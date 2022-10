A investit 15.000 de euro pentru a reduce costurile cu energia electrică și acum plătește foarte puțin. Sunt luni în care factura este de doar 6 lei

Cum e să ajungi de la plata a 7.000 de lei pe lună la plata a 6 lei pe lună la energia electrică? Pare un miracol, însă acest lucru se poate întâmpla grație unei investiții consistente.

O școală din Constanța a investit 15.000 de euro pentru a reduce costurile cu energia electrică

Încă nu am intrat în iarnă, iar majoritatea instituțiilor publice, de la primării până la spitale, se plâng de .

ADVERTISEMENT

Cu un consum uriaș, care trece frecvent de plafoanele instituite de Guvern, costurile se ridică la ordinul miilor sau cel al zecilor de mii de lei.

Mii de lei plătea, în debutul anului, și o unitate de învățământ din județul Constanța. Acum, deși pare greu de crezut, instituția are costuri infime, de ordinul leilor.

ADVERTISEMENT

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Constanța a făcut, în urmă cu câteva luni, pasul către independența energetică.

Cu acordul Ministerului Culturii, conducerea școlii, amplasată într-o clădire monument istoric, a investit 15.000 de euro în .

ADVERTISEMENT

În prezent, centrala electrică solară poate da curent și altor doritori, conform directorului Bianca Ibadula: ”Nu avem acumulatori. Tot ceea ce se produce trece o parte în rețea și o parte este oprită pentru consumul propriu. Suntem ceea ce se numește prosumatori”.

De la 7.000 de lei pe lună, facturile au ajuns la 6 lei

Consumul de curent de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” continuă să fie unul foarte mare. Diferența față de anul trecut este că, în prezent, clădirea nu plătește mai nimic la furnizor. De la mii de lei pe o factură s-a ajuns la …lei.

ADVERTISEMENT

”O factură din februarie 2022 are o valoare de 6.925 de lei. Acum am o factură din 17 octombrie care are un sold de 5,56 lei”, spune directorul instituției școlare, conform .

ADVERTISEMENT

Modelul de la Constanța, copiat și de alte școli din județ

Și școlile din Năvodari pariază pe soluțiile alternative de energie. Primăria municipiului a alocat aproape 10 milioane de euro din fonduri europene pentru panouri fotovoltaice.

”Panourile fotovoltaice de pe liceu ne-au ajutat să scădem factura cu aproximativ 40% la curentul eletcric, iar cele de la Sala de Sport ne ajută pentru apa caldă pe care o furnizează copiilor”, a spus Roxana Filip, directorul liceului din Năvodari, conform sursei citate.

O altă școală, de această dată din Medgidia, a început procesul de amplasare al acestor panouri.