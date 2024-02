Toni Conceicao face dezvăluiri spumoase de la negocierile cu Gigi Becali: ”E o mare figură. După 20 de minute m-am convins”. Interviu Exclusiv

Toni Conceicao (62 de ani) și-a făcut un nume în România, în special prin cele trei mandate la CFR Cluj (2009, 2015-2016, 2018-2019). Portughezul a mai antrenat în Liga 1, perioade foarte scurte, FC Brașov (2011) și Astra Ploiești (2012). În 2019, după ce a fost dat afară de la CFR, Gigi Becali l-a vrut pe Conceicao la FCSB. Lusitanul a povestit amuzat cum au decurs negocierile cu latifundiarul din Pipera.

Toni Conceicao vrea să fie din nou selecționerul unei naționale africane

Ce mai faceți mister Conceicao? Cum e viața în Portugalia, la Braga?

– Am o viață bună. Acasă la Braga, un oraș liniștit, cu prietenii mei, cu familia. Urmăresc meciuri de fotbal, sunt invitat la televiziuni de sport. Tranquilo, liniștit. E bine. Mai ies în oraș la o cafea, mă mai plimb, vorbesc cu oamenii. Soția are magazinul ei în centrul orașului, cu îmbrăcăminte pentru femei.

Și nu vă e dor de fotbal? Nu mai antrenați de aproape doi ani.

– Aștept să muncesc din nou, mi-e dor să fiu din nou în iarbă, să conduc antrenamente, să simt presiunea jocurilor. E ca un drog. În fiecare zi am contacte cu persoane din fotbal, cu colaboratorii mei din staff. Vorbim mult despre fotbal aici în Portugalia. Sper să se schimbe situația cât mai repede. Aștept o invitație bună pentru mine și pentru stafful meu.

De unde?

– După despărțirea de naționala Camerunului am avut destule contacte. M-au căutat din Africa pentru postul de selecționer. Vedem ce se întâmplă după Cupa Africii pe Națiuni. Cred că vor fi multe schimbări de antrenori acolo. Eu zic că e o chestiune de timp. Mi-am făcut o imagine bună acolo după ce am antrenat reprezentativa Camerunului.

Toni Conceicao investește în imobiliare

Apropo, lumea știe că v-ați îmbogățit cu 1,6 milioane de euro, după ce TAS a decis că ați fost demis abuziv de la naționala Camerunului, în februarie 2022. Ați primit banii?

– Nu sunt toți banii mei. Suma este pentru tot stafful meu. Nu am primit încă niciun euro. Așteptăm.

În ce vă investiți banii câștigați din fotbal?

În imobiliare. Dar să nu credeți că fac blocuri. Nu, cumpăr câte patru-cinci apartamente și le vând.

Toni Conceicao spune că a fost dorit la Cluj. ”Nu era un moment bun pentru mine”

Din România n-ați avut nicio ofertă recentă?

– Recent, nu. Am vorbit cu ceva timp în urmă cu o persoană de la un club din România. A fost o ofertă concretă, dar nu era un moment bun pentru mine. Aștept o ofertă mai bună pentru CV-ul meu.

Cine v-a ofertat?

– , echipa rivală lui CFR Cluj. Am vorbit la telefon cu președintele clubului, după ce a fost schimbat Anton Petrea. Respect U Cluj, este un club mare, dar nu era un moment bun pentru mine. Atunci așteptam decizia TAS, după ce am fost demis de la naționala Camerunului, pentru că am pierdut în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, 3-1 cu Egipt.

S-a vehiculat că ați fost pe listă la CFR Cluj pentru înlocuirea lui Andrea Madorlini.

– De fiecare dacă când se schimbă antrenorul la CFR se vorbește despre Conceicao. Asta pentru că am un trecut la CFR, am făcut performanțe. Toată lumea știe că suporterii mă simpatizează. Am văzut și acum că s-a vehiculat numele meu, dar eu nu am vorbit cu nimeni de la CFR. Sincer vă spun. Nu am vorbit cu Neluțu Varga. Cred că Adrian Mutu a fost prioritatea numărul 1 pentru CFR.

