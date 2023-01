A murit „unchiul Ray”, cel mai longeviv DJ din lume. Cordeiro avea 93 de ani

A murit cel mai longeviv DJ din lume. În calitate de prezentator de radio în Hong Kong, Ray Cordeiro i-a intervievat pe Beatles, Bee Gees, Ella Fitzgerald şi Frank Sinatra.

A murit Ray Cordeiro. Avea 93 de ani și a fost cel mai longeviv DJ din lume

DJ-ul Ray Cordeiro s-a stins din viață pe 13 ianuarie 2023, la 93 de ani, după ce mai bine de șapte decenii și le-a dedicat meseriei de DJ. În calitate de prezentator de radio, a intrat în contact și a intervievat cele mai mare personalități ale lumi, precum Beatles, Bee Gees, Ella Fitzgerald şi

„Unchiul Ray”, așa cum era cunoscut, s-a născut în 1924, în Hong Kong, într-o familie cu șase copii, el fiind cel de-al cincilea.

A început prin a lucra ca funcționar la banca Shanghai Banking Corporation, dar după Al Doilea Război Mondial s-a reorientat către adevărata sa menire, muzica.

Prima emisiune a găzduit-o în 1949, când avea 25 de ani, la Rediffusion și purta numele de Jazz Progresiv. Din anii 1960, el și-a făcut un nume ca și gazdă a postului național de radio din Hong Kong, Radio Television.

În 1970, s-a lansat emisiunea nocturnă, All The Way With Ray, a lui Cordeiro, care a continuat până în prezent, devenind cea mai longevivă emisiune de radio, împreună cu Just Jazz with Uncle Ray, lansată în 2012, notează

Ce legătură a existat între Ray Cordeiro și Elvis Presley

Datorită contribuțiilor sale la realizările pe care Ray le-a avut asupra carierei lui Elvis Presley, , el a fost recunoscut de Elvis Presley Enterprises Inc.

„Unchiul Ray” a primit de-a lungul impresionantei cariere mai multe distincții. Timp de patru ani consecutiv a fost votat cel mai bun DJ din Hong Kong, iar postul de radio la care lucra i-a oferit în 1997 un premiu pentru întreaga viață.

În 2000, Cartea Recordurilor Guinness l-a numit „DJ-ul cu cea mai lungă carieră din lume”, iar Ray a ajutat mai mulți artiști locali să se lanseze.

În 2021, atunci când s-a retras, Ray Cordeiro a afirmat că a avut tot ce și-a dorit, iar în cartea biografică, All The Way With Ray: My Autobiography, lansată în același an, spunea că se simte în elementul său atunci când împărtășește cu fanii muzica bună.

„Am avut tot ce e mai bun în viață, am fost tot ce mi-am dorit să fiu, am făcut tot ce am vrut să fac”, a declarat „unchiul Ray”, conform sursei menționate anterior.