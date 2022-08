30 de ani fără Anda Călugăreanu. Ioana Tufaru, mărturii tulburătoare la mormântul mamei: “O visez des. Ultima dată mi-a cerut…”

Ioana Tufaru Mardare a fost recent la mormântul Andei Călugăreanu, mama ei, pentru a împărți pachete. Pe 15 august se împlinesc 30 de ani de când marea artista s-a stins din viață, răpusă de o boală nemiloasă.

Ioana ajunge rar la mormântul Andei Călugăreanu ce se află în Cimitirul Bellu din Capitală, însă, de fiecare dată, când merge împarte și pachete. Zilele trecute, a pregătit câteva punguțe cu alimente, mai puține, “după buget de criză”, după cum a declarat pentru FANATIK.RO.

15 august 1992, ziua în care a murit Anda Călugăreanu. Ioana Tufaru a împărțit pachete la mormântul artistei

Fiica Andei Călugăreanu ne-a dezvăluit cum își visează mama, dar și ce amintiri de neuitat are cu ea. Mai mult, Ioana Tufaru ne-a vorbit și despre problemele de sănătate ale soțului ei, Ionut, dar și cum se pregătește pentru începerea școlii. Fiul ei, Luca, va merge la școală din toamnă.

Ioana, 30 de ani fără mama… Când ai visat-o ultima dată? Ți-a transmis ceva?

-Da, așa este, se împlinesc 30 de ani fără ea …. off! Sunt multe, am mai povestit ….o visez destul de des. Dar ultima dată mi-a cerut un covrig. Am cumpărat un covrig și l-am dat de pomană!

În fiecare an, în jurul datei de 15 august, vii . Împarți pachete. Astăzi ce ai pus în pachete?

-Ce pun de fiecare dată, după buget (de criză) – râde – n.r. – o chiflă, un pateu de ficat, o brânzică, un fruct și o doză de suc!

Vii des la mormântul ei? Cine îi îngrijește locul de veci?

-Nu atât de des precum ar trebui, dar ajung cam de 4-5 ori pe an! Nimeni. Cine mai vine mai face curățenie…

Cine îngrijește mormântul Andei Călugăreanu?

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai legată de mama ta?

-Offf, sunt multe …. Dar cele mai frecvente îmi vin în minte verile la mare, în turnee cu marii artiști! Turneele la mare, unde mă lua în fiecare an, de aceea am ajuns să iubesc eu marea atât de mult.

În orele în care nu avea spectacol mergeam amândouă pe plajă, ne bălăceam în apă, ne jucam cu mingea pe nisip. Am avut o copilărie frumoasă! Mă iubea foarte mult și de aceea mă și răsfață enorm, îmi aducea mereu din călătoriile ei haine frumoase, jucării!

Povestind acum, mi-am adus aminte cât de frumoase erau sărbătorile de iarnă împreună lângă brad și cu multe cadouri!

Știu că în momentul în care s-a stins ai fost acolo…

-Da, eram destul de mică, aveam 14 ani! Nu îmi mai aduc aminte foarte bine, sunt mulți ani de atunci ….chiar nu-mi amintesc ce mi-a zis, cum a fost, tot ce știu e că știam că ea nu va mai fi pentru că era foarte bolnavă!

Îmi spuneai că în octombrie vrei să lansezi o carte în memoria mamei. Poți să-mi dai mai multe detalii? Ce se va regăsi în volum? Cine te ajută?

-Sper să o scoatem în octombrie, mai avem puțin de lucru la ea. Este o carte altfel decât cele obișnuite, în care o mare parte dintre colegii cu care a lucrat povestesc despre ea, despre momentele când au cunoscut-o! O descriu pe ea ca om, asta e tematica cărții … Omul Anda!

Ioana Tufaru a venit singură la mormântul Andei Călugăreanu, mama ei. Ce știe nepotul despre marea artistă

Ce știe Luca despre bunica Anda Călugăreanu?

-Luca știe despre bunica Anda că este în cer la Dumnezeu, că îl vede că îl veghează și îi ascultă una din șlagărele ei “O portocală” care îi place foarte mult!

Ce face Luca? A încheiat grădinița, începe o nouă etapă. L-ai înscris la școală? Ai întâmpinat probleme?

-Luca face foarte bine, în octombrie face 7 ani și începem o nouă etapă – ȘCOALA și clasa pregătitoare! Da, l-am înscris la școală, după câteva probleme întâmpinate…

Din cauza că nu aveam mutație pe sectorul 6 în buletin, ci pe sectorul 3, anumite școli nu au vrut să îl înscrie, mi-au spus să mă duc în sectorul 3 unde am adresa în buletin. Dar până la urmă am reușit să-l înscriu la o școală în sector 6, destul de aproape de noi!

Soțul Ioanei Tufaru, probleme de sănătate: “Tratamentul lui este costisitor”

Ce face Ionuț? Înțeleg că nu stă prea bine la capitolul sănătate…

-Da. Ionuț are demult probleme de sănătate, este sub tratament de câțiva ani! Are probleme cu inima, cu plămânii, nu sunt foarte grave, dar trebuie ținute sub control și sub tratament toată viața. Tratamentul lui este costisitor…

Cam cât costă pe lună și ce presupune exact?

-Este destul de costisitor, costă cam 100 de lei pe lună și presupune niște medicamente pentru inimă și plămâni.

Cum vă descurcați cu banii? Din ce câștigați acum? La teatru ai mai fost? Ionuț mai lucrează?

– , mai ales acum când s-au scumpit toate! La teatru merg deocamdată ca și spectacor pentru că spectacolul de la TES în care jucam nu se mai joacă din păcate. Asta este o mare tristețe a mea.

La mare ați fost? Știu că în fiecare an mergeți. Cât vă costă un concediu la mare și câte zile?

-Da, am fost la mare și anul acesta, în aceeași perioadă (iunie) ca în fiecare an, dar anul ăsta am stat mult mai puțin decât de obicei, din cauza bugetului limitat și a scumpirilor de pe litoral, de după pandemie. Am stat 4 nopți și am cheltuit în jur de 1500 de lei.

Ioana Tufaru și Ionuț se descurcă greu cu banii. Gigi Becali îi ajută mereu

Cum stai cu greutatea? Te-ai mai îngrășat, ai mai slăbit, urmezi vreo dietă anume?

-Cu greutatea sunt la stadiul de stagnare momentan, nu am slăbit, nu m-am îngrășat (sper), nu urmez nicio dietă. Ba da, de fapt urmez una, cea a căldurii care nu te lasă să mănânci (râde – n.r.).

Dl Becali vă mai ajută? Știu că vă trimitea pachete de Paște, de Crăciun, uneori și bani… Sau doar suportă cheltuielile în garsoniera în care locuiți?

-Domnul Becali…da, ne ajută de 7 ani de când locuim în garsoniera oferită de dânsul! La fel, același ajutor în fiecare an!

Există persoane publice care vă ajută, vă sprijină cu bani sau cu alte lucruri?

-Persoane publice nu prea. Cel mai mult ne ajută Ilinca Theodorescu, fiica academicianului Răzvan Theodorescui, nașa lui Luca, cu care și lucrez împreună la cartea despre mama.