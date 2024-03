Zeci de tei vechi de un secol, dintr-o reședință de județ, mutilați de “Dorel”. Oamenii sunt revoltați: “Plâng, vă spun sincer”

În urmă cu câteva săptămâni, mai mulți copaci din centrul Galațiului erau cimentați, însă o nouă gafă atrage atenția cetățenilor și chiar a Gărzii de Mediu. Acum, ”Doreii” au retezat rădăcinile a zeci de tei din zona ”Parfumul Teilor”, în timp ce muncitorii săpau meticulos un șanț, fără să știe ce fac.

Zeci de tei vechi de un secol, dintr-o reședință de județ, mutilați de “Dorel”

Pomii sunt vechi de 100 de ani, Garda de Mediu a anunțat că a amendat cele două firme, după ce teii au rămas cu rădăcinile tăiate pe jumătate. Se pare că ar fi vorba despre tot acei muncitori care în urmă cu ceva timp au asfaltat alți pomi.

Petrică Patilea, purtător de cuvânt Primaria Galaţi, a anunțat că cele două firme responsabile de lucrări au fost amendate cu 5.000 de lei. ”În orice proiect de investiţie, din momentul predării amplasamentului de către municipalitate, firma de construcţii este cea responsabilă de tot ceea ce se întâmplă pe şantier”, a explicat Petrică Patilea.

La rândul său, Geanina Dragu, reprezentant al Comisariatului județean al Gărzii de Mediu Galați a anunțat că acești tei au fost tăiați în proporție de 50%. ”Practic, ei sunt tăiaţi în proporţie de 50%. Deci în acest sens nu mai poate fi făcut nimic în vederea remedierii, pentru că rădăcinile nu le putem lipi”, a explicat Geanina Dragu.

Evident, locuitorii din Galați nu pot trece peste această nouă gafă comisă de ”Dorei” chiar în Orașul Teilor, Galați. ”Eu plâng, vă spun sincer. Mă doare sufletul. N-a fost o persoană autorizată…Ăla a tăiat, dar îi spunea taie ăla, ăla, ăla”, a explicat o femeie, revoltată de cele văzute, conform .

Muncitorii din Galați au asfaltat mai mulți copaci, din ignoranță

În urmă cu mai multe zile, muncitorii asfaltaseră copacii de pe strada Bravilor din Galați. Garda de Mediu spune că rădăcina arborilor a fost acoperită de asfalt, astfel că nu va mai rezista mult timp. Poze cu copacii asfaltați au fost publicate pe grupul de Facebook ”Sesizări Primăria Galați”, evident de zeci de oameni revoltați.

Oamenii nu au înțeles nici acum cum cineva poate să fie atât de ignorant încât să sufoce rădăcinile copacilor cu strat de asfalt. ”Însă, în orașul betoanelor, unde zeci de metri pătrați de verdeață au fost betonați de-a lungul anilor de administrația Pucheanu, nimic nu mai pare imposibil”, arată publicația

Teiul sau Tilia este un gen care cuprinde 30 de specii de arbori, ce pot fi găsiți în Asia, Europa și estul Americii de Nord. Teii sunt considerați copaci foioși, ce ajung până la 40 de metri înălțime, ce au frunza cu o anvergură de 6-20 cm. și milenari, conform datelor oficiale.

De exemplu, o plantație de Tei din Gloucestershire are aproximativ 2.000 de ani. De asemenea, în curtea Castelului Imperial de la Nurnberg există tei care au fost plantați de împărăteasa Cunigunde, soția împăratului Hernic al II-lea, fiind vorba despre tei în vârstă de peste 900 de ani. Un alt tei din Neuenstadt am Kocher, Germania, are aproximativ 1.000 de ani.