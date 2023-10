A jucat la Cupa Mondială din Qatar, dar a fost refuzat de Dinamo: “Mi-au transmis un emoticon”

Collins Fai, fundaș care a făcut pasul în fotbalul mare după ce Gigi Mulțescu l-a descoperit la un trial organizat pe stadionul din ”Ștefan cel Mare” acum 10 ani, a vrut să se reîntoarcă la Dinamo. Doar că, surpriză sau nu, dinamoviștii l-au refuzat categoric printr-un mesaj scris.

A jucat la Cupa Mondială din Qatar, dar a fost refuzat de Dinamo

, fundașul în vârstă de 31 de ani a rămas liber de contract și a dorit cu orice preț să joace din nou pentru Dinamo. Fai și-a adus aminte cum în 2013 a participat la o selecție de peste 100 de jucători, însă a reușit atunci să-i impresioneze pe cei din staff-ul tehnic al echipei.

Camerunezul s-a impus atunci în echipa ”câinilor” și a prins un transfer în 2016 în Belgia, la Standard Liege. Au trecut anii, însă Collins Fai nu a uitat niciodată de Dinamo, astfel că a dorit să își încerce din nou norocul în București. ”Știu că Mulțescu a spus despre el că n-a mai văzut așa calități fizice la un jucător. După probe, Anghelache m-a chemat imediat să semnăm contractul și acum cred că este cel mai bun fundaș dreapta din România”, povestea impresarul Cristian Hossu, cel care l-a descoperit pe Fai.

, când a participat cu reprezentativa Camerunului la Campionatul Mondial din Qatar. Fotbalistul care a bifat 56 de meciuri pentru Dinamo a fost convins că ar putea ajuta echipa să evite retrogradarea în acest sezon, astfel că s-a autopropus la Dinamo.

Asta, după ce donase 5.000 de lei proiectului susținut de DDB. ”Collins Fai ne-a făcut o surpriză extraordinară astăzi printr-o donație de 5.000 de lei. Apelul nostru trebuie să ajungă la toți cei care au jucat sau au activat vreodată la Dinamo. Și nu doar fotbaliști”, transmiteau fanii pe pagina de Facebook în vară.

Cel care a luat legătura cu dinamoviștii, pentru a-i întreba dacă nu au nevoie de Fai, a fost chiar impresarul Cristian Hossu, lucru dezvăluit în . ”Collins m-a contactat și m-a întrebat dacă pot să întreb la Dinamo, că ar vrea să revină, i-a rămas echipa în suflet. Eu am vorbit, mai departe, la Dinamo. Nu vreau să dau nume, spun atât, am contactat doi oameni din conducere și am rămas dezamăgit.

Și aici nu fac referire la faptul că nu sunt interesați de Fai, poate nu au nevoie, au alte socoteli, e treaba lor, dar m-a derajat felul în care am primit răspunsul. Un nu ferm și un emoticon. Preferam un răspuns mai elegant. Collins mi-a spus că este membru DDB, însă nici asta nu contează în ecuația discuției noastre, reprezintă un detaliu.

Poate sunt subiectiv când spun că, poate, Dinamo ar fi avut nevoie de un jucător care anul trecut a fost la mondial. Fiecare are socoteala lui și eleganța lui. Mi-a și fost rușine să-i spun jucătorului că nu este dorit la Dinamo”, a explicat impresarul Cristian Hossu pentru sursa citată.

E neclar de ce șefii lui Dinamo au refuzat transferul lui Fai, în condițiile în care fundașul este cotat la 1 milion de euro, chiar dacă este jucător liber de contract. În cariera sa, camerunezul a jucat 162 de partide pentru Standard Liege, reușind 4 goluri și 22 de pase de gol, pe lângă cele 66 de meciuri jucate la Dinamo și 34 de partide la Al Tai FC.