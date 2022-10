A fost batjocorită în copilărie pentru felul în care arăta, dar acum a devenit Miss. Transformarea incredibilă a unei tinere: “Există lumină la capătul tunelului”

O tânără din Marea Britanie are o poveste de viață, care este ca o lecție pentru mulți dintre noi. După ce în copilărie s-a confruntat cu ironii pe seama aspectului fizic, în prezent, la 26 de ani, a reușit să devină Miss England 2022.

A ajuns ”Miss” la 26 de ani, după ce în copilărie colegii o batjocoreau pentru cum arăta

Jessica Gagen a luat parte la concursul de frumusețe unde au participat 30 de tinere, dar ea le-a învins. Astfel, a devenit și prima roșcată din istoria Regatului Unit care a primit titlul de Miss.

Într-un interviu pentru The Sun, Jessica a detaliat cum o batjocoreau colegii la școală. și chiar arsă pentru că era roșcată.

Abia spre finalul liceului lucrurile s-au întors în favoarea ei. Atunci, ea și-a făcut un grup de prieteni și a început să învețe mai bine, astfel încât a ajuns și asistentă a directoarei.

”Când am început școala secundară, am fost luată peste picior din cauza culorii părului meu și asta obișnuia să mă doboare. Dar spre sfârșitul liceului, lucrurile s-au schimbat.

Am luat note bune, am avut un grup de prieteni, am fost asistentă a directoarei. Întreaga mea călătorie în jurul Miss Anglia a fost pentru că am vrut să scot acest lucru la lumină”, a spus Jessica pentru

Sfatul Jessicăi pentru copiii batjocoriți la școală

”Miss England 2022” știe că sunt , de aceea încearcă să le încurajeze transmițându-le că nu va dura totul veșnic și că se va vedea și luminița de la capătul tunelului.

”Sunt copii care trec prin aceleași lucruri și vreau ca ei să știe că nu durează pentru totdeauna. Există lumină la capătul tunelului”, a mai declarat Jessica Gagen pentru sursa menționată.

Miss England 2022 a avut scopul de a strânge donații pentru cei nevoiași. Jessica a reușit să adune 6.000 de lire sterline pentru organizații caritabile locale. Pentru asta, ea a rulat în 5.000 de costume zilnic, vreme de 96 de zile.