O cunoscută scriitoare îi cere scuze publice bărbatului pe care l-a băgat nevinovat la închisoare pentru 16 ani. ”O să-mi pară veșnic rău”

Anthony Broadwater a fost arestat, judecat și condamnat pentru violul comis în 1981 asupra lui Alice Sebold, pe vremea când aceasta era studentă.

Bărbatul, care și-a susținut mereu nevinovăția a fost eliberat în 1998, însă a fost înscris în registrul infractorilor sexuali. Abia în urmă cu câteva zile numele său a fost reabilitat complet.

