Cine este Marco Cristoferi, italianul care a primit Golden Buzz de la Andra la Românii au talent: „Nu-și dă seama cât de bun e”

Jurații de la Românii au talent au fost marcați de momentul lui Marco Cristoferi, pe care Andi l-a catalogat drept „o explozie emoțională”. Dacă Mihai Bobonete a rămas fără cuvinte, iar Dragoș Bucur i-a mărturisit că-l admiră, Andra a mers până într-acolo încât a apăsat Golden Buzz-ul și l-a trimis în semifinale.

Cine este Marco Cristoferi, concurentul de la Românii au talent care a făcut-o pe Andra să apese pe Golden Buzz

Marco Cristoferi are 37 ani, vârstă până la care a bifat numeroase victorii în plan profesional, a dansat pe scena Teatrului Scala din Milano și chiar și pentru Papa de la Roma, dar concurentul de la Românii au talent face mult mai mult de atât.

Pe lângă faptul că este un artist și un coregraf desăvârșit, Marco îndeplinește, în primul rând, calitatea de om. În pandemia de Covid-19, a început să predea copiilor de la un spital de psihiatrie și, așa, și-a descoperit o altă menire.

„Mă numesc Marco Cristoferi. Am 37 de ani și sunt din Italia. Am fost balerin și acrobat. Am menținut acest mod de exprimare, iar acum îl folosesc într-un mod diferit și anume, ca profesor. În timpul pandemiei am lucrat la un spital psihiatrie pentru copii.

Acolo am înțeles că, deși nu mai lucrasem ca pedagog, tot ce învățasem pe parcursul vieții, controlul corpului, expresia fizică, a fost un instrument foarte util pentru ei. Le-a schimbat viața. După sosirea mea au redus doza de medicamente, au găsit…o cale.

Copiii cu care lucrez eu sunt, în primul rând, copii furioși, care se află, poate, în situații familiare dificile. Și, oricum, societatea de astăzi fermentează furia. Așadar, eu, prin breakdance, am reușit să sublimez furia. În consecință, îi învăț pe ei să facă asta prin intermediul diferitor jocuri. E o metodă, atât”, a dezvăluit Marco Cristoferi.

De ce a venit Marco Cristoferi la Românii au talent?

În urmă cu șapte ani, Marco Cristoferi a participat și la Italia are Talent, unde a ajuns până în finală, dar la Românii au talent a venit mânat de un scop puternic. După ce și-a transformat propria casă în școală pentru a putea ajuta câți mai mulți copii, bărbatul vrea să ridice o instituție în adevăratul sens al cuvântului.

„Am înțeles că asta vreau să fac și am construit o casă special pentru a face o școală în ea. În doi ani de pandemie, mi-am modificat complet casa și am creat un sistem ca să mi-i apropii mai ales pe cei lipsiți de posibilități și pe cei care trăiesc la limită. Cred că e frumos să le ofer lor energia pe care mi-a dat-o mie dansul. Dacă trezești în oameni pasiunea pentru ceva, îi ajuți să-și iubească aproapele.

Am venit la Românii au talent pentru că vreau să am șanse cât mai mari să îmi pot îndeplini visul. Visul meu este să deschid o școală pentru toți. Să pot invita acolo artiști care să dea lecții, să facă activități care să îmbine starea de bine, arta și corpul”, a dezvăluit concurentul Românii au talent

Andra i-a dat lui Marco Golden Buzz. Mihai Bobonete a rămas fără cuvinte

În fața numărului spectaculos, Mihai Bobonete- aflat pentru al doilea an la masa juriului, a rămas fără cuvinte și a explicat, cu umorul de rigoare, că se simte…lovit de tren, având nevoie de ceva mai mult timp pentru a analiza ce a văzut.

„Marco, cred că e prima oară. De obicei, mai am niște cuvinte pregătite când nu știu ce să zic, dar data asta încă încerc să-mi explic, pentru că n-am mai văzut niciodată așa ceva. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. A fost atât de scurt și atât de spectaculos, încât zici că m-a lovit acceleratul în gară. Nu înțeleg cum s-a întâmplat fizic toată treaba”, a spus juratul Românii au talent.

Andra, pe de altă parte, a trăit emoții pe care niciun concurent, în 13 sezoane de când face parte din echipa show-ului de la Pro TV, nu a reușit să le trezească în ea. Prin urmare, singura soluție pentru artistă

„Este foarte interesant cum un dansator, prin niște mișcări, te poate face să trăiești melodia și momentul. Atâta emoție dintr-un moment de dans, eu n-am mai văzut sau cel puțin nu am mai întâlnit pe acest scaun de jurat. În momentul ăsta, când întâlnesc oameni ca tine, ce să fac? Cred că a fost cel mai intens mod de a spune o poveste printr-un dans”, a dezvăluit Andra.

Andi Moisescu: „Momentul a fost o explozie în sine”

Concurentul care a primit Golden Buzz de la Andra a mărturisit că pentru el este un semn că a ales drumul corect, iar Dragoș Bucur, care i-a și spus că-l admiră foarte tare, este de părere că Marco nu știe cât de talentat este, de fapt.

„Foarte puțin pot să transmită ce ai transmis tu în seara asta, poveste, emoție, un număr dus la extrem din toate punctele de vedere. Nu știu cum folosești tu ceea ce am văzut aici pentru a-i ajuta pe copiii de care vorbeai, dar sunt convins că ai găsit metoda să ajuți acești copii. A fost o mare, mare plăcere să te văd. Mi s-a părut prea modest. El nu-și dă seama cât de bun e”, a spus Dragoș Bucur la Românii au talent.

În același timp, Andi Moisescu, fascinat la rândul lui, a afirmat că momentul lui Marco Cristoferi a fost, în sine, o explozie de emoție, reușind să combine în mod surprinzător mai multe stiluri de dans.

„Este o frumusețe pentru că s-a întâmplat un mic de contraste aici. În primul rând, el a reușit să combine în același moment foarte multe stiluri. A reușit să împrietenească streetdance-ul cu zona de hip-hop, cu dansul contemporan, cu elemente de acrobație din zona echilibru. E ceva de domeniul clar al neașteptatului. Nu știu de unde ai apărut, ce gânduri ai, încotro te îndrepți, dar pentru noi sezonul ăsta ai fost ca o binecuvântare. E șocant pentru că momentul a fost o explozie în sine”, a concluzionat și Andi Moisescu.