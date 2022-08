A anulat nunta după ce ”devoratoarea” Ioana Popescu a fost surprinsă cu soțul Roxanei Nemeș! Telenovela pozelor din balcon continuă

Soțul Ioanei Popescu, Ion Lőrinczi, nu mai vrea să facă nunta pe care o pregăteau de câteva luni! Deși susține că o iubește pe “devoratoarea” de fotbaliști, bărbatul spune că s-a gândit bine și a ajuns la concluzia că nu mai merge la altar alături de ea. Fostul jucător de fotbal american s-a răzgândit, după ce “devoratoarea” a fost surprinsă cu soțul milionar al solistei Roxana Nemeș, Călin Hagima, în vârstă de 43 de ani. În plus, Ion Lőrinczi este catolic și ar fi dorit ca soția lui să treacă și ea la aceeași confesiune, dar Ioana nu renunță la ortodoxie.

Soțul Ioanei Popescu nu mai vrea să facă nunta după ce a surprins-o cu soțul Roxanei Nemeș!

Ion Lőrinczi, soțul Ioanei Popescu, și bruneta urmau să se cunune religios la mare, pe o plajă, chiar dacă ei doi nu sunt de aceeași religie. În plus, fostul sportiv spune că, în ultima vreme, el și Ioana Popescu nu au mai onorat invitațiile la nuntă venite din partea apropiaților.

ADVERTISEMENT

După ce bărbatul a văzut imaginile Ioanei cu Hagima a dat înapoi și i-a cerut acesteia să renunțe la ortodoxie, pentru că, spune el, ”o uniune în fața Domnului presupune să stai toată viața cu acea persoană”. ”Devoratoarea” nu este însă dispusă să treacă la religia soțului ei.

“Ca să răspund la întrebarea dumnevoastră, dacă va mai fi după căsătoria noastră civilă și o nuntă… O nuntă, pe care eu și soția mea o pregăteam de câteva luni, să fie la mare, așa cum își dorea ea, vă spun că, nu cred sau nu știu dacă va mai avea loc.

ADVERTISEMENT

Pentru că, eu fiind catolic, o uniune în fața Domnului presupune să stai toată viața cu acea persoană. De altfel, noi am cam anulat orice participare la astfel de evenimente, pentru o vreme. Atât am de declarat. În rest, vă spun că o iubesc enorm pe soția mea, pe Ioana”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, soțul Ioanei Popescu. Bărbatul are 55 ani și a fost jucător de fotbal american la Bucharest Rebels.

Ce a spus soțul Ioanei Popescu, după ce a bruneta a fost surprinsă în balcon cu soțul Roxanei Nemeș

Soțul Ioanei Popescu, pentru FANATIK, cu privire la imaginile în care “devoratoarea” de fotbaliști a apărut în ipostaze intime cu soțul solistei Roxana Nemeș, Călin Hagima.

ADVERTISEMENT

Ioana Popescu, și afaceristul Călin Hagima, soțul Roxanei Nemeș, au fost surprinși în balconul din Berceni al brunetei sărutându-se. Bărbatul susține că îl cunoaște pe soțul cântăreței de anul trecut, când acesta a venit să vadă o proprietate a brunetei, în vederea închirierii sau chiar a achiziționării acesteia.

Fostul sportiv spune că partenerul Roxanei Nemeș a vrut să închirieze vila brunetei pentru filmările unei producții cinematografice. De altfel, pe Imdb.com sunt menționate și producțiile în care a fost implicat și Călin Hagima.

ADVERTISEMENT

”Cât despre partea cu balconul apartamentului Ioanei din Berceni, păi, da clar că se pupă cu el. Așa e Popeasca mea o iubăreață, așa o pupă și pe mama mea, și pe pisica noastră, pe Pisilinia, sau pe niște prietene de-ale ei. Ea e toată o inimă!”, spune soțul Ioanei Popescu, despre controversatele imagini.

ADVERTISEMENT

Roxana Nemeș, înșelată?

Atât au negat că ar avea o relație. În plus, susțin că sunt rude și că între ei nu este decât o colaborare profesională, iar “devoratoarea de fotbaliști” a fost foarte sigură că nu ar fi greșit cu nimic în relația cu afaceristul Călin Hagima.

Ioana Popescu s-a căsătorit civil cu fostul sportiv, Ion Lőrinczi, chiar de Ziua îndrăgostiților, anul acesta. De cealaltă parte, Călin Hagima și Roxana Nemeș și-au unit destinele în luna septembrie a anului trecut. Vedeta a avut la Starea Civilă un buchet din cale albe. Bărbatul este mai mare cu 11 ani decât cântăreața.