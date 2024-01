A adoptat o fetiță și acum regretă ce a făcut: „Mă simt groaznic”

O mamă a scandalizat internetul cu mărturisirea sa dureroasă. Femeia, care a adoptat o fetiță în urmă cu 15 ani, a dezvăluit că regretă această decizie și că și-ar fi dorit să nu o facă niciodată. Ce își reproșează.

A adoptat, dar acum regretă. Mama care a dezvăluit că simte că are grijă de „copilul altcuiva”

Să adopți un copil înseamnă să-i oferi acestuia șansa la o nouă viață, dar și ție oportunitatea de a fi părinte. Multe persoane ar merge până în pânzele albe pentru fiica sau fiul lor, indiferent dacă sunt adoptați sau biologici.

Dar o mamă a stârnit indignare pe internet după ce a mărturisit că regretă faptul că și-a adoptat fiica. Totul a început la câțiva ani după ce a avut un fiu biologic, venit pe lume în urma unei fertilizări in vitro.

Pentru că ea și soțul său și-au mai dorit un copil, dar nu voiau să mai repete procedura, au luat decizia de a adopta. Totuși, femeia spune că niciodată că niciodată nu a reușit să creeze o legătură cu fiica sa, acum în vârstă de 15 ani, și că simte că îngrijește copilul altcuiva.

„Am adoptat această fetiță frumoasă ai cărei părinți erau prea mici pentru o crește ei înșiși. Am iubit-o atât de mult și nu am tratat-o diferit, dar nu am avut niciodată sentimentul că este a mea.

Adesea simt că aș îngriji copilul altcuiva. Mă simt groaznic, dar nu mă pot abține. Am încercat să mă forțez să simt asta, dar pur și simplu nu o fac. Ea are 15 ani acum și nu am simțit niciodată o legătură cu ea”, a povestit femeia,

Situația s-a înrăutățit în urmă cu patru ani

Totul a devenit și mai greu în urmă cu patru ani, când femeia și soțul său a devenit din nou părinți, pe cale naturală. Au avut o altă fată, iar gândul că a greșit când a adoptat un copil s-a înrădăcinat și mai adânc în mintea mamei.

„În timpul sarcinii , hormonii mei erau peste tot și am început să-mi urăsc fiica adoptivă pentru că simțeam că dacă aș fi așteptat, atunci nu ar fi trebuit să o am. Când s-a născut fiica mea, totul s-a simțit bine. Am simțit o conexiune adecvată ca cu ea și m-am legat imediat.

Sună oribil, dar adoptarea ei a fost o greșeală masivă. Mi-aș dori să mă pot întoarce în timp. O iubesc în bucăți, dar, din păcate, nu la fel de mult ca copiii mei biologici. Mă urăsc pentru asta de când le-am promis părinților ei că nu o voi iubi altfel și simt că am dezamăgit pe toată lumea”, a completat femeia care a adoptat un copil și a ajuns să regrete.

În secțiunea de comentarii, oamenii și-au spus părerea. Unii au judecat-o pentru gândirea sa, alții au încercat să găsească explicații, iar alte persoane i-au sugerat că cel mai bine ar fi să apeleze la terapie.

„Sper cu adevărat că fiica ta adoptivă nu știe ce simți. Te-ai uitat la ajutor profesionist pentru a diseca ceea ce se întâmplă și de ce nu ți-ai permis să creezi relații? Există atât de multe tehnici acolo, care ar fi putut fi folosite pentru a crea acea legătură. Știu pentru că pe unele le-am folosit atunci când m-am străduit să mă relaționez cu fiica mea adoptivă”, i-a spus cineva.