Cristina Neagu, gest incredibil după Germania – România. „Au trimis la conferință o jucătoare care nu a jucat”

Jurnalistul Marian Popovici, aflat în Danemarca, i-a povestit lui Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, că vedeta naționalei noastre a fost prea supărată pentru a sta de povești cu ziariștii, după meci. Cel mai probabil Cristina Neagu a fost dezamăgită și de faptul că a fost ultimul ei Campionat Mondial, părăsit pe ușa din dos de naționala țării noastre.

Cristina Neagu, gest incredibil după Germania – România

”După meci n-a vrut să vorbească cu presa, mi-a spus că vrea să vorbească fetele, era supărată. N-a vrut să vină nici la conferința de presă, au chemat-o la conferință, dar le-a transmis oficialilor că nu vrea să vină”, a explicat Marian Popovici. ”Așa e la handbal, dacă ai chef vii, dacă nu, nu?”, s-a mirat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Jurnalistul FANATIK a subliniat că cel mai probabil Cristina Neagru era supărată după un meci pe care naționala României ar fi trebuit să-l câștige. ”Nu, dar ea fiind Cristina Neagu are un cuvânt mai greu de spus. Nu aveau ce să-i facă, au chemat-o, a zis că nu vine.

La conferința de presă a venit o jucătoare care n-a bifat niciun minut cu Germania. În general Cristina Neagu vorbește când vrea ea, despre asta-i vorba. Ieri n-a vrut să vorbească, a fost politicoasă”, a explicat Marian Popovici.

Cristina Neagu a anunțat că se retrage din handbal

Cel mai probabil Cristina Neagu este dezamăgită de faptul că a anunțat că se va retrage din handbal, în contextul în care țara noastră tocmai a ratat calificarea la Jocurile Olimpice. ” . Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut nişte aruncări. Nu știu exact care e situația. Încerc în fiecare zi să fac mai mult. Dar pentru a intra într-un joc trebuie să am măcar un antrenament full cu echipa.

Am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa. Nu este cea mai fericită situație pentru mine, având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni. Dacă voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa.

Pentru mine este o mare bucurie să revin aici. Îmi place foarte mult această sală, îmi place energia. Cred că aceste turnee organizate în Scandinavia, în Danemarca în special, au ceva special. Sunt bucuroasă să fiu aici şi îmi doresc să fiu pe teren şi să joc.

. Dacă totul va merge bine şi ne vom califica la Jocurile Olimpice, ar fi o încoronare a performanţelor la nivelul echipei naţionale. Ar fi extraordinar să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Cred că cel mai important ar fi să fim cu picioarele pe pământ, să luăm meci cu meci. Deocamdată nu este nimic câştigat, mai e mult până departe”, declara Cristina Neagu în urmă cu două zile.

Gestul făcut de Cristina Neagu la finalul partidei cu Germania