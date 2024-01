Zeljko Kopic, după Dinamo – Rapid 1-2: „Meritam mai mult. Îmi pare rău pentru fani”. Unde s-a pierdut derby-ul

Dinamo a suferit a doua înfrângere a anului în SuperLiga. „Câinii” . În ciuda jocului bun arătat, formația lui Zeljko Kopic nu a obținut vreun punct și riscă să încheie runda pe ultimul loc.

Zeljko Kopic, sincer după Dinamo – Rapid 1-2: „Meritam mai mult. Îmi pare rău pentru fani”

Zeljko Kopic este ferm convins că altfel ar fi arătat rezultatul final, dacă Dinamo ar fi reușit să înscrie prin Dennis Politic în startul reprizei secunde. Atacantul a lovit bara transversală .

„Nu vreau să vorbesc despre noroc. Am făcut un meci bun până în apropierea porții lor. Acolo am luat decizii greșite. Astfel de ocazii ratate în derby-uri, când totul e 50%-50%… Dacă Dennis Politic ar fi înscris la acea bară, altul ar fi fost rezultatul.

Simt jucătorii mai bine la antrenamente, simt efortul pe care îl depun. Dar ca să câștigăm astfel de meciuri, cu adversare precum Rapidul, trebuie să fim mai atenți în ultima treime.

Pot găsi multe aspecte pozitive, cred că am fi meritat mai mult, dar am pierdut. Îmi pare rău pentru fani. Ne-au dat multă energie, au fost foarte pozitivi. E greu, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să muncim”, a declarat Zeljko Kopic, la finalul meciului.

Zeljko Kopic, verdict după Dinamo – Rapid: „Îmi place SuperLiga”

Zeljko Kopic este impresionat de nivelul ridicat al echipelor din SuperLiga. Antrenorul croat recunoaște că vrea să aducă mai mulți jucători de valoare la Dinamo. „Am avut prea multe ocazii, multe centrări în careu. Mereu a lipsit câte ceva.

În campionatul de aici nu există echipe ușoare. Toate au ambiții, au suporteri. Îmi place Superliga! Am urmărit meciurile la televizor înainte să vin. Am înțeles câte ceva. Dar e altfel când simți energia, stadionul, suporterii. Liga asta are calitate.

Nu e ușor să aduci jucători de valoare în pauza de iarnă. Nu am avut timp. Încă ne uităm după anumiți jucători care pot ridica nivelul echipei. E o problemă. Toată lumea știe situația asta cu lista străinilor.

Trebuie să avem grijă. Fiecare jucător aflat sub contract vrea să rămână. Trebuie să privim și situațiile lor din punct de vedere personal”, a mai spus Zeljko Kopic.

Darko Velkovski, probleme musculare în timpul derby-ului cu Rapid: „Nu e pregătit să joace 90 de minute”

Darko Velkovski, primul jucător transferat de Dinamo în perioada de mercato din iarnă, a debutat în tricoul „alb-roșu” la derby-ul cu Rapid. Deși a fost integralist, fundașul nord-macedonean a acuzat probleme musculare în finalul partidei.

„Velkovski n-a mai jucat de ceva timp, dar se poate vedea calitatea lui. Cred că a ajutat mult echipa. A avut și greșeli, dar sunt mai mult sau mai puțin normale în fotbal. Încă nu e pregătit să joace 90 de minute.

Sunt optimist, dar nu sunt optimist fără motiv! Eu văd jucătorii zi de zi la antrenamente. Știu că dau mereu totul. Îmi place acest grup de jucători. E greu să progresezi dacă nu strângi și puncte.

Înțeleg, ambele meciuri din 2024 au fost echilibrate. Asta îmi dă satisfacție, dar n-am obținut rezultatele dorite”, a încheiat Zeljko Kopic. Pentru „câini” urmează duelul din deplasare cu FC U Craiova 1948. Josue Homawoo este suspendat.