A driblat moartea! Tony, noul antrenor al lui Poli Iași, a învins o boală teribilă: ”M-am speriat groaznic!”

Tony da Silva, 43 de ani, s-a operat de cancer de prostată luna trecută, iar luni, 1 aprilie, a fost instalat ca antrenor principal la Poli Iași. Fostul jucător al echipei CFR Cluj l-a înlocuit pe Leo Grozavu, demis după înfrângerea suferită în faţa ultimei clasate în SuperLiga, FC Botoşani, scor 1-2.

Tony a fost operat de cancer de prostată: ”Am făcut patru sesiuni de laser și mulțumesc lui Dumnezeu totul a decurs foarte bine”

”În 5 minute m-am înțeles cu domnul Cornel Șfaițer. Când m-a sunat și mi-a zis să vin la Iași, am lăsat Paștele și am plecat. Am pus Poli înainte de Dumnezeu și de familie!”,

În spatele acestor vorbe se ascund momente extrem de dificile trăite de cel poreclit ”Pitbull”, pentru tenacitatea de care dădea dovadă ca fotbalist. În ultima lună, Tony da Silva s-a confruntat cu o problemă de sănătate, despre care spune că l-a speriat groaznic.

Tony a fost supus unei intervenții la o renumită clinică de radioterapie și oncologie din Porto. ”Am avut cancer de prostată, am făcut patru sesiuni de laser și, mulțumesc lui Dumnezeu, totul a decurs foarte bine. Acum totul este în regulă”, a dezvăluit Tony da Silva, pentru FANATIK.

Declarația tehnicianului lusitan vine în completarea mesajului pe care Tony l-a transmis pe rețelele sociale, la puțin timp după ce a devenit antrenorul lui Poli Iași:”După o sperietură, sănătatea e bună și acum mergem la luptă”.

Potrivit documentației de specialitate, din punct de vedere epidemiologic, incidența afecțiunii cancer de prostată este în creștere continuă, fiind a doua cauză de cancer şi a patra cauză de deces prin cancer în rândul bărbaților.

Mesajul lui Tony din 3 martie: ”Este momentul să mă uit mai mult la mine, să îmi tratez sănătatea, să câștig o nouă bătălie”

Tony da Silva a început să vorbească despre problemele lui de sănătate de luna trecută. Pe 3 martie, după ce a demisionat din funcția de antrenor al echipei CDC Montalegre, liga a 4-a portugheză, Tony anunța că trece prin momente delicate: ”Este momentul să mă uit mai mult la mine, să îmi tratez sănătatea, să câștig o nouă bătălie”.

Antrenorul portughez a împărtășit cu fanii săi din social media toate momentele prin care a trecut în lupta lui cu boala. Tony spune că susținerea oamenilor l-a ajutat mult să treacă cu bine peste perioada critică.

”După atâtea mesaje de susținere, dragoste și afecțiune este imposibil de răspuns tuturor, în acest moment delicat al vieții. Am putut vedea și simți adevăratele inimi.

Vă mulțumesc din suflet pentru tot, sunt etern recunoscător. Ultimele noutăți sunt bune, datorită unei monitorizări excelente. Cu câteva zile în plus de îngrijiri, voi fi pregătit să revin la fericire, să trăiesc cu bucurie, iubire și plin de energie pozitivă. VĂ MULȚUMESC tuturor celor care au fost alături de mine”.

Anunțul lui Tony da Silva după ce a fost instalat ca antrenor la Poli Iași

”După o sperietură, sănătatea e bună și acum mergem la luptă”, acesta este mesajul postat de Tony pe facebook, luni 1 aprilie. Primul în calitate de antrenor al lui Poli Iași.

Portughezul are ca obiectiv salvarea de la retrogradare a formației din Copou, situată pe locul 7 din play-out, care duce în barajul pentru menţinere. Poli Iași are 17 puncte, la egalitate cu FC Voluntari, prima echipă aflată deasupra liniei de supraviețuire , fiind însă la doar trei puncte de ultima clasată, FC Botoșani.

Tony va debuta pe banca lui Poli Iași luni, 8 aprilie, cu FCU Craiova, pe teren propriu.

Programul lui Poli Iași până la finalul play-out-ului

Poli Iași – FCU Craiova

Dinamo – Poli Iași

Poli Iași – FC Voluntari

U Cluj – Poli Iași

Poli Iași – UTA

Hermannstadt – Poli Iași

Poli Iași – Petrolul

Tony a cucerit două titluri de campion al României ca jucător

Tony s-a născut în Franța, în localitate Le Creusot, la data de 20 decembrie 1980. Ca fotbalist a evoluat la echipele portugheze SC Dragoes Sandinenses, GD Chaves şi Estrela Amadora. În perioada 2007-2010, Tony a jucat pentru CFR Cluj, cucerind două titluri de campion al României.

Ca antrenor, Tony a pregătit echipe ca Oliveirense, Braganca, Vilar Perdizes şi Montalegre, a fost interimat la Academico Viseu şi secund la Freamunde şi Pacos Ferreira. A fost secundul lui la naționala Camerunului.