Cântărețul și compozitorul de origine americană Jimmy Buffet a murit. Acesta avea 76 de ani și construise un adevărat imperiu din muzică, iar cauza decesului nu este cunoscută, vestea tristă tristă fiind oferită printr-un comunicat oficial.

A murit Jimmy Buffett. Artistul avea 76 de ani

Este internațională. Cântărețul și compozitorul american Jimmy Buffett, cunoscut în întreaga lume. a încetat din viață. Artistul avea 76 de ani și construise un adevărat imperiu din muzica sa.

Anunțul trist a fost făcut pe site-ul său oficial, . Cauza decesului nu a fost încă dezvăluită, însă, ci doar faptul că înconjurat de oamenii care l-au iubit și l-au apreciat.

„Jimmy a murit liniştit în noaptea de 1 septembrie, înconjurat de familie, prieteni, muzică şi câini. Şi-a trăit viaţa ca pe un cântec până la ultima suflare şi va fi regretat peste măsură de atât de mulţi oameni”, notează sursa menționată anterior.

Jimmy Buffett a avut o carieră impresionantă și a activat în industrie timp de mai bine de 50 de ani. În acest timp a reușit să marcheze doar un hit pop de top 10. Este vorba despre Margaritaville, un cântec cu marimba şi tequila, ce a ajuns să ocupe locul 8 în topurile naţionale.

De-a lungul anilor a lansat patru albume de platină şi opt albume de studio de aur. Songs You Know by Heart, combinația sa de hituri lansată în 1985, a fost vândută în nu mai puțin de 7 milioane de exemplare.

În același timp, box setul Boats, Beaches, Bars & Ballads, apărut pe piață în 1992 a atins 4 milioane de bucăți vândute. Astfel că, în anul 2016, averea personală a artistului se ridica la 500 de milioane de dolari.

Margaritaville i-a adus un profit uriaș

După anii 1980, Jimmy Buffett a făcut istorie la ABC şi MCA Record și s-a impus cu firmele sale de producție, Margaritaville şi Mailboat. Totodată, în 2017, la 40 de ani de când a lansat Margaritaville, acesta s-a transformat într-un adevărat „brand global de lifestyle, care are în prezent peste 4,8 miliarde de dolari în curs de dezvoltare şi înregistrează vânzări anuale de 1,5 miliarde de dolari”, după cum notează Forbes.

Jimmy Buffett deținea afaceri care includ îmbrăcăminte şi încălţăminte, magazine de vânzare cu amănuntul, restaurante, săli de jocuri, dar și propria marcă de bere, LandShark Lager.