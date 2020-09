A murit Mircea Pascu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal

A murit Mircea Pascu, cel care a fost atât vicepreședinte, cât și președinte al Federației Române de Fotbal. El a condus Federația între 1983 și 1990, înainte de a fi înlocuit de Mircea Sandu. Fostul conducător al fotbalului românesc suferea de diabet și mielom și era internat la Matei Balș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 85 de ani, Pascu suferea de mielom, o formă de cancer, boală ce l-a chinuit mai bine de un deceniu. Cauza decesului, așa cum reiese din consemnările medicilor de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș a fost embolie pulmonară. Decesul a fost pronunțat astăzi, la ora 17:05.

Mircea Pascu l-a susținut pe Răzvan Burleanu la alegerile FRF, inclusiv la cele care au avut loc în 2018, când a fost prezent în sala de vot pentru a-și exprima suportul față de actualul șef de la Federație. Despre Mircea Pascu și-a amintit cu plăcere și Gigi Mulțescu, într-un interviu acordat FANATIK la mijlocul lunii iulie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit Mircea Pascu. Pasionat de fotbal, tenis și caricatură

Pe lângă pasiunea deosebită pe care a avut-o toată viața pentru fotbal, Mircea Pascu a fost extrem de interesat și de domeniul caricaturii. În 2014, fostul președinte al Federației Române de Fotbal mărturisea într-un interviu acordat publicației Libertatea că a caricaturizat, de-a lungul vieții, foarte multe personaje din sport.

„Am făcut sute de caricaturi la viața mea, majoritatea cu personaje din lumea sportului. Le-am dat pe toate, dar le-am ținut în muzeul meu imaginar, adică în memorie. Printre cei cărora le-am făcut cele mai multe caricaturi se numără Mircea Lucescu, Ion Țiriac sau Ilie Năstase. Alte personaje preferate au fost colegii mei de la Jiul Petroșani. Și acum îi pot reda din memorie pe vedetele de atunci ale echipei hunedorene, Tudor Paraschiva și Costică Marinescu”, dezvăluia Mircea Pascu în urmă cu șase ani.

ADVERTISEMENT

Și tenisul a fost o pasiune pentru Mircea Pascu, acesta ajungând să dețină o funcție oficială și în cadrul Federației Române de Tenis. Pascu era și antrenor de tenis. Aceste detalii au fost povestite de Pascu tot într-un interviu pentru aceeași sursă, publicat în 2019.

„De la fotbal am trecut la tenis. Am jucat în echipa din Petroșani în campionatul României, apoi am fost antrenor, dar și consilier al Federației Române de Tenis. Ca antrenor am categoria I în «sportul alb», iar tenisul a fost la facultate specializarea mea de bază”, spunea fostul șef de la FRF.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu a putut să lucreze cu George Copos la Rapid

Mircea Pascu a fost și președinte al clubului de fotbal Rapid, în perioada în care George Copos era patron al echipei din Giulești. Între 1992 și 1995 a lucrat Pascu pentru alb-vișinii, însă el nu s-a putut împăca deloc cu manevrele pe care Copos le făcea în culise.

„În scurta perioadă în care am fost președintele clubului Rapid, nu m-am acomodat cu George Copos. Când am văzut că au dispărut banii care ar fi trebuit să vină de la Samsung pentru prezența în cupele europene, între 6 și 8 mii de mărci atunci… M-am trezit că dispar banii. Că nu intră în club.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

M-am interesat unde sunt banii și mi-am dat demisia în alb. Am spus că atunci când apar banii, apar și eu la club. A apărut, după o lună sau două, aprobarea pe demisia mea și am plecat. Mi-am văzut de treabă”, a mărturisit Pascu într-un interviu acordat în 2014 televiziunii Dolce Sport.

Moment de reculegere pentru Mircea Pascu

Anunțul ca a murit Mircea Pascu a apărut și pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. În mesajul postat se menționează și că va fi păstrat un moment de reculegere în memoria fostului președinte al forului, la următoarele meciuri organizate de FRF.

ADVERTISEMENT

„Înaintea partidelor din următoarea etapă a competițiilor organizate de FRF va fi ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Pascu. Federația Română de Fotbal transmite condoleanțe familiei și celor apropiați”, se arată în mesajul Federației.

Tot în mesajul postat pe site-ul FRF sunt amintite și funcțiile pe care Mircea Pascu le-a ocupat la nivelul forurilor fotbalistice internaționale, FIFA și UEFA.

ADVERTISEMENT

„Pe plan internațional, a fost membru al Comisiei de organizare a competițiilor fotbalistice europene, membru în comisia de protocol FIFA, membru al Comisiei Fair-Play UEFA, fiind, de asemenea, numit membru de onoare al forului european”, se mai menționează în text.