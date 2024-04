40 de ani de la Dinamo – Liverpool. Cornel Țălnar a vorbit despre meciul istoric din semifinalele Cupei Campionilor Europeni

25 aprilie 1984 reprezintă o zi istorică în sportul românesc. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la meciul Dinamo – Liverpool din semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

Dinamo – Liverpool, 25 aprilie 1984, meci istoric pentru România

Deși , fanii ”câinilor roșii” au parte de un moment de sărbătoare. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la celebrul Dinamo – Liverpool. În anii ’80, Dinamo reprezenta o forță în Europa și a fost la un pas de calificarea în finala Cupei Campionilor.

ADVERTISEMENT

”Câinii roșii” au pierdut cu 0-1 în deplasarea de pe Anfield, însă calificarea s-a jucat la București. Dinamo a deschis scorul în partida cu Liverpool prin Costel Orac, dar Ian Rush le-a spulberat visul românilor. Acesta a înscris o dublă și i-a trimis pe ”cormorani” în finală. 70 de mii de spectatori au fost prezenți pe Stadionul ”23 August”.

Cornel Țălnar și-a amintit de meciul Dinamo – Liverpool

Cornel Țălnar a jucat în meciul de la București și și-a adus aminte cu plăcere de dubla cu Liverpool. Acesta a transmis că Dinamo s-ar fi putut impune în fața ”cormoranilor” dacă ar fi fost mai inspirat.

ADVERTISEMENT

„Dacă la bara lui Augustin nu săream în sus să pierd un tempo, eu credeam că e gol și până am aterizat, am pierdut orice posibilitate. Puteam să cad, că a fost penalty clar, dar eu am continuat faza. Faza care mi-a rămas în minte și o visez și acum. Eram calificați, am jucat mai bine ca ei acolo. La București a fost și ploaia aia. Am făcut un meci bun. Am fost echipa care a scos Hamburg, campioana Europei, plus pe câștigătoarea campionatului din Uniunea Sovietică”.

Țălnar consideră că Dinamo nu va mai putea atinge o asemenea performanță vreodată. Acesta e de părere că evenimentul trebuie sărbătorit așa cum se cuvine, întrucât a fost un moment incredibil din istoria fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

„La acea vreme, primele 10 locuri în Europa erau ocupate de Liverpool. Am încercat să-i capacitez pe toți, să ne vedem, din păcate câțiva au plecat dintre noi. Țin foarte mult să ne vedem, să ne aducem aminte de lucrurile frumoase. Cu asemenea performanțe, Dinamo nu o să se mai întâlnească în viitorii 500 de ani”, a precizat Cornel Țălnar pentru ProSport.

După ce a trecut în semifinale de Dinamo, s-a impus și în finală și a câștigat trofeul. Englezii i-au depășit pe cei de la AS Roma la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Echipele din meciul de pe 25 aprilie 1984 dintre Dinamo și Liverpool:

Dinamo: Moraru – Mărginean (77′ Iamandi), I. Marin, Al. Nicolae, N. Stănescu – Rednic, Dragnea, Augustin – Țălnar, V. Turcu, Orac (67 Custov)

Liverpool: Grobbelaar – Neal, Lawrenson, Hansen, Kennedy – Lee, Johnston, Souness, Whelan – Dalglish (77′ Nicol), Rush