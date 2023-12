Acesta e condimentul care te scapă de coșuri. Leacul Lidiei Fecioru: „Este atât de simplu”

Tinerii se confruntă cu neplăceri generate de coșuri, mai ales dacă acestea apar pe față. Dacă vrem să stopăm acest lucru, există un ingredient banal din bucătărie care pare să ofere o soluție eficientă împotriva acestei probleme majore. Lidia Fecioru a dezvăluit care este acesta!

Condimentul din bucătărie care te scapă de coșuri

O mulțime de persoane, dar în special adolescenții, . Deși încearcă diverse tratamente fără prescripție medicală și produse scumpe din comerț, un condiment pare să fie rezolvarea împotriva acestei probleme. Iată care sunt sfaturile oferite de bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Acest ingredient, folosit foarte des la prepararea mâncării, este extrem de benefic în lupta cu acneea. De regulă, acneea este cauzată de porii înfundați și bacterii, iar de cele mai multe ori este greu de gestionat.

În cazul apariției coșurilor pe față, o soluție simplă constă în utilizarea regulată a boabelor de piper negru. Acest ingredient, des întâlnit în preparatele culinare, vine însoțit de numeroase beneficii pentru sănătate.

Piperul înlătură acneea

de pe față și de pe corp ar putea fi piperul. Acest condiment se regăsește în orice gospodărie, dar puține persoane știu că este un aliat excelent în lupta cu acneea.

„Mulţi dintre noi au furunculoză. Sau toţi am trecut prin asta la un moment dat. Adică, îţi iese un coş pe piele, un coş urât, dureros, care coace apoi. Iese un coş pe spate, unul pe faţă, aceea este furunculoză. Și se poate trata foarte ușor și foarte bine. Trebuie să mestecăm câte trei-patru boabe de piper negru şi să bem apă după el. E atât de simplu”, a spus Lidia Fecioru la Antena 3 CNN.

Piperul ajută și la îmbunătățirea funcțiilor creierului

De asemenea, s-a demonstrat științific că piperul îmbunătățește funcția creierului. Acest condiment din bucătărie a demonstrat beneficii potențiale pentru simptomele legate de afecțiunile degenerative ale creierului, cum ar fi Alzheimer și boala Parkinson.

Piperul negru are diverse beneficii pentru organism, datorită unui compus numit piperină. Acesta are proprietăți antiinflamatoare, antibacteriene și poate ajuta și la îmbunătățirea metabolismului zahărului din sânge. În plus, piperina are proprietăți active și la combaterea cancerului.

Un alt aliment pe care Lidia Feciorul îl recomandă este usturoiul copt, despre care se spune că ajută la imunitate și la arderea kilogramelor în plus. În cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, de la Antena 3, bioenergoterapeutul a oferit detalii esențiale.

„Se iau căţeii de usturoi, se taie cotorul şi se pun într-o folie de aluminiu. Se pune puţin piper negru, sare şi se bagă la cuptor, să se coacă. Căpăţâna de usturoi trebuie lăsată la cuptor cam 40 de minute în acea folie. E bine să facem această cură cu o căpăţână de usturoi, deci cam 6 căţei de usturoi, o dată la 3 zile.

E foarte bun pentru imunitatea organismului şi nu mai avem nici acea stare de oboseală. În al treilea rând, este un antibiotic foarte bun. Apoi, e indicat şi dacă vrem să slăbim, pentru că ajută la arderea grăsimilor.”, a spus aceasta.