Aceasta este cea mai periculoasă dietă din lume! Face furori în România, dar puțini știu efectele secundare

Aceasta este cea mai periculoasă dietă din lume. Medicul Monica Pop trage un semnal de alarmă și ne recomandă să nu o urmăm, indiferent de zvonurile pe care le auzim cu privire la rezultate.

Se pare că cea mai periculoasă dietă din lume face furori în România, deși efectele ei pot fi devastatoare.

Medicul Monica Pop a încercat la rândul ei această dietă. Totodată, aceasta trage un semnal de alarmă în legătură cu efectele devastatoare pe care le poate avea asupra organismului nostru.

Care este cea mai periculoasă dietă din lume? Dieta cu apă. Medicul spune că după 40 de zile fără mâncare, o persoană ajunge ”la limita morții”. De asemenea, în opinia specialistului, dieta cu apă nu ar trebui promovată de persoanele care nu au cunoștințe medicale.

Ce a pățit medicul Monica Pop? A urmat și ea cea mai periculoasă dietă din lume. A acumulat câteva kilograme, astfel că a decis să nu consume nimic altceva decât apă timp de 9 zile.

Ce a pățit medicul Monica Pop după ce a urmat dieta cu apă

Bea doar o cafea dimineața, fără zahăr, iar după 9 zile, a fost la un pas de moarte. Mai exact, Monica Pop spune că risca să facă un accident vascular, dacă nu era atentă. În acest sens, medicul le recomandă românilor mai multă atenție când vine vorba de alegerea dietei.

„Am învățat la facultate și știe orice fel de medic lucrul acesta. După 40 de zile fără mâncare, ești la limita morții. Este extrem de periculos și nu este cazul ca oameni care nu provin dintr-un mediu medical să promoveze aceste ”diete”. Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă.

Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme, și nu am mâncat 9 zile absolut nimic. Doar o cafea dimineața, fără zahăr. Vreau să spun că după 9 zile eram în pragul accidentului vascular”, a declarat ea pentru România TV.

Ce presupune, de fapt, cea mai periculoasă dietă din lume? Dieta cu apă înseamnă . Iar deși nu se vorbește despre asta, medicii spun că lipsa caloriilor și a nutrienților poate crea mari dezechilibre în organism.

De asemenea, odată încheiată dieta cu apă, există riscul ca o persoană să adune și mai multe kilograme. Și chiar dacă oamenii pot să supraviețuiască fără hrană câteva săptămâni, asta nu înseamnă că nu există și consecințe asupra organismului, spun specialiștii.