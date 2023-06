Acționarii lui Dinamo, răspuns acid pentru Gigi Becali după scandalul creat de regula U21: ”Nu e un limbaj de secolul în care trăim”

Pactul pe care finanțatorul FCSB îl anunța între cluburile din SuperLiga cu privire la regula U21 nu s-a materializat, iar eliminării acestei norme.

Gigi Becali, pus la colț de acționarii de la Dinamo

Gigi Becali a răbufnit când a văzut că inițiativa sa nu a avut succes și i-a numit ”sclavi” pe cei care s-au opus eliminării regulii U21. Afirmațiile patronului de la FCSB nu au rămas fără răspuns, unul dintre acționarii lui Dinamo, Andrei Nicolescu, luând atitudine.

”Și noi credem că a fost prea mult, ies dintr-o normalitate și o colegialitate care trebuie respectată. Nu e un limbaj de secolul în care trăim, nu e nici măcar o realitatea pe care s-o putem accepta la nivel de relaționare interumană.

Dar cred că sunt destule pârghii ca măsurile să fie luate. Nu e cazul ca noi să adâncim această criză. Nu are rost, nu cred că se produce niciun efect în partea cealaltă. Eu am văzut comunicatul celor de la Rapid, care e de superbun simț și cred că aceeași poziție trebuie s-o aibă toată lumea.

Dacă noi ceilalți am avea o poziție mult mai intransigentă, mai fermă și mai agresivă, mă îndoiesc că ceva s-ar schimba în viitor în relația pe care am avea-o cu acel club”, a declarat Nicolescu, pentru .

De ce a votat Dinamo împotriva eliminării regulii U21

Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, după acuzele pe care acesta le-a făcut și a explicat motivul pentru care s-a opus eliminării regulii U21.

”Nu am ce să comentez legat de declaraţia domnului Becali. Sunt alţii care pot comenta în legătură cu dânsul. Consider că nu trebuie să se ajungă la astfel de jigniri dacă altcineva are o altă părere faţă de dânsul.

Legat de motivul votului, am considerat că e mai bine aşa pentru Dinamo şi implicit pentru fotbalul românesc. Niciodată nu am luat legătura cu cineva de la LPF, care să ne inducă ideea de a vota într-un anumit fel. Repet, am votat doar cum am considerat că e mai bine pentru Dinamo şi fotbalul românesc”, a spus Iacob.

Oficialii clubului Rapid au atacurilor lui Gigi Becali, pe care l-au caracterizat ca fiind un cowboy singuratic, comentând și regula U21, pe care o consideră utilă, însă cer o modificare a ei, privind răsplătirea cluburilor.