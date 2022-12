A murit Pele! Singurul fotbalist care a câştigat de trei ori Cupa Mondială avea 82 de ani

Anul 2022 se încheie cu o veste tragică! Brazilianul Pele s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani într-un spital din Santos. Întreaga lume a fotbalului este îndoliată după dispariția celui care a cucerit trei titluri mondiale cu selecționata „Carioca”. Fostul mare atacant era singurul jucător care a reușit o astfel de performanță.

Pele a murit la 82 de ani! Care a fost cauza morţii fostului mare fotbalist

Pele era pe patul de moarte încă înainte de sărbătoarea Crăciunului. Începând cu 29 noiembrie, acesta era internat în spitalul Israelita Albert Enstein, acolo unde prima îngrijiri medicale în urma disfuncției cardiace și renale, cu care se lupta din cauza cancerului de colon care i-a fost depistat în septembrie 2021.

Care era numele adevărat al lui Pele

Lumea fotbalului l-a poreclit Pele, aşa cum se întâmplă cu mulţi dintre fotbaliştii din Brazilia. Cu toate acestea, fostul mare jucător purta în acte numele de Edson Arantes do Nascimento. Părinţii au decis să-i dea numele de Edson, după faimosul inventator Thomas Edison, însă au preferat să taie litera “i”.

Porecla de Pele a primit-o în anii de şcoală, când nu reuşea să-i pronunţe corect numele lui Bile, fotbalistul său favorit de la Vasco da Gama. Anterior, acesta era alintat “Dico” de părinţi şi prieteni.

Cine a fost Pele. Marile performanţe obţinute cu Brazilia şi Santos

Cu o carieră de 21 de ani, Pele este considerat drept unul dintre cei mai buni fotbalişti din istorie, la egalitate cu Diego Maradona, .

La ce cluburi a jucat Pele

Pele şi-a făcut junioratul la Bauru, formaţie la care Dondinho, tatăl fostului mare fotbalist, a jucat între 1946 şi 1952. Antrenat de Waldemar de Brito, fost internaţional brazilian, acesta l-a dus pe micuţul fotbalist la Santos, în 1956, la 15 ani.

Pe 7 septembrie 1956, a debutat în tricoul lui Santos, la 15 ani şi 11 luni, într-un meci câştigat cu 7-1 în faţa lui Corinthians de Santo André, iar tânărul jucător a reuşit să marcheze un gol. Chiar dacă a avut multe oferte din Europa, Pele a rămas la Santos, pentru care a jucat până în 1974, când a decis să se retragă.

După un an şi jumătate, Pele a fost convins să revină pe teren şi a semnat cu New York Cosmos, o formaţie din NASL, bunica MLS-ului de azi. Pe 15 iunie 1975, brazilianul a debutat pentru formaţia din New York în remiza cu Dallas Tornado, scor 2-2, în care a marcat un gol.

Pele a jucat ultimul meci din carieră pe 1 octombrie 1977, într-un amical jucat între Santos şi New York Santos. Atacantul a evoluat în prima repriză pentru americani, ca după pauză să reîmbrace tricoul formaţiei braziliene. Comos a câştigat meciul, scor 2-1, iar Pele a înscris ultimul său gol dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri. “Până şi cerul plângea”, titra un ziar din Brazilia, după ce Pele s-a retras.

Pele a evoluat 14 ani pentru echipa naţională a Braziliei

Pe 7 iulie 1957, la 16 ani şi 9 luni, Pele a debutat în naţionala Braziliei, într-o înfrângere cu Argentina, scor 1-2, pe “Maracana”. Singurul gol al brazilienilor a fost înscris de tânărul debutant, care a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Selecao. Un an mai târziu, în 1958, Pele a fost convocat în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din Suedia. Cu şase goluri la turneul final, inclusiv două în finală, atacantul a ajutat selecţionata braziliană să câştige prima Cupa Mondială din istorie.

În 1962, Pele şi Brazilia şi-au apărat cu succes trofeul câştigat în Suedia. La Campionatul Mondial din Chile, atacantul a marcat un gol contra Mexicului, în primul meci din grupă, dar s-a accidentat în următoarea partidă, cu Cehoslovacia, şi nu a mai putut să joace la acel turneu. Cu toate acestea, Brazilia a câştigat trofeul pentru a doua oară.

La Campionatul Mondial din 1966, Pele a fost victima faulturilor brutale în meciurile cu Bulgaria şi Portugalia. În partida contra lustitanilor, João Morais l-a faultat extrem de dur şi brazilianul s-a accidentat, însă a rămas pe teren pentru că schimbările nu erau pe atunci permise. Dublă campioană mondială, Brazilia a fost eliminată în faza grupelor, iar Pele a anunţat că nu va mai juca vreodată la un Campionat Mondial.

După patru ani de la promisiunea făcută în Anglia, Pele a revenit la Campionatul Mondial din 1970. Şi-a condus echipa spre al treilea titlu mondial, iar Selecao a devenit prima naţională care a intrat definitiv în posesia trofeului. Un an mai târziu, pe 18 iulie 1971, Pele a jucat, la 30 de ani, în ultimul meci pentru naţionala Braziliei, 2-2 cu Iugoslavia.

