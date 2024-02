19 ani de la FCSB – Valencia! Amintiri de la pauza meciului: ”Walter Zenga a intrat în vestiar și ne-a zis ceva ce a contat foarte mult”

Se împlinesc 19 ani de la una dintre cele mai mari performanțe reușite de o echipă românească în cupele europene. Pe 24 februarie 2005, FCSB reușea să treacă de Valencia, în Cupa UEFA, după ce pierduse meciul tur.

FCSB, meci istoric împotriva Valenciei, în Cupa UEFA

În returul jucat în Ghencea, FCSB a reușit să revină de la 0-2 la general și a dus meciul în prelungiri, grație golurilor lui Andrei Cristea din minutele 50 și 71. Ulterior, scorul a rămas neschimbat și partida s-a decis la loviturile de departajare.

Acolo, Mirel Rădoi, Nicolae Dică, Florin Lovin și Gabriel Boștină l-au învins pe Palop, în timp ce Dorinel Munteanu a ratat. a mers în ”optimile” Cupei UEFA, unde a fost eliminată de Villarreal.

Andrei Cristea, amintiri de la FCSB – Valencia: ”Cu o seară înainte, m-a sunat domnul Becali”

Andrei Cristea a fost omul meciului din partida cu Valencia. La 19 ani de la acel meci, fostul atacant și-a amintit ce primă le promisese Gigi Becali jucătorilor și cum a fost sunat de patron înaintea meciului din Ghencea.

”La întoarcerea de la meciul tur, a venit domnul Gigi Becali de la clasa business și ne-a promis că, dacă ne calificăm, ne dă primă 100 de mii de dolari. Au mai trecut cinci minute și a venit și Zenga să ne spună că el presimte că ne vom califica.

Cu o seară înainte de meci, eram în cameră cu Bănel Nicoliță și la un moment dat am văzut că mă sună domnul Becali. Am răspuns și mi-a zis direct: ‘Băi copile, am visat că o să dai două goluri. O să vezi că mâine o să fie meciul tău’.

I-am mulțumit și m-am pus în pat. Îmi dăduse o bucurie de a juca fotbal. Era chiar seara dinaintea meciului”, a declarat Andrei Cristea la .

Ce le-a spus Walter Zenga jucătorilor la pauza meciului FCSB – Valencia

Walter Zenga era antrenorul ”roș-albaștrilor” în acel sezon și . La pauza meciului din România, când scorul era 0-0, Zenga le-a ținut un discurs motivațional jucătorilor, care i-a ajutat să egaleze la general.

”La pauza meciului, Walter Zenga a intrat în vestiar și ne-a spus: ‘Băieți, este 0-0. Nu are rost să discutăm despre ce a fost în prima repriză. Despre ceea ce veți face voi în acest meci se va vorbi zeci de ani de acum înainte’.

Faptul că Zenga ne-a zis acel lucru a contat foarte mult. El simțea Valencia ca echipă. Era și terenul greu. Noi eram foarte motivați, era și energia care venea din tribună.

Când am dat golul de 2-0, mi s-a rupt filmul. Deja nu mai știam ce se întâmplă pe acolo. Nu știam cum să îi mulțumesc. Băieții îmi spuneau să fiu liniștit, că o să mai dau un gol. Au fost momente foarte plăcute.

Ne pregăteam de prelungiri și era Carbone fundaș central. Mi-a zis în italiană că nu o să prind prelungirile. A bătut un corner Oprița, am sărit cu Carbone la cap și mi-a dat un genunchi direct în coaste. Am căzut, a venit doctorul și am fost schimbat. Nu mai puteam să respir”, a declarat Andrei Cristea.

Ce s-a întâmplat după meci: ”Gigi Becali ne-a dat mai puțin de 100.000 de euro”

Andrei Cristea și-a adus aminte și de momentele care au urmat după victoria cu Valencia și cum a i-a anunțat Gigi Becali că nu o să le dea prima promisă.

”Eram pe margine la penalty-uri. Dar îți spun sincer, nu mai conta. Deja bătusem Valencia. În afară de Walter Zenga, niciunul dintre noi nu a crezut că ne vom califica. Aveau o echipă foarte bună cu jucători de echipă națională.

După meci, mi s-a închis telefonul de la atâtea mesaje și apeluri. Am mers în bazin la recuperare și eram noi, jucătorii mai tineri: eu, Neșu, George Ogăraru. Ne gândeam ce o să facem cu banii. Neșu spunea: ‘E complicat, 100 de mii de euro nu am avut niciodată’.

A doua zi ne-a chemat Gigi Becali la hotelul Marriott, deoarece trebuia să mergem la președinte. Ne chemase domnul Băsescu să ne premieze. Gigi Becali ne-a spus că a fost o glumă cu prima și, de fapt, nu a fost de 100 de mii de euro, a fost mai mică”, a mai adăugat Andrei Crsitea.