Toni Conceicao: ”Cu tot respectul pentru Mutu, dar Conceicao n-are cum să fie variantă de rezervă”

S-a spus că ați fi fost variantă de rezervă în cazul în care Neluțu Varga nu se înțelegea cu Adrian Mutu.

– Am citit și eu asta, dar cum să fiu eu rezervă, când eu am câștigat cu CFR Cluj de două ori Cupa României și Supercupa României? Neluțu Varga are o relație bună cu Adrian Mutu, iar dacă patronul crede că e mai bun Mutu pentru CFR este decizia lui. Cu tot respectul pentru Adrian Mutu, dar nu se poate spune despre Conceicao că a fost varianta secundă. Eu nu pot să fiu considerat variantă de rezervă. Am o istorie ca antrenor la CFR și în fotbalul românesc.

În ce relații ați rămas cu Neluțu Varga?

– Din 2019, de când am plecat ultima oară de la CFR, am mai vorbit de două ori cu el la telefon. Nu am nicio problemă cu Neluțu, când ne întâlnim ne salutăm ca doi oameni civilizați. Nu suntem prieteni, pot spune că avem o relație profesională.

Nu mi-a plăcut maniera în care m-a dat afară Neluțu Varga, de la CFR, când eram pe primul loc. Echipa juca bine, dar asta a fost decizia conducerii. Am respectat-o, dar nu am fost de acord cu ea” – Toni Conceicao, antrenor

Toni Conceicao, despre demiterea de la CFR Cluj din 2019: ”Cred că a fost strategie pentru a mă da afară”

Până la urmă ați aflat de ce ați fost dat afară?

– A fost un moment dificil la CFR. Jucătorii erau nemulțumiți că nu li se plătiseră salariale de două luni. Întrebau în fiecare zi: ”Salariu, salariu, salariu”. Nu era o atmosferă bună în vestiar. Asta a fost problema numărul 1. Ne-am întors din cantonamentul din Turcia, iar în primul meci din 2019 am făcut un meci foarte bun la Craiova, dar am pierdut cu 2-0. Apoi am remizat acasă, 1-1 cu Astra. M-au dat afară deși eram pe primul loc. Neluțu Varga are un mod diferit de a conduce. După ce am plecat eu, a venit Dan Petrescu, și s-au rezolvat problemele financiare, iar CFR a luat campionatul.

Sunt de mulți ani în fotbal, nu cred în Papai Noel (n.r. Moș Crăciun). Eu cred că toată povestea cu banii a fost strategie pentru a mă da afară. Eu asta cred și acum! Pentru mine fotbalul nu are secrete” – Toni Conceicao, antrenor

Ați avut vestiar greu la CFR?

– Vestiarul era cu mine, dar, repet, jucătorii erau foarte nemulțumiți că nu sunt plătiți și au probleme acasă.

Cum v-ați înțeles cu Camora?

– Foarte bine. Pentru mine, Mario a fost un profesionist fantastic. Discutam cu el despre toate probleme de la echipă. La fel Ciprian Deac, Gabi Mureșan, Cadu, Culio. Au fost mulți jucători foarte buni cu care am lucrat la Cluj. Eu sunt convins că puteam câștiga campionatul, dar atmosfera a fost stricată de restanțele salariale. E foarte greu pentru un antrenor să gestioneze atmosfera din vestiar când jucătorii au probleme cu banii.

Toni Conceicao, despre primul mandat la CFR Cluj: ”Am venit cu bagaj pentru două zile”

Nu era prima dată. Vi s-a mai întâmplat și în 2009 să fiți dat afară de la CFR când erați pe primul loc.

