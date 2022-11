A murit pe scenă, la repetiţii, după ce i-a spus soţiei că o iubeşte. Tragedia lui Emil Hossu, actorul care a copilărit în lagăr

Emil Hossu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru și de film. S-a stins în anul 2012, într-un mod surprinzător, iar copilăria i-a fost marcată de o perioadă petrecută într-un lagăr din Germania, în 1945.

Emil Hossu ar fi împlinit zilele trecute, pe data de 24 noiembrie 2022, vârsta de 81 de ani. Însă, soarta a făcut ca în ianuarie 2012, cu puțin timp înainte de a urca pe scena Teatrului Notarra (pe care trebuia să repete piesa ”Aniversarea”-n.r) să i se facă rău.

În foaierul teatrului, îndrăgitul actor a suferit un infarct, sub privirile triste ale soției, Catrinel Dumitrescu, căreia ar fi apucat să-i spună înainte de a închide ochii: ”Te iubesc!”.

Înainte de Carmen Dumitrescu, Emil Hossu a avut un mariaj cu violonista Ana Hossu, din care a rezultat și un fiu, Dan Hossu. Nu a durat căsnicia, iar în urma divorțului artistul s-a căsătorit cu Catrinel Dumitrescu. Într-un interviu din 2007, pentru revista Taifasuri, Emil Hossu spunea ceea ce l-a atras la Catrinel Dumitrescu.

”Am descoperit că avem în comun relaţiile sociale, dar şi profesia, avem aceleaşi lucruri care ne plac şi, în primul rând, suntem foarte deschişi. Nu trebuie să o mint, de exemplu, ca să merg să joc o partidă de pocher, cum se mai întâmplă uneori, să am relaxări din acestea mai zburdalnice şi să fiu nevoit să spun că mă duc la bibliotecă. Nu…

Ce se întâmplă aia facem. Reciproca este valabilă. Comunicăm şi, foarte important, ne place tot mai mult să stăm acasă, dar nu pentru că am fi devenit comozi…”, povestea artistul, scrie .

Doar 4 ani avea Emil Hossu când a fost deportat cu părinții în lagăr

La finalul celui de Al Doilea Război Mondial, Emil Hossu și părinții lui au trăit o experiență foarte neplăcută. Tatăl său, fiind diplomat, , aici stând un an și trei luni. Doar 4 ani avea Emil Hossu atunci.

”Aveam doar 4 ani. Am stat un an şi trei luni în Germania în lagărul diplomaţilor, cu sârmă ghimpată, cu santinelă, domiciliu forţat. Am trecut prin momente grele, cum ar fi traversarea unor gări în vagoane de vite, chiar cu puţin timp înainte de bine cunoscutul bombardament de la Dresda.

Ţin minte, pentru că povestea aceasta era mereu amintită de ai mei. Deşi aş fi avut motive de supărare, am vrut totuşi să fac această profesie şi am jucat de toate”, spunea Emil Hossu.

Anii au trecut, au urmat și perioade mai bune, iar Emil Hossu își dorea să devină actor. A reușit abia la a treia încercare să intre la ATF, pe motiv că nu avea ”origine sănătoasă”.

Primele roluri ale lui Emil Hossu au fost la teatrul radiofonic, după care a urcat pe scena Teatrului Notarra din București.