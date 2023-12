A mers Bergodi peste șefii săi să ceară jucători? Victor Angelescu a lămurit situația la Rapid

Cu toate acestea, Victor Angelescu, unul dintre investitorii de la Rapid, spune că discuțiile cu Cristiano Bergodi au fost mereu constructive, deci nu se pune problema unui ultimatum dat de antrenor conducerii. De fapt, chiar finanțatorul principal Dan Șucu transmitea că în iarnă vor veni cel puțin 3 jucători foarte valoroși, cu experiență internațională, care să îi ajute pe rapidiști să se bată la podium.

A mers Bergodi peste șefii săi să ceară jucători?

”E adevărat că a venit domnul Bergodi la domnul Șucu și la dumneavoastră și ne-a cerut 6 jucători?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Avem discuții foarte des cu Cristiano, cel care discută cu el foarte des e Daniel Niculae. Nu ne-a cerut 6 jucători, avem o strategie a clubului, comună”, a răspuns Angelescu.

ADVERTISEMENT

În discuție a intervenit Vivi Răchită, cel care a subliniat că la Rapid niciodată nu se vor aduce jucători peste capul antrenorului, deși cazul lui Claudiu Micovschi ar putea să îl contrazică. ”Jucătorii care vor veni la Rapid vor veni la cererea și profilul dorit de Cristiano Bergodi?

Că ați fost acuzați că aduci tu jucători. Nu, antrenorul vă spune ce profil de jucători își dorește și voi în funcție de bugetul pe care-l aveți îi prezentați antrenorului mai multe piste. S-a întâmplat cu Micovschi, uite că cam face treabă la UTA”, a remarcat Răchită.

ADVERTISEMENT

Finanțatorul celor de la Rapid a explicat cum se fac, de fapt, transferurile la Rapid: conducătorii alături de antrenor discută și analizează împreună, ajungând la un consens. ”Bergodi face parte din acest proces. Normal că el ne spune care sunt pozițiile deficitare și unde are nevoie.

După care noi venim cu anumite soluții, împreună cu Cristiano aducem jucători, împreună. Nu se poate să vină un jucător fără să știe antrenorul. Nu are nimeni drept de veto, de obicei tot ce se întâmplă, noi aducem jucători doar când toată lumea e de acord.

ADVERTISEMENT

Ideea cu el a fost că atunci când l-am adus Cristiano nu îl știa atât de bine, a fost foarte greu să-l testeze direct, uite că la UTA arată destul de bine. S-ar putea să avem clauză la finalul anului. Are meciuri foarte bune la UTA”, a declarat Victor Angelescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Momentan, Rapidul a ratat Cupa României, un obiectiv important în acest an pentru giuleșteni, în timp ce în SuperLigă cel mai realist obiectiv ar fi prezența pe podium.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

A cerut Cristiano Bergodi noi transferuri?