasă, într-un live pe care l-a făcut pe Twitch. Câștigătorul celui de-al doilea sezon Survivor România a stat de vorbă cu fanii săi, în mediul online, iar de gura lui nu a scăpat, în primul rând, trapperul cu care s-a bătut toamna trecută la RXF și care a renunțat, după o săptămână, la a concura la Survivor România.

Zannidache îl desființează pe Gheboasă, fost concurent la Survivor România: „E băiatul ăla de la cămin care te fură”

Zanni a spus că Gheboasă este extrem de mincinos și nu trebuie băgat prea mult în seamă, că i se acordă o atenție prea mare și că nu știe să lege două vorbe coerent.

Artistul a vorbit și despre , spunând că el nu s-ar bate pentru 5.000 de euro, că banii ăștia îi primesc, în general, ”fraierii”. Cineva a comentat în chat-ul live-ului de pe Twitch că Zanni ar fi luat în jur de 25.000 de euro, sumă pe care a cam confirmat-o.

Legat de Gheboasă, Zanni a spus că una îi spunea în față și alta vorbea despre el pe la spate. „Gheboasă minte de sparge, cu nerușinare. Lui nu îi e frică să mintă, să vorbească pe lângă.

Gheboasă e băiatul ăla de la cămin care te fură și dacă-l prinzi zice că n-a furat. De Gheboasă trebuie să te ferești, nu trebuie să îi dai atenție. Ce a făcut cu atenția?

A cântat și el stânga-dreapta ce a știut. Nu am ură față de el. Am așa o oarecare… Îl ascult cu greu, așa, când vrea să zică ceva. Nici nu știe să vorbească.

La ce să mă aștept la mai mult? El, după ce plânge și vezi că moare și-l ajuți, dacă îi dai o mână de ajutor, e vorba aia, pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești. După ce dai noroc cu el, îl iei în brațe, te înjură de te sparge”, a spus Zanni despre Gheboasă

Zanni, despre banii de la RXF: „5.000 de euro iau fraierii în gala asta. Asta e suma pentru fraieri”

a mai spus că, la RXF, ar fi vrut să se bată cu Albert NBN, însă nu i s-a dat voie. Fanii cu care dialoga pe Twitch, în live-ul pe care cântărețul l-a făcut pe 1 martie, au vrut să știe dacă a luat mai mult de 5.000 de euro pentru a intra în ring.

În stilul său caracteristic, trapperul descoperit de Alex Velea a spus că a avut discuții în contradictoriu cu cei care se ocupă de aceste lupte între amatori.

„5.000 de euro iau fraierii în gala asta, asta e suma pentru fraieri: începători, neauziți. Și 5.000 e mult, le dă 2-3.000. De ce zic fraier? Pentru 5.000 nu mă duceam acolo. Nu e ușor, vere, să te bați, să stai în energia cu înjurături, conferințele alea cu toți proștii, de vorbesc greșeli grave de vorbire, se înjură între ei.

”Pentru 5.000 intram eu să mă spurc, să stau printre ei”

Păi, pentru 5.000 intram eu să mă spurc, să stau printre ei? Nu, vere. Am vrut să mă bat cu Albert NBN, care era categoria lui Gheboasă, dacă nu și mai greu decât Gheboasă, și el avea și experiență în box. Am zis, bine, dă-mi-l pe NBN. Am vorbit cu el, prietenește, bam, hai să facem un meci frumos. Mi-a zis: Zanni, vezi că eu am experiență.

Voiau să-mi dea mai puțin decât mi-au dat și dacă eram cu CipiRAW. Am zis, domnule, ăsta a făcut box de mic. Mi-au zis că n-are treabă, că n-a făcut nimic. Mă uitam la aia de acolo: tu ești handicapată? La ce filme te uiți? Noi ne contrazicem pe mii de euro și tu habar n-ai despre ce vorbești”, a mai dezvăluit Zannidache pe Twitch.