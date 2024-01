2024 vine cu scumpirea locurilor de parcare de reședință din București. Tarifele vor crește pentru toate zonele

Ca mai la fiecare început de an, se anunță scumpiri de tot felul iar locurile de parcare, chestiune spinoasă în București, nu fac excepție de la regulă: și prețurile lor vor crește.

Mai scumpe și nu suficiente

Pentru posesorii de automobile anul 2024 vine cu vești proaste. Locurile de parcare se vor scumpi, nu că ar fi suficiente. Tarifele, mai mari cu 13- 14%, au fost indexate cu rata infației.

ADVERTISEMENT

De aceste tarife sunt exceptate doar persoanelele cu dizabilități. În rest, în Capitală, în funcție de zone, locurile de parcare de reședință vor costa mai mult.

Aproape 700 lei pe an pentru zona A

Pentru zona A, zona centrală, tariful va crește la 683 de lei pe an (de la 600 de lei). Pentru zona B (în apropiere de centru), tariful va crește la 569 de lei (de la 500 lei), pentru zona C tariful va crește la 455 de lei (de la 400 de lei). Ce mai ieftină va fi periferia, zona D, unde tariful va fi de 341 de lei (de la 300 de lei).

ADVERTISEMENT

Pentru a putea beneficia de dreptul de autorizație de parcare de reședință, posesorii trebuiau să-și achite toate dările financiare pentru bugetul local până la 31 decembrie 2023.

Unii se gîndesc să renunțe

Cu peste 1,5 milioane de aflate în circulație, se confruntă cu un număr insuficient de locuri de parcare, 200.000. Deja unii șoferi se gândesc să renunțe să mai plătească locul de parcare de reședință. Un motiv este că ele se scumpesc.

ADVERTISEMENT

„Din nefericire am în zona A unde am văzut că scumpirea e cea mai mare. Am văzut că poți plăti în rate, o tranșă până în martie și a doua până în septembrie. Anul trecut am plătit suma integrală. Am prins locul în ultimul an când era 84 de lei, iar în anul doi am început cu suma de 600 de lei”, a declarat un posesor de loc de parcare, Cătălin Vișan, potrivit .

„Renunț, da. Categoric. Şi dacă aş avea bani mai mulți tot nu aș accepta să plătesc. O taxă care nu se justifică peste o anumită linie”, a declarat alt șofer. „Pentru un an de zile nu este o taxă exagerată. Problema mea nu e neapărat că se scumpeşte, aş prefera să se facă mentenanţa acestor spații”, spus altul.

ADVERTISEMENT

Timpi uriași de așteptare

„Locurile sunt întreținute, trasarea se face ori de câte ori este necesar. Bineînteles nu putem în timp real pentru că sectorul este foarte mare, este și un număr mare de locuri de parcare, dar încercăm să ținem pasul cu toate aceste necesităţi”, a precizat directorul serviciului parcări al Sectorului 3, Simona Bălașa.

Mulți șoferi se plâng și de faptul că, după ce pleacă cu mașina, în foarte multe cazuri își găsesc locul de parcare ocupat, și astfel dau bani degeaba.

Potrivit lui Alex Tudor, director general adjunct al ADP, cererea de locuri de parcare este mare, sunt „17.000 de cereri în așteptare, mai mult de jumătate din locurile pe care le avem deja în administrare”, iar bucureștenii așteaptă doi-trei ani pentru un astfel de loc.