A murit Constantin Gîrjoabă, fost jucător, antrenor și președinte la Farul. A participat la C.M U20 din Australia. Avea 59 de ani!

Fotbalul și sportul românesc l-a pierdut astăzi, la vârsta de doar 59 de ani, pe Constantin Gîrjoabă. Participant la Campionatul Mondial U20 din Australia, din 1981, unde ”tricolorii” au obținut bronzul iar , cel poreclit ”Bombo” a fost, între altele, jucător, antrenor și președinte al Farului, după ce a ales, din dragoste, să se stabilească pe litoral.

Constantin Gîrjoabă, mezinul lotului de bronz din Australia 1981

Născut pe 18 iunie 1963, la Bucureşti, Constantin Gîrjoabă a început fotbalul la vârsta de şapte ani, la Progresul, primul său antrenor fiind Nicolae Gorgorin. Încă de la început, a intrat în poartă, s-a remarcat la un concurs de penalty-uri, și acolo a rămas.

A ieşit campion naţional de juniori, a ajuns să fie convocat şi la loturile naţionale juvenile și a fost integrat şi în proiectul „Luceafărul“. După ce, în 1980, a participat la Campionatul European de juniori, Gîrjoabă s-a regăsit, peste un an, şi în lotul României pentru Campionatul Mondial U-20 din Australia, unde tricolorii au obţinut medalia de bronz.

”În Australia, am fost cel mai tânăr component al lotului. În timpul turneului, nu am apărat, fiind rezerva lui Lovas. Am rămas cu amintiri plăcute de la Mondial, atât sportive, cât şi în ce priveşte locurile şi oraşele vizitate.

Printre altele, am fost la Melbourne, Sydney şi Adelaide. Ne-am întâlnit şi cu români stabiliţi în Australia, care ne-au invitat la masă şi ne-au făcut cadouri. Am făcut poze şi cu canguri“, povestea, cu ani în urmă, Gîrjoabă, pentru .

Semnase cu Steaua, dar Nicușor Ceaușescu l-a dus la Sportul. De unde a plecat la Farul, parte din transferul lui Hagi

În 1981 a debutat în primul eșalon, la Progresul, formație antrenată de Robert Cosmoc. Un an mai târziu, după un Progresul – Sportul, în deschiderea unui cuplaj, i-a atras atenția lui Nicușor Ceaușescu. Și, deși semnase cu Steaua, avea să fie legitimat la echipa din Regie.

A prins echipa în care evoluau nume precum Mircea Sandu, Gino Iorgulescu, Paul Cazan, Andrei Speriatu, Mihail Marian, Imilian Şerbănică, Romulus Chihaia, Mihail Marian.

După doi ani, în 1984, a ajuns la Farul. Și-a dorit mutarea pentru că o cunoscuse, la un examen susținut la ASE, pe Daniela, o domnișoară din Constanța. Cea care avea să-i devină soție. Și avea să ajungă la formația de pe Litoral, împrumutat, ca parte din transferul lui .

Ulterior, în 1986, Sportul a decis să-l împrumute la Jiul Petroşani, unde Gîrjoabă a fost antrenat de Mulțescu. A revenit la Farul, cu care avea să promoveze în 1988.

Avea să mai treacă pe la Rapid Bucureşti, unde a fost rezerva lui Toader, şi Callatis Mangalia, formaţie la care și-a încheiat cariera de fotbalist.

După ce s-a retras din activitatea competiţională, a rămas în fotbal, fiind atât antrenor, cât şi oficial. Director sportiv și președinte la Farul.