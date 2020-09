Zici că are silicoane! Andreea Esca, decolteu răvășitor pe Instagram. Rochia i-a pus în evidență trupul bine lucrat

View this post on Instagram

Bilant aniversar: un an greu, complicat, ciudat! Dar pentru ca astazi un prieten mi-a zis ca daca nici eu nu mai zambesc, atunci chiar e rau, am decis sa fiu fericita in continuare, sa vad partea plina a paharului, sa privesc totul cu umor… si sa dansez😊. La botezul Liei, cea mai frumoasa papusa vie a carei mama este @danarogoz Va multumesc!