– Așa este. Atunci erau Iuliu Mureșan și Arpad Paszkany. Și atunci a fost o întreagă poveste.

V-au pus antrenor în locul lui Duşan Uhrin junior, ați câștigat Cupa și Supercupa. Ce s-a întâmplat apoi?

– Am fost la Cluj să văd un meci. Aveam bagaj doar pentru două zile. Mi s-a spus că sunt multe probleme în vestiar, cu antrenorul. Echipa era pe locul 4, eliminată din Europa. Mai era angrenată în Cupa României. Am fost pus antrenor, am terminat campionatul pe locul 4, după Unirea Urziceni, Poli Timișoara și Dinamo, și am câștigat Cupa.

Și ați început următoarul sezon cu planuri mari.

Da. La începutul noului sezon am cucerit și Supercupa României. Am intrat în grupele Europa League, iar după șase luni am fost dat afară. Eram pe locul 1 în campionat, după 13 etape. Mi-au zis fuera, afară! (râde). Asta a fost! Ne-am dat mâna și ne-am despărțit. Și atunci CFR a câștigat campionatul.

Toni Conceicao a explicat de ce a demisionat în 2016 de la CFR Cluj: ”Erau mari probleme financiare”

În 2016 cum a fost? De ce v-ați dat demisia?

– Vă povestesc. Mureșan îmi spunea la telefon: ”Toni, vino, vino! Avem nevoie de tine!” Am zis: ”Ok, vin!”. Mi-a trimis bilete de avion, mi-am luat staff-ul și am zburat la Cluj. Nu vorbisem nimic despre contract, despre salariu. Mi-a spus doar că voi fi mulțumit. Am semnat și am dat drumul la treabă. CFR era jos în clasament, pe loc de play-out.

Ce a urmat?

– Am terminat pe locul 2 în play-out și am câștigat Cupa României. Nu am participat în cupele europene pentru că CFR Cluj a intrat în insolvență. Erau mari probleme financiare. La finalul sezonului, Mureșan mi-a zis: ”Toni, rămâi la CFR!”. Mi-a prelungit contractul pentru doi ani. Am acceptat. Am cerut să fie transferați 3-4 jucători valoroși, pentru a ne bate la primele locuri. La discuție era de față și administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, care e acum la Dinamo.

Și?

– S-a terminat sezonul, am plecat acasă. Când m-am întors din Portugalia, să reluăm pregătirile, Mureșan și Paszkany aveau probleme cu justiția. Nu era nimeni la club cu cine să vorbesc. Zăvăleanu mi-a spus că nu sunt bani de transferuri. I-am explicat că am vorbit cu Mureșan și m-a asigurat că vor fi aduși 3-4 fotbaliști. Altfel nu rămân la CFR. Aveam trei oferte, două din Portugalia și una din altă țară. M-au plimbat vreo două zile. În perioada asta, eu făceam antrenamente cu echipa. Au urmat două ședințe cu Zăvăleanu și cu avocatul clubului și am insistat că fără transferuri plec. Și am plecat!

Toni Conceicao a povestit despre negocierile cu Gigi Becali: ”Toată lumea știe că Gigi e mai mult decât patron”

Povestiți-ne cum au fost negocierile cu Gigi Becali din vara lui 2019.

– Gigi este o figură mare. M-a chemat la el acasă, în Pipera. Era în august. FCSB era la Guimaraes pentru meciul din Europa League. Eu venisem în România să merg la Cluj, la un meci. Un prieten mi-a spus că vrea Gigi Becali să vorbească cu mine. Am zis ”OK, mă duc să mă întâlnesc cu Gigi”. Am vorbit cu el 20 de minute, nu mai mult, dar nu ne-am înțeles. .

Adică?

– El m-a întrebat cum văd eu lucrurile, îmi spunea că eu cunosc bine echipa FCSB. I-am explicat care e părerea mea, că ar fi nevoie de trei fotbaliști mai buni. El zicea: ”Eu știu echipa, eu știu echipa”.

