A murit Dan Matei Agathon, fostul ministru al Turismului. Politicianul avea 73 de ani

Dan Matei Agathon în două rânduri, în perioada 1992-1996 şi, respectiv, între 2000 şi 2003. A fost de asemenea deputat, în perioada 1992-2004. De numele său este legat proiectul Drakula Park, iniţiat alături de Adrian Năstase, proiect care însă nu s-a concretizat.

Dan Matei Aghaton a murit din cauza unor complicaţii provocate de diabet

Anunţul decesului lui Dan Matei Agathon a fost făcut de din România (ANAT).

“Astazi s- a stins din viata fostul Ministru Dan Matei Agathon, pe care il consider Unicul Ministru din ultimii 33 de ani! Am avut onoarea sa lucrez 2 ani cu el si pot sa va spun ca a fost un om intr- adevar pasionat de aceasta Mare Industrie a Romaniei! Odihneste- te in pace, Prietene…”, este mesajul postat de preşedintele ANAT, pe Facebook.

În iunie 2013, Dan Matei Agathon a devenit președintele Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS). Pe lângă politică şi turism, una dintre marile sale pasiuni a fost fotbalul, el fiind pentru o vreme membru în Consiliul de Administrație al echipei Dinamo.

În anul 2003, el a fost nevoit să-şi dea demisia din Consiliul de Administratie al CS Dinamo, ca urmare a incompatibilitatii dintre calitatea de deputat si cea de membru CA. “Nu puteam să nu mă conformez unei legi a României, însă inima mea bate în continuare pentru Dinamo. Eu am parcurs toate etapele la aceasta echipă: de la peluză am trecut la tribuna a doua, apoi la tribuna întâi şi acum la tribuna oficială”, declara la vremea respectivă Dan Matei Agathon.

Potrivit surselor FANATIK, decesul lui Dan Matei Aghaton a fost cauzat de complicaţii provocate de diabet. În ultimele luni starea sa de sănătate s-a înrăutăţit, iar organismul său nu a mai răspuns la tratamentul împotriva bolii.

Ştire în curs de actualizare.