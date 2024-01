Absențe importante pentru Dinamo în meciul cu Petrolul. Mesajul lui Zeljko Kopic

Din păcate pentru dinamoviști e vorba chiar de fundașul Darko Velkovski, cel mai important transfer din această iarnă. Așadar, fundașul nord-macedonean nu va putea să facă deplasarea la Ploiești, pentru partida dintre Petrolul și Dinamo, programată sâmbătă seara, 20 ianuarie, de la ora 20:00. Motivul? Fotbalistul nu și-a rezolvat momentan ”cartea verde”.

Absențe importante pentru Dinamo pentru meciul cu Petrolul

Acestuia i se alătură extrema Dennis Politic, fotbalistul fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. care este suspendat, nici pe Velkovski, nu i-a ajuns permisul de muncă și nu poate juca. Toți ceilalți jucători sunt pregătiți. Suntem motivați, aștept de la jucători să fie la nivelul maxim. Respectăm Petrolul mult, știu că au o echipă bună, au înscris 22 de goluri și au primit 22.

Vom avea un meci dificil, jucătorii noștri trebuie să fie războinici, pentru că vor fi multe dueluri, un meci cu intensitate, energie, iar pentru un rezultat bun trebuie să fim la nivel înalt la aceste aspecte. Pentru noi, fiecare meci este important. Mai avem 9+9 jocuri (n.r – cu tot cu play-out-ul), pe fiecare le vom pregăti la fel, să fim la cel mai înalt nivel la care putem”, a declarat Kopic.

Cu toate acestea, antrenorul este ”încrezător” că elevii săi vor reuși să facă un meci bun și să adune puncte care să le permită ”câinilor” să evite retrogradarea în acest final de sezon. ”Suntem bine, am încheiat anul trecut cu două victorii, am scris 3 goluri, nu am primit gol și asta este important pentru noi toți.

Lucrăm din greu, analizăm adversarul, vom fi pregătiți să jucăm la cel mai bun nivel. Petrolul are câțiva jucători periculoși, 2 dintre atacanți sunt foarte buni. Depinde ce sistem vor folosi, vom vedea. Ține de noi să fim pregătiți pentru orice situație de pe teren, trebuie să înțelegem ce vor să joace și să avem răspunsul la orice propun ei.

, să fim pregătiți să luptăm, la fel partea tehnică, cea fizică. Nu am avut un cantonament lung, dar am lucrat bine. Un meci nu va face diferența, dar trebuie să fim pregătiți. Orice detaliu va face diferența, suntem la multe puncte în urmă și nu este ușor. Dar simt că la finalul sezonului vom avea motive să fim fericiți, satisfăcuți”, a completat antrenorul croat.

Vor debuta la Dinamo fotbaliștii transferați în această iarnă?

Exceptând absențele, Kopic ar putea să-i surprindă pe cei de la Petrolul prin titularizarea lui Petru Neagu, Domagoj Pavicic sau Eddy Gnahore, însă rămâne de văzut dacă aceștia și-au convins antrenorul că merită să joace din primul minut. Misterios, Zeljko Kopic nu a dorit să-și dezvăluie tactica pentru a nu le da o mână de ajutor celor de la Petrolul.

”Vom vedea cât vor juca fotbaliștii noi. Toți cei care au semnat au calitate, de asta i-am adus, dar majoritatea au probleme, nu au jucat de ceva timp. Eddy nu a mai jucat din decembrie, este puțin mai bine din acest punct de vedere, dar a ajuns la București abia astăzi. Vom vedea până mâine cum vor sta lucrurile”, a completat antrenorul.

Referitor la politica de transferuri din această iarnă, tehnicianul nu a dorit să anunțe dacă va mai renunța la fotbaliști și dacă va aduce alții în schimb. În teorie cei care conduc Dinamo mai au vreme câteva săptămâni pentru a întări lotul, până când fereastra de transferuri se va închide. ”Transferuri noi? Am mai spus că îmi respect jucătorii, nu vreau să vorbesc despre fotbaliști pe care nu i-am adus. Căutăm să avem acoperite toate pozițiile, lucrăm la asta.

Dacă mai pleacă jucători? Astfel de decizii sunt dificile, respect toți jucătorii. Dacă cineva va pleca, nu-mi va fi simplu să decid. Sunt jucători buni, profesioniști, dar trebuie să iau cele mai bune decizii pentru club”, a concluzionat Zeljko Kopic, antrenorul dinamoviștilor.