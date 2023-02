A comis-o Gigi Becali cu Octavian Popescu inter la FCSB – Craiova? ”Va fi număr 10! Decari ca Tavi sunt pe cale de dispariție”. Video exclusiv

Puștiul minune al lui Gigi Becali a fost primul jucător înlocuit de vicecampioana României la partida de pe Arena Națională, încheiată la egalitate, scor 1-1, iar .

Octavian Popescu, analizat de Nicolae Dică după FCSB – Craiova

Prezent prin telefon în cadrul celei mai noi ediții a , fostul antrenor al ”roș-albaștrilor”, Nicolae Dică, este de părere că Octavian Popescu trebuia păstrat în teren pentru că este un jucător care poate face diferența.

”Nu vreau să comentez prea mult poziționarea lui Octavian Popescu ca inter. La prima fază, când FCSB a marcat golul, el a pasat când a ratat Miculescu și a ieșit acel corner din care a înscris Edjouma. A avut momente bune de joc în zona centrală, a venit să primească mingea, a pasat, a mișcat, dar cei de acolo știu cel mai bune unde să-l folosească.

A fost ok din punctul meu de vedere, a fost bine. De multe ori pe faza ofensivă venea în partea stângă, iar Coman intra în centru. Îi place să intre din stânga în duel unu la unu, să vină în centru pe piciorul drept, pe piciorul lui bun.

Acum el e de stânga, dar cred că va deveni un jucător foarte bun de zona centrală. Și eu am fost tânăr și am jucat în zone laterale, dar după vreo trei ani în prima divizie am ajuns în zona centrală și acolo am dat cel mai bun randament”, a declarat Dică.

De ce nu trebuie scos din teren puștiul minune al FCSB-ului

Tehnicianul de la CS Mioveni consideră că Octavian Popescu nu a făcut cel mai bun joc al său în partida cu Universitatea Craiova, dar a explicat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI de ce îl vede jucând în poziția de număr 10.

”Tavi este un număr 10 care are o tehnică foarte bună, are viziune, are ultima pasă și mai e și un bun finalizator. Acolo are libertate mai mare, important e să învețe să joace între linii. Aseară a avut momente bune și momente mai puțin bune, dar a fost ok.

Într-adevăr poate mai mult, te aștepți la mai mult de la un jucător ca el. Dacă ai mai mulți jucători de tipul lui care îți fac diferența, nu e o problemă să-l schimbi. Dar dacă ai doar unul singur cam trebuie să-l mai ții în teren că nu nu știi când poate să-ți facă ceva”, a afirmat el.

Tavi Popescu, floare rară în fotbalul românesc

În încheiere, Nicolae Dică a ținut să precizeze că jucători cu calitățile lui Octavian Popescu au început să fie din ce în ce mai rari în România. ”Cum eram eu. Puteam să fiu slab, să nu ating mingea 60-70 de minute, și dintr-o dată apărea ceva de la mine.

Și Tavi e un astfel de jucător. După ce va căpăta experiență va putea să joace acolo. Cu siguranță că va fi o soluție și pentru echipa națională în acea poziție. Jucătorii de tipul lui sunt pe cale de dispariție în România.

Nu mai avem decarii ăia care să dribleze, să paseze, să finalizeze, să știe să se informeze înainte să primească mingea, să știe unde trebuie să paseze înainte de a veni mingea la el. Cred că l-au scos ca să închidă puțin jocul, au venit cu mijlocași mai defensivi pentru că aveau 1-0. Ăsta a fost motivul”, a mai spus Dică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

