20 de ani de la debutul lui Jose Mourinho în antrenorat. The Special One, relație specială cu România

20 de ani de la debutul lui Jose Mourinho. Prima apariție a portughezului pe banca tehnică a unei echipe, în rolul de antrenor principal, avea loc în data de 23 septembrie 2000.

Mourinho o pregătea atunci pe Benfica, după ce îl înlocuia pe Jupp Heynckes, cel căruia îi fusese asistent. Deși nu a stat prea mult timp pe banca „vulturilor”, Mou a intrat apoi în istoria fotbalului mondial.

Dublu câștigător al trofeului UEFA Champions League, Mourinho are o relație specială și cu fotbalul românesc. A lucrat cu fotbaliști români de top, a intrat în conflict cu Mutu și este prieten cu familia Becali.

20 de ani de la debutul lui Jose Mourinho în antrenorat. Era la Chelsea când Mutu a fost implicat în scandalul „cocaina”

Cazul lui Adrian Mutu a fost unul dintre cele mai discutate scandaluri de dopaj din fotbalul mondial. Atacantul român a ajuns la Chelsea în vara lui 2003, însă nu avea să rămână pe Stamford Bridge decât pentru un sezon și jumătate.

În primul sezon petrecut la Londra, Mutu a colaborat excelent cu italianul Claudio Ranieri, însă lucrurile s-au schimbat total pentru român odată ce Jose Mourinho a fost ales de Roman Abramovich pentru a o duce pe Chelsea la un alt nivel.

Relația dintre Mutu și Mourinho nu a fost deloc una bună, iar fostul atacant al naționalei a dezvăluit că între el și Jose Mourinho au existat multe disensiuni și totul a culminat cu momentul în care antrenorul portughez nu i-a permis „Briliantului” să meargă la echipa națională.

Dacă tensiunile dintre cei doi nu erau suficiente, scandalul „cocaina” a pus definitiv capăt relației. Mutu a fost depistat pozitiv cu cocaină la un test efectuat în toamna lui 2004, iar clubul Chelsea a decis să renunțe definitiv la el. Briliantul mărturisea în exclusivitate pentru FANATIK, în 2019, că acele probleme i-au afectat decisiv cariera.

„Dacă nu aș fi trecut prin acele probleme personale, alta era treaba la Chelsea. Nu mă gândeam că sunt un rege când am ajuns în Anglia, dar știam ce fel de fotbalist sunt. Veneam după 22 de goluri în 36 de meciuri pentru Parma. Prindeam încredere în mine ca fiind un fotbalist de top al Europei. Fără acele probleme personale lucrurile ar fi stat altfel.

Am crezut în mine și am crezut că pot să iau Balonul de Aur. Cred că un fotbalist mare, care se respectă, își dorește să câștige tot ce e mai frumos și mai bun în acest sport, iar Balonul de Aur era un astfel de obiectiv. Nu știu ce ar fi fost dacă nu erau acele probleme, e greu de spus”, declara Mutu în 2019.

Relația lui Jose Mourinho cu familia Becali

Sunt 20 de ani de la debutul lui Jose Mourinho în antrenorat, iar Adrian Mutu nu este singurul român care a avut de a face cu portughezul. Și familia Becali a interacționat în trecut cu cel care a câștigat de două ori trofeul UEFA Champions League.

În 2008, Mourinho venea în România pentru a lua parte la meciul România – Franța, disputat la Constanța și încheiat cu scorul de 2-2. Partida conta pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2010, iar înainte de a merge la meci, Mourinho îi făcea o vizită la palat lui Gigi Becali. Mourinho fusese invitatul special al impresarului Giovanni Becali la acea partidă și tot vărul lui Gigi Becali a intermediat întâlnirea lui The Special One cu patronul celor de la FCSB.

Și în 2018 a venit portughezul în România tot pentru a asista la un meci al naționalei. El a fost invitat de Giovanni Becali să asiste la partida România – Finlanda, ultimul meci din cariera lui Bogdan Lobonț. Amicalul s-a disputat la Ploiești și a fost câștigat de „tricolori” cu 2-0.

„Sunt în vacanță, am venit să îmi revăd vechi prieteni, pe Giovanni Becali, pe Ion Crăciunescu. Știu că este un meci special pentru Bogdan Lobonț”, spunea Mourinho înainte de acea partidă.

