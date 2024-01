A rămas fără cuvinte când a descoperit ce secret a ascuns soțul ei. Timp de 15 ani nu a știut nimic

A rămas fără cuvinte când a descoperit ce a ascuns soțul ei. Timp de 15 ani nu a știut nimic. Aceasta a povestit totul pe rețelele de socializare, unde a stârnit un val de reacții din partea internuaților.

O femeie a rămas mută de uimire când a aflat taina bărbatului cu care era căsătorită de 15 ani. Nu i-a venit să creadă

O femeie a rămas mută de uimire când a aflat taina bărbatului cu care era căsătorită de 15 ani. Nu i-a venit să creadă. Încrederea i-a fost înșelată o perioadă extrem de lungă, totul având legătură cu partea financiară.

ADVERTISEMENT

Această doamnă nu a știut niciodată adevărul despre salariul încasat de partenerul de viață. Și-au împărțit responsabilitățile încă de la bun început, acesta fiind cel care trebuia să achite o parte din dările pentru locuință.

Soțul a fost mereu cel care a plătit facturile, în timp ce femeia a fost nevoită să achite restul lucrurilor. Asta înseamnă mâncare, haine, toate cele necesare pentru copii, precum și vacanțe și alte chestiuni pentru casă.

ADVERTISEMENT

Din păcate, cu toate acestea bărbatul a început să se plângă că rămâne fără bani. Salariul nu este singurul secret pe care l-a ascuns acesta față de soția sa, ci și faptul că adesea obișnuia să primească bani de la mama sa.

„Această formulă a mers mult timp, dar soțul meu mereu s-a plâns că rămâne fără bani și că asta nu îi place. Mereu se plângea că are buzunarele goale”, a povestit femeia pe Internet, scrie .

ADVERTISEMENT

Taina ascunsă de bărbat față de soția sa

„De fiecare dacă când trebuia să luăm decizii despre casă sau mașină se lăsa cu certuri. Cu timpul am devenit suspicioasă, am încercat să îmi dau seama ce se întâmplă. Am descoperit că m-a mințit în privința salariului.

Mai mult decât atât, atunci când a primit prime la locul de muncă sau când mama lui i-a dat 20.00- de lire sterline, el n-a menționat nimic despre asta. N-a vrut să dea un ban în plus nici când familia noastră a început să se confrunte cu serioase probleme financiare.

ADVERTISEMENT

Găsește mereu tot felul de explicații și am început să nu îl mai cred”, a mai spus femeia despre situația neplăcută în care se află după un mariaj de 15 ani, mai arată sursa menționată mai devreme.

Foarte multe persoane l-au criticat pe femeii care a fost mințită o vreme atât de mare în privința salariului încasat. Majoritatea au subliniat că cel mai mult urăsc să fie mințiți de persoanele din preajma lor.