La ce distanță se plantează pomii fructiferi în livadă. Așa se prind garantat și se dezvoltă corect

La ce distanță se plantează pomii fructiferi în livadă. Așa se vor dezvolta corespunzător

Un detaliu important de care trebuie să ții cont este distanța la care trebuie să plantezi pomii fructiferi. Aceasta trebuie calculată ținând cont de speciile cu care este înființată livadă.

Cireșul, de exemplu, are nevoie de o distanță mai mare între și pe rânduri, spre deosebire de măr sau păr. Acest lucru este valabil și pentru alți pomi, cum ar fi nucul.

De asemenea, tipul de livadă este un detaliu de care se ține cont atunci când se alege tipul plantației. Aceasta poate să fie clasică, intensivă sau super-intensivă.

Pentru livada clasică, se pun pomi de talie mare și mijlocie, care au coroane mari, de tip piramidă sau var. Distanța de plantare este mai mare și se pot planta între 150 și 350 de pomi fructiferi.

Atunci când este vorba de acest tip de livadă, distanța de plantare între pomi se recomandă la 5 metri între rânduri și 5 metri între pomi pe rând, dar regula este diferită în funcție de specie.

Pentru meri, peri, pruni, caiși sau piersici, distanța de plantare este de 4 metri între rânduri și 4 metri între pomii plantați pe rând. De exemplu, pentru o suprafață de 1.000 de metri pătrați, ai nevoie de de 1000/16=62,5, adică de aproximativ 62 de pomi fructiferi.

De asemenea, pentru cireș, distanța de plantare este de 5 X 5 metri sau 5 X 4 metri. Acest lucru înseamnă că e nevoie de o distanță de 5 metri între rânduri și 5 sau 4 metri distanță între pomi pe rând.

Pentru nuci, distanța de plantare este de 5 X 5 metri. Aceștia au coroana mai mare și este necesar mai mult spațiu pentru ei, de minimum 5 metri.

Distanța la care se plantează pomii în livada intensivă

Pomii fructiferi din livada de lip intensiv au talia mare și mijlocie, iar coroanele mari, de tip piramidă sau vas. Din acest motiv, distanțele de plantare trebuie să fie mai mari.

Pentru plantație pomicolă cu densitate mică, se pot planta 633 de pomi la hectar, cu 4 metri între rânduri și 4 metri între pomi. În cazul plantației pomicole cu densitate mare, la 634-833 de pomi la hectar, distanța trebuie să fie de 4 metri între rânduri și 3 metri între pomi.

Dacă este vorba despre o plantație pomicolă cu densitate mare, la 834-1.666 de pomi la hectar, e nevoie de o distanță de 4 metri între rânduri și 1,5 metri între pomi, potrivit .

Pentru plantația intensivă de nuc, distanța de plantare este importantă pentru producție și sunt două modele de scheme de plantare în acest caz. Astfel, schema pentru livada intensivă de nuc cu 12 metri X 12 metri și 69 de pomi la hectar este următoarea:

Producție de nuci în anul 5 – 69 pomi x 2.5 kg nuci/ pom = 173 kg;

Producție de nuci în anul 6 – 69 pomi x 5 kg nuci/ pom = 345 kg;

Producție de nuci în anul 7 – 69 pomi x 11 kg nuci/ pom= 759 kg.

Pentru o livadă intensivă de nuc cu 8 metri X 8 metri și 156 de pomi la hectar, schema de plantare diferă. Iată cum trebuie să plantezi pomii pentru a se dezvolta corespunzător:

Producție de nuci în anul 5 – 156 pomi x 2.5 kg nuci/ pom = 390 kg;

Producție de nuci în anul 6 – 156 pomi x 5 kg nuci/ pom = 780 kg;

Producție de nuci în anul 7 – 156 pomi x 11 kg nuci/ pom = 1.716 kg.

Distanța de plantare în livada superintensivă

În livada superintensivă, distanța de plantare ține cont de specie, precum și de densitatea mare a pomilor fructiferi. Într-o astfel de livadă pot fi plantați de la 1.800 până la 3.333 de pomi la hectar. Există situații în care se pot planta chiar și mai mulți pomi.

Coroanele pomilor plantați în livada superintensivă sunt de tip fus subțire, sub conduți în sistem Lepage sau în gard belgian. Plantația va rodi începând cu al doilea an de la plantare. Din al treilea an, livada va aduce profit.

Dacă vrei să afli câți pomi trebuie plantați pe o anumită suprafață de teren, trebuie stabilit mai întâi tipul plantației, speciile dorite și schema de plantare.

Suprafața totală a terenului de plantat (lungime X lățime) se împarte la suprafața necesară unui pom (4 m X 4 m). Pentru un teren de 1.000 de metri pătrați, formula este următoarea: 1.0000 : 4 X 4 = 62,5. În această situație, e nevoie de 62 de pomi.

Există și situații în care nu toți pomii se prind. În acest caz, trebuie să achiziționezi sau să rezervi un surplus de 5% de puieți astfel încât să le înlocuiești pe cele la care plantarea nu funcționează.

În final, este important de menționat că există . Pentru pomii fructiferi în grădină, sunt 2 metri față de proprietatea vecinilor și 4 metri între ei, în afară de cireș și nuc. În cazul acestora, este recomandată distanța de 5 metri.