A lucrat cu Gică Popescu și Cristi Chivu

Înainte de a ajunge să un nume mare în fotbalul mondial, Mourinho a lucrat la FC Barcelona în sezonul 1996-1997, ca parte din staff-ul lui Sir Bobby Robson, iar apoi până în 2000 a fost asistentul lui Louis van Gaal. În perioada petrecută pe Camp Nou ca translator, Mourinho a învățat meserie de la Robson și van Gaal, dar a avut ocazia să lucreze și cu câțiva fotbaliști importanți ai Europei.

Printre ei și Gică Popescu, căpitanul echipei naționale a României și unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria fotbalului românesc. Într-un interviu acordat în 2011 lui Christian Panucci, care colabora cu Sky Italia, Mourinho a amintit importanța rolului fotbaliștilor Barcelonei din acea perioadă în dezvoltarea carierei sale.

„Experiența de la Barcelona a fost uluitoare. Am spus mereu că înveți alături de jucători. De când am început ca asistent și până acum, am învățat cel mai mult cu jucătorii. La Barcelona am venit la o echipă în care erau Ronaldo, Hristo Stoichkov, Luis Figo sau Gică Popescu”, spunea The Special One.

A scris istorie la Inter, alături de Cristi Chivu

Un alt fost căpitan al naționalei României care a lucrat cu Mourinho a fost Cristi Chivu. Cei doi au reușit o performanță fabuloasă la Inter Milano, în 2010, atunci când au cucerit o triplă istorică.

Cu Mourinho pe bancă și Cristi Chivu om esențial, Inter reușea să câștige Serie A, Cupa Italiei și trofeul UEFA Champions League. În finala Champions League, Inter o învingea pe Bayern cu 2-0 chiar pe Santiago Bernabeu, arena pe care avea să se mute Mourinho după finalul sezonului.

Portughezul devenea în vara lui 2010 antrenorul lui Real Madrid. După retragerea lui Chivu din 2014, Mourinho a vorbit foarte frumos despre fostul său fotbalist, în timpul unei conferințe de presă susținute înaintea sfertului UEFA Champions League dintre Chelsea și PSG:

„A fost un fotbalist excepțional. A avut o carieră remarcabilă la nivelul echipelor de club la care a evoluat. Din păcate, la națională nu a câștigat nimic, dar asta nu îi scade din valoare. Am lucrat împreună, știu ce jucător și ce fel de om este”, spunea Mourinho.

Chivu și Mourinho au colaborat la Inter între 2008 și 2010,. Românul a ajuns pe Meazza în 2007 și a mai rămas la „nerazzuri” încă patru sezoane după plecarea portughezului.

20 de ani de la debutul lui Jose Mourinho în antrenorat. A fost în România cu Chelsea, în 2013

Dacă FC Botoșani reușea să se califice în turul trei preliminar al Europa League, moldovenii ar fi primit-o în România pe Tottenham Hotspur, echipă antrenată în prezent de Mourinho. Din nefericire, oamenii lui Marius Croitoru au fost eliminați de macedonenii de la Shkendija.

Așa că prima și singura vizită a lui Mourinho în România, ca antrenor, rămâne cea din 2013. Portughezul o antrena atunci pe Chelsea, iar londonezii jucau cu FCSB în grupele Champions League.

Chelsea a câștigat duelul de pe Arena Națională cu un neverosimil 0-4, după golurile lui Ramires (min. 19 și 55), autogolul lui Georgievski (min. 44) și reușita lui Frank Lampard (min. 90). În returul de pe Stamford Bridge, Chelsea câștiga doar cu 1-0, prin golul lui Demba Ba.

FCSB avea să termine grupa E a UEFA Champions League pe locul 4, în timp ce trupa lui Mourinho se califica de pe primul loc. Londonezii ajungeau atunci până în semifinalele competiției, de unde erau eliminați de Atletico Madrid (3-1 la general).

Jose Mourinho a pregătit, până acum, opt cluburi: Benfica, Uniao de Leiria, FC Porto, Chelsea, Internazionale Milano, Real Madrid, Manchester United și Tottenham Hotspur. A reușit să câștige titlul în toate țările în care a antrenat, iar cu FC Porto (2004) și Internazionale Milano (2010) a cucerit și Liga Campionilor.