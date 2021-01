Zi importantă pentru Liviu Dragnea. Fostul lider PSD încearcă să iasă din închisoare

Fostul lider al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, are termen marți, 12 ianuarie, la Înalta Curte într-un proces prin care fostul politician speră să scape de închisoare.

Este vorba despre o cale extraordinară de atac, iar procesul a fost deschis pe 10 noiembrie, urmând ca primul termen să fie stabilit pe 12 ianuarie 2021.

Înalta Curte i-a respins lui Dragnea toate celelalte căi extraordinare de atac: cererea de habeas corpus, o contestație la executare, contestație în anulare și recursul la casație.

Liviu Dragnea încearcă să iasă din închisoare

Conform ziare.com, Liviu Dragnea a fost condamnat în 27 mai 2019 la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul „angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman”.

Conform codului de procedură penală, revizuirea cerută de Dragnea se poate face în mai multe condiții. Așadar, revizuirea poate fi cerută când:

a) au fost descoperite fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză

b) hotârărea s-a întemeiat pe declarația unui martor, opinia unui expert, care a săvârșit infracțiunea de mărturie mincinoasă, influențând soluția pronunțată

c) un înscris care a servit drept temei al hotărârii inițiale s-a dovedit a fi fals

d) un membru al completoului de judecată sau procurorul a comis o infracțiune, împrejurare care a influențat soluția pronunțată de cauză

e) când două sau mai multe hotărâri judecătorești definitive nu se pot concilia

f) hotărârea s-a bazat pe o prevedere legală care a fost declarată neconstituțională

Liviu Dragnea încearcă să iasă din penitenciar în condițiile în care starea de sănătate a fostului lider PSD este tot mai precară. Așa cum anunța Codrin Ștefănescu, Dragnea are mai multe hernii de disc care-i provoacă dureri insuportabile. Mai mult, Dragnea ar fi fost în stare gravă cu Covid-19.

„Ieri am fost in vizitā la Liviu. Starea sa de sănătate nu s-a ameliorat. A scāpat de Covid, dar are dureri mari la coloanā. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au renunțat la ideea de-al muta forțat in alt județ. Voi și presa ați avut un rol hotărâtor in acest sens”, se plângea Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Cu toate acestea, autoritățile au negat cu vehemență informațiile, lăsând să se înțeleagă că datele prezentate de Ștefănescu sunt exagerări ale situației reale.