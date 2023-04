AC Milan – Napoli, Live stream ora 22:00 în turul sferturilor de finală ale Champions League. Război italian pentru semifinale

Meciul AC Milan – Napoli are loc miercuri, 12 aprilie, cu începere de la ora 22:00, în cadrul manșei tur a sferturilor de finală ale Champions League. Derby-ul italian vine la scurt timp după ce „rossonerii” au reușit o senzațională victorie în campionat pe terenul liderului detașat Napoli, cu scorul de 4-0. Va fi un meci sigur urmărit de mulți români și pentru că va fi arbitrat de un compatriot al nostru.

Unde se joacă meciul AC Milan – Napoli, în turul sferturilor de finală ale Champions League

Confruntarea AC Milan – Napoli se desfășoară miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul „San Siro” din capitala Lombardiei, în manșa tur a sferturilor de finală din Champions League. De multă vreme nu a mai existat un duel italian în această fază a competiției în care deja concitadina Inter a luat o uriașă opțiune pentru semifinale după victoria cu 2-0 de la Lisabona, în fața Benficăi.

Va fi o partidă sold-out, nu mai există niciun loc disponibil în tribune, evident prioritate la achiziționarea tichetelor având-o abonații lui AC Milan. În tribune se vor afla însă și câteva mii de tifosi napoletani, ceea ce deja a pus pe jar autoritățile, care au suplimentat masiv numărul forțelor de ordine. În oraș există patrule care se deplaseză în zonele unde ar putea apărea posibile focare de conflict între galerii.

Cine transmite la TV partida AC Milan – Napoli

Partida AC Milan – Napoli se joacă miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul „San Siro” din Milano, în manșa tur a sferturilor de finală ale Champions League. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Milano, miercuri, 12 aprilie, din păcate, vremea nu va fi aliata fotbalului. Este o zi cu cer acoperit pe tot parcursul și ceea ce este cel mai neplăcut sunt șanse de peste 85 la sută să plouă în reprize de-a lungul zile și de minim 75 la sută ca acest lucru să se petreacă și pe timpul jocului. Temperatura maximă a zilei va fi la amiază la 18 grade iar ora meciului va scădea la 13 grade.

Cine arbitrează meciul AC Milan – Napoli

Derby-ul italian din manșa tur a sferturilor de finală ale Champions League îl va avea la centru pe cel mai bun arbitru român al momentului, După ce a condus scor 2-5, acum Kovacs se va afla pe „San Siro”, la unul dintre cele mai grele meciuri de arbitrat din această fază a Champions League.

Va fi a patra partidă a unei echipe italiene cu Istvan Kovacs la centru, după Genk – Napoli în 2019, Bayern Munchen – Lazio în 2021 și Șahtior Donețk – Inter în același an. Așadar, Napoli se va afla pentru a doua oară în postura de a fi arbitrată de profesorul de sport din Carei. Istvan Kovaca a făcut parte și din lotul arbitrilor de la turneul final al CM din Qatar, dar în mod inexplicabil a fost acolo desemnat de șapte ori numai ca arbitru de rezervă.

Ce absențe sunt în partida AC Milan – Napoli

Fiecare dintre cele două echipe are câte doi jucători absenți. La „rossoneri”, nu va fi prezent veteranul din Serie A, și fundașul Kalulu. Este un număr mic de indisponibili pentru Stefano Pioli, după un sezon în care numărul celor absenți meci de meci a fost mult mai mare.

La Napoli, Luciano Spalletti va avea probleme în atac. Asta pentru că este accidentat cel mai important jucător din acest compartiment, golgheterul echipei, nigerianul Victor Osimhen. Un alt jucător care ar fi putut marca goluri importante, Giovanni Simeone, este și el out. Atacul va fi marea problemă a napoletanilor la acest meci

Cote la pariuri la jocul AC Milan – Napoli

AC Milan – Napoli este un meci extrem de echilibrat și pentru casele de pariuri. Care oferă o cotă aproape imperceptibil mai mare rossonerilor, 2,60 pentru a obține victoria, iar liderului din Serie A îi acordă 2,90, probabil și sub impresia acelui 0-4 la Napoli. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,40, iar șansă dublă „X2” ajunge la 1,45. Gol marcat de AC Milan are cotă 1,40, iar cel înscris de Napoli cotă 1,45.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată la nivel de cupe europene și era și greu acest lucru pentru că Napoli a fost o prezență rară în Champions League, unde nu a avut rezultate deosebite. În schimb, AC Milan este una dintre formațiile cu rezultate remarcabile în cupele europene, cu nu mai puțin de 14 succese: 7 în Champions League, 2 în Cupa Cupelor, 5 în Supercupa Europei, la care mai adaugăm 3 Cupe Intercontinentale și un CM al cluburilor.