Toată lumea știe că Gigi e mai mult decât patron. El vrea să se implice la echipă. Eu i-am spus: ‘Tu ești bossul, te implici în problemele clubului. Eu sunt antrenor și mă ocupă să antrenez echipa’. El mi-a zis că e patron și că vrea să se implice la echipă. I-am zis ‘Scuză-mă, dar nu sunt de acord’. Sigur, puteam discuta după meciuri” – Toni Conceicao, antrenor

Ați spus că v-ați mai confruntat cu stilul acesta de conducători în România.

– Eu știu că patronii bagă bani mulți în echipele lor. Eu știu că bossul clubului se ocupă de organizare, iar de partea sportivă este responsabil antrenorul. Când antrenorul nu are rezultate patronul poate să-l dea afară. În vestiar antrenorul e șeful! Dacă antrenorul nu are autoritate în vestiar jucătorii nu te respectă. Dar să știți că nu se întâmplă asta doar în România, este o problemă generală. În toată lumea există influențe, interese financiare. În Franța, Belgia, Portugalia, Spania. Peste tot.

E greu pentru un antrenor căruia îi face echipa patronul?

– Eu am fost fotbalist, iar pentru mine lider era antrenorul. Antrenorul era lider în vestiar. Respectam președintele, ca lider al clubului. Antrenorul decide cine joacă, cine nu joacă. Când nu face el echipa, și o fac conducătorii, antrenorul nu este respectat de jucători. Acolo unde șefii se implică la echipă sunt mereu probleme. Dau afară un antrenor, aduc altul. Și tot așa. E și costisitor pentru club să plătească doi-trei antrenori într-un sezon” – Toni Conceicao, antrenor

Toni Conceicao: ”CFR are un loc aparte în inima mea. Vreau să mai antrenez măcar o dată în România”

Cum ați ajuns să antrenați în România?

– , care era amic cu Iuliu Mureșan. Au venit în Portugalia să se intereseze de fotbaliști buni pentru CFR Cluj. I-am ajutat mult cu informații despre jucători portughezi, iar după trei-patru ani m-au invitat să vin antrenor la CFR Cluj.

Dați-ne câteva nume de fotbaliști portughezi recomandați de dumneavostră celor de la CFR Cluj.

Eu i-am recomandat pe Tony de Silva, pe Semedo, pe Cadu și mulți alții. Nu m-a interesat nimic. N-am cerut nimic. Eu eram antrenor și le dădeam doar informația. Era ca un credit pentru certificarea valorii jucătorilor. Le spuneam: ”Sunt jucători cu care se poate face performanță”. Așa a fost. CFR a făcut performanță cu jucători recomandați de mine.

Ați mai antrena CFR, după tot ce vi s-a întâmplat acolo?

– Da, de ce nu? În fiecare an cred că am fost la câte un meci la CFR Cluj. Țin legătura cu Ștefan Gandola, patronul de la EnergoBit, care a fost sponsorul lui CFR, iar el mă invită în loja lui la diverse meciuri. CFR are un loc aparte în inima mea (se lovește de câteva ori cu mâna în piept). Îmi place campionatul românesc, chiar dacă uneori mentalitatea nu e cea mai corectă. Le-am spus oamenilor din stafful meu că până la finalul carierei vreau să mai antrenez măcar o dată în România. În acest moment am alt drum.

Îmi place mult România, are multe locuri foarte frumoase. Îmi place Clujul, Poaiana Brașov, București. Se mănâncă bine în România, dar cred că e nevoie de mai mult pește. Am mâncat un miel la proțap foarte, foarte bun în Poaiana Brașov. Aici în Portugalia, când au început să vină mulți români era polemică: Aoleu, vin români! Nu e bine. Eu le spuneam oamenilor să meargă în România și își vor schimba impresia despre români. Peste tot în lume sunt oameni buni și oameni răi” – Toni Conceicao, antrenor

Toni Conceicao nu o vede pe FCSB deja campioană: ” În play-off toate meciurile sunt tari”

Cum vi se pare nivelul actual din Liga 1?

Cred că înainte era mai slab. Se vede că în acest moment valoarea echipelor este puțin mai ridicată. Multe cluburi investesc. Fotbalul românesc are nevoie de un campionat mai puternic.

Pe cine vedeți campioană anul acesta în România? FCSB s-a distanțat în fruntea clasamentului.

Mai este mult până la final. Mai sunt 7 etape din sezonul regulat, iar în play-off toate meciurile sunt tari. Orice e posibil. Toate echipele cu pretenții pot câștiga campionatul, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid. CFR a dominat mulți ani campionatul și are în continuare forța să se lupte pentru titlu. Cred că și Sepsi se va bate la campionat în doi-trei ani. Hermannstadt este o altă echipă care îmi place cum joacă. Fotbalul românesc are nevoie de cât mai multe echipe bune pentru a crește valoarea echipei naționale.

Toni Conceicao îl laudă pe Edi Iordănescu pentru calificarea României la EURO 2024: ”El a făcut o mică revoluție”

Cum vi se pare calificarea României la EURO 2024?

– Sunt foarte fericit. România avea nevoie de o asemenea performanță. Este o motivație foarte mare pentru copii, iar fotbalul românesc poate redeveni puternic. Am văzut câteva meciuri din preliminarii și mi-a plăcut naționala României.

Unii au spus că a fost obținută cu mult noroc.

– Am auzit și eu asta, dar în fotbal e nevoie și de noroc. Bineînțeles, trebuie să și joci, să fii organizat, dar fără un pic de noroc e greu să faci obții un titlu de campion sau o calificare la un turneu final. Cred însă că fotbalul românesc are nevoie pentru un proiect pentru dezvoltarea juniorilor. Să existe tot timpul generații de jucători care să califice echipa națională. Copiii din România au multă calitate, dar au nevoie de antrenori buni, de condiții bune de pregătire, de disciplină. Academia Hagi este un exemplu.

V-a surprins modul în care a gestionat Edi Iordănescu campania de calificare?

– Nu-i ușor deloc să califici o echipă națională la un turneu final. Edi a făcut o treabă extraordinară, o performanță fantastică. El a făcut o mică revoluție la naționala României și a alcătuit un grup puternic. Îmi place cu gândește Edi. Am vorbit cu el de două ori. Este o persoană simpatică. E calm, moderat. Când el era la Astra și eu la CFR am călătorit împreună în Turcia cu același avion. .

Transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham a făcut valuri în Europa. Îmi place jucătorul, e puternic. Cred că are calitățile necesare să facă performanță la nivel înalt. Când Tottenham și Bayern Munchen vor să transfere un fotbalist înseamnă că are valoare. Vorbim de cluburi uriașe. Părerea mea este că Drăgușin a ales bine Tottenham, mie îmi place mai mult campionatul Angliei decât cel al Germaniei” – Toni Conceicao, antrenor

Mă bucur pentru transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Îl știu pe Horațiu de când era junior la CFR Cluj. A făcut de multe ori antrenamente cu noi. Un băiat bun. Am vorbit de multe ori cu Horațiu. Prietenul meu Cristi Moldovan, antrenorul de portari cu care am lucrat la CFR Cluj, m-a sunat și mi-a spus că Horațiu are o ofertă foarte bună de la Atletico Madrid. A mai avut 3-4 oferte bune din Europa. L-a vrut și Betis Sevilla, dar Atletico e Atletico” – Toni Conceicao, antrenor

112 partide are Toni Conceicao pe banca celor trei formații pe care le-a condus în România, CFR Cluj, FC Brașov, Astra Ploiești

