A murit comandantul Batalionului 1 din Regimentul Azov. Bărbatul stătuse patru luni în captivitate la ruşi

Comandantul primului batalion al regimentului Azov , Oleg Mudrak, a murit în Ucraina, vestea morții sale fiind confirmată de familia sa. Publicaţia Ukarinska Pravda scrie că nu a fost publicată o cauză oficială a morţii, dar după căderea Mariupolului bărbatul a stat multă vreme în arestul ruşilor.

Oleg Mudrak a luptat pentru Mariupol încă din 2014 și a participat, de asemenea, la luptele sângeroase pentru apărarea combinatului siderurgic Azovstal în primăvara anului trecut, fiind unul dintre liderii rezistenței. El a fost capturat de forțele ruse după ce forțele ucrainene au părăsit Azovstal și a fost repatriat în Ucraina într-un schimb de prizonieri care a vut loc în luna septembrie.

Membrii regimentului Azov s-au predat ocupanților ruși în luna mai a anului trecut, după mai bine de două luni în care și-au apărat cu mare luptă poziția în combinatul siderurgic Azovstal și au apărat Mariupolul, important oraș-port din sudul Ucrainei.

Regimul rus a folosit , drept una dintre justificările pentru lansarea “operațiunii militare speciale în Ucraina”. Vestea morții lui Mudrak a fost anunțată pe Twitter şi de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne. Alături de declarația de condoleanțe adresată familiei, el a atașat și o fotografie care îl arată pe Mudrak înainte și după captivitatea rusă.

Oleg Mudrak a petrecut aproape patru luni în arest în Rusia și a supraviețuit atacului terorist din lagărul de prizonieri de război Olenivka. Nepotul său, Daniel, a scris despre moartea acestuia pe Instagram. “Mudrak Oleg Vasilievici este un maior, un erou, un om de oțel, unchiul meu, fratele meu, sprijinul meu, mândria mea, farul meu și un exemplu de caracter! A ars în această viață, s-a bucurat și a aprins inimile tuturor oamenilor. în jur”, a scris acesta.

Ekaterina, soția lui Denis Prokopenko, comandantului detaşamentului Azov, a postat şi ea o poveste pe Instagram, în care se spune că inima lui Mudrak s-a oprit la vârsta de 35 de ani. Mulţi dintre cei care l-au conscut au postat pe reţelele de socializare imagini cu Mudrak înainte şi după captivitatea rusă, el fiind practic de nerecunoscut.

Commander of the 1st battalion of the regiment “AZOV” Oleg Vasilyevich Mudrak.

One hundred days of captivity.

— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav)