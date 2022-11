Actrița Nicole Bass a născut! Vedeta a fost două ore în travaliu: „Nici n-am avut timp să iau medicamente”

Nicole Bass a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta cunoscută din reality show-ul The Only Way Is Essex a născut o fetiță perfect sănătoasă.

Actrița Nicole Bass a născut după două ore de travaliu

după doar două ore de travaliu și a mărturisit că micuța ei a fost așa entuziasmată să vină pe lume că ea nici nu a mai avut timp să ia medicamente pentru durerile de travaliu.

”Micuța mea a venit repede pe lume, la ora 2, în această dimineață. Nici măcar nu am avut timp să iau medicamente pentru durerile de travaliu, pentru că am născut rapid.

Încă nu îmi vine să cred! Am reușit și a meritat totul”, este mesajul scris de Nicole Bass pe Instagram, la scurt timp după ce a născut.

După aceea, actrița a distribuit și un clip video pe retelele de socializare cu fetița ei în care o ține de degețelele sale mici.

Actrița britanică trebuia să aducă pe lume primul ei copil pe data de 22 octombrie, dar a avut o sarcină mai lungă cu peste două săptămâni întârziere, astfel că micuța s-a născut pe 7 noiembrie.

Actrița se iubește cu un bărbat misterios de doi ani

, despre care aceasta nu a dat declarații, dar despre care se știe că te iubește cu Nicole Bass de circa doi ani de zile.

Fosta vedetă a reality-show-ului britanic și-a anunțat sarcinăa printr-un clip video emoționant în luna aprilie și tot atunci a postat și o imagine alături de iubitul ei, care nu fusese până atunci făcut public.

„Suntem atât de fericiți, inimile noastre sunt pline, iubitule ești deja atât de iubit.

Oricine mă cunoaște personal, știe că am visat la acest moment să am o familie a mea, să am o familie cu dragostea vieții mele și cel mai uimitor partener pe care o fată și l-ar putea dori este un vis devenit realitate. Vă iubesc mult pe amândoi”, scria atunci actrița.