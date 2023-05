Accident grav la Românii au talent! Un concurent iubit a ajuns la spital și a fost eliminat

Marco Cristoferi era unul dintre favoriții de anul acesta la Românii au talent. A primit Golden Buzz de la Andra și a ajuns direct în semifinală, dar s-a accidentat grav chiar înainte ca show-ul să înceapă și a ajuns la spital.

Marco Cristoferi a părăsit în mod crunt competiția Românii au talent, chiar înainte de cea de- Concurentul era unul dintre favoriții sezonului, după ce a făcut senzație la audiții.

și a fost trimis mai aproape de finală. Italianul și-a dorit să nu dezamăgească și s-a antrenat din greu. Așa se face că în timp ce era la repetiții, dansatorul s-a accidentat grav.

Astfel, a fost transportat de urgență la spital. Din nefericire, medicii i-au spus că nu mai poate urca pe scenă. Iar anunțul conform căruia Românii au talent s-a terminat pentru Marco Cristoferi a fost făcut de Pavel Bartoș în timpul transmisiunii live.

„Marco s-a rănit grav la coapsă. O clipă în care visul său din marea finală s-a năruit. Medicii i-au oferit primul ajutor, iar verdictul lor a fost unul cât se poate de clar: repaos total minim 2 săptămâni. Un ghinion de o secundă l-a scos din competiție”, a spus Pavel Bartoș la Pro TV.

Concurentul eliminat de la Românii au talent avea planuri cu premiul

Marco Cristoferi are 37 de ani, este din Italia și în pandemie a început să lucreze cu copiii de la un spital de psihiatrie. „Am fost balerin și acrobat. Am menținut acest mod de exprimare, iar acum îl folosesc într-un mod diferit și anume, ca profesor. În timpul pandemiei am lucrat la un spital psihiatrie pentru copii.

Acolo am înțeles că, deși nu mai lucrasem ca pedagog, tot ce învățasem pe parcursul vieții, controlul corpului, expresia fizică, a fost un instrument foarte util pentru ei. Le-a schimbat viața. După sosirea mea au redus doza de medicamente, au găsit…o cale.

Copiii cu care lucrez eu sunt, în primul rând, copii furioși, care se află, poate, în situații familiare dificile. Și, oricum, societatea de astăzi fermentează furia. Așadar, eu, prin breakdance, am reușit să sublimez furia. În consecință, îi învăț pe ei să facă asta prin intermediul diferitor jocuri. E o metodă, atât”, a spus Marco.

Visul concurentului eliminat de la Românii au talent chiar înainte de semifinală era să folosească marele premiu pentru a-i ajuta și mai mult pe cei cu probleme. „Visul meu este să deschid o școală pentru toți. Să pot invita acolo artiști care să dea lecții, să facă activități care să îmbine starea de bine, arta și corpul”.