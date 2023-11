„A fost mult mai grav! Am 3 stenturi”. Mircea Rednic, detalii uluitoare despre infarct

, la meciul cu FCSB din campionat, câștigat de echipa sa, UTA, cu scorul de 2-1, pe teren propriu.

Mircea Rednic, dezvăluiri despre infarctul suferit la meciul UTA – FCSB

Antrenorul de 61 de ani, , a depășit cu bine operația de pe urma infarctului, deși recunoaște că a trecut prin momente de stres.

Acesta mărturisește că, în timpul meciului cu FCSB, a simțit o presiune puternică în piept, dar și probleme de respirație. I-a cerut o pastilă doctorului, care i-a calmat starea.

Ulterior, a simțit iarăși această presiune, motiv pentru care a decis să meargă să efectueze un EKG. De acolo, a fost băgat direct în operație.

”A fost grav, am trei stenturi. Am simțit o apăsare puternică și probleme de respirație. Doctorul mi-a dat un medicament și mi-a trecut, asta a fost la golul egalizator cu FCSB, sau cu Steaua, le-am încurcat.

Nu m-am speriat, pentru că mi-a trecut, eu am simțit și ziua următoare aceiași presiune, dar mai ușoară. A doua zi, am fost să fac un EKG. Când am ajuns acolo, ăia erau agitați. M-au întrebat dacă am venit cu mașina. Mi-au luat cheile și direct la operație.

M-am speriat, au venit doctori, și-au lăsat cabinetele, m-au dus cu mașina, nu au vrut cu salvarea, să nu vadă lumea. Sunt foarte bine acum, rezultatele sunt bune”, a spus Mircea Rednic, la FANATIK SUPERLIGA.

UTA, în formă bună

În urma acestui eveniment, Mircea Rednic a absentat o perioadă de la antrenamentele și meciurile echipei sale. UTA este pe 11 în campionat, cu 18 puncte, dar are un meci mai puțin disputat, cu Oțelul pe teren propriu, în închierea rundei cu numărul 16 din SuperLiga.

Arădenii au învins FC U Craiova și Dinamo, legând două victorii la rând după mai bine de un an de la precedenta serie de succese consecutive în campionat. Echipa are șapte meciuri la rând fără înfrângere în SuperLiga. Ultima înfrângere din campionat a echipei datează de pe 15 septembrie, de la un meci cu U Cluj.

