Zeljko Kopic se teme de retrogradare după FC Botoșani – Dinamo 2-1: „O să fie foarte greu. N-am trăit așa ceva în viața mea”

Zelko Kopic este cu moralul la pământ după Antrenorul croat n-a înțeles nimic din . Autogol, penalty ratat și jucător eliminat, au fost erorile „câinilor” în Moldova.

Zeljko Kopic, șocat după ce Dinamo a pierdut la Botoșani: „Este greu să spun ceva”

După eșecul de la Botoșani, Dinamo e în pericol să revină în Liga 2 după doar un sezon. Acum, cu trei etape până la finalul play-out-ului, roș-albii sunt pe locul 15, cu 20 de puncte.

Pe echipa croatului o desparte doar un punct de pozițiile de baraj și două de salvarea directă. Pe 12 se află FC Voluntari, formație a cărei vizită o primește Dinamo, vineri, 26 aprilie, de la ora 20:00.

„Am pierdut meciul în ultimul minut. Nu am mai trăit o asemenea experiență în viața mea, pentru mine este greu să spun ceva. Dacă vorbesc despre a doua repriză, jucătorii s-au luptat, ne-am apărat foarte bine și cred că Botoșani nu a avut ocazii mari până la ultimul minut.

O să fie foarte greu. În prima repriză am avut multe ocazii, după primul gol primit am început să jucăm mai în față, am avut penalty, am marcat, dar e greu.

Trebuie să ne revenim și să jucăm vineri cu Voluntari cu tot ce avem. Când primești asemenea gol e greu să explici”, a declarat antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 1-2.

Doar FC U Craiova 1948 stă mai rău decât Dinamo în SuperLiga. Înaintea meciului „câinilor” din Moldova, cu viitoarea adversară a lui Dinamo. Echipa pregătită de Eugen Trică este pe locul 16, cu 19 puncte.

Programul lui Dinamo în final de play-out

Până la finalul campionatului, mai sunt de jucat trei etape în play-out, iar Dinamo va mai avea de jucat două meciuri pe teren propriu și unul în deplasarea. După vizita de vineri a Voluntariului, „câinii” vor juca, la Cluj, cu „frații” de la Universitatea.

Finalul de play-out îi va găsi pe „câini” pe arena „Arcul de Triumf”. Acolo, Dinamo va primi vizita celor de la UTA Arad, echipă antrenată de una dintre legendele clubului din „Ștefan cel Mare”, Mircea Rednic.