Gigi Becali și-a făcut planul pentru Champions League: ”O să iau 6-7 jucători, 3-4 din România”. Câți bani dă pe Louis Munteanu

după o pauză de 9 ani. Cu 5 etape înainte de finalul play-off-ului, ”roș-albaștrii” au un avans de 11 puncte față de Universitatea Craiova.

Planul lui Gigi Becali pentru intrarea în Champions League

Gigi Becali este convins că echipa sa nu mai are cum să rateze titlul de campioană și a început deja să-și facă planul pentru sezonul viitor în care vrea să atace intrarea în grupele Champions League.

ADVERTISEMENT

”Dacă vrea Dumnezeu, ne calificăm în Champions League. Ca să reziști pe ambele fronturi nu mai merge ca înainte. Nu mai fac așa, o să iau 6-7 jucători, 3-4 din România, iar pe restul să îi aleagă ei (n.r. – MM Stoica, Mihai Pintilii și Elias Charalambous), că de asta sunt specialiști.

Louis Munteanu e o soluție de viitor. El mai are contract un an cu Fiorentina, cum să dau un milion jumate pe el? Peste jumătate de an e liber. Dau 400.000 maxim. Ei vor să scoată banii pe care i-au plătit pe el.

ADVERTISEMENT

Alibec, dacă e liber, e bun, te folosești de el. Îi faci contract pe un an și îți faci treaba cu el. Trebuie riscat. Aș risca 2-3 milioane, dar pot lua 50. Eu să iau acum campionatul și după știu ce să fac, am învățat din greșeli. Nu mai bag echipa a doua.

Eu nu sărbătoresc titlul. Eu sărbătoresc când iau bani. Jucătorii și clubul trebuie să sărbătorească, ei au luat titlul. Am luat eu medalie? Eu sărbătoresc dacă ajungem în Champions League, atunci o să merg la meciuri să mă relaxez. Iau banul, nu mai am treabă”, a declarat Becali.

ADVERTISEMENT

Farul are prioritate la transferul lui Louis Munteanu

În urmă cu două săptămâni, Gigi Becali a dezvăluit că . ”Louis Munteanu ne interesează. Am luat legătura cu el. Cu Alibec am vorbit. A vorbit și Coman la națională. Mai sunt și din România doi jucători, nu vă mai spun acum”, spunea patronul FCSB.

Louis Munteanu face un sezon excelent în tricoul campioanei Farul, iar Becali a mărturisit că , după ce l-a adus în acest sezon sub formă de împrumut de la Fiorentina.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mustață, liderul galeriei de la FCSB, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că . El speră ca atacantul să-i aleagă pe ”roș-albaștri” și să devină un jucător important, așa cum este Florinel Coman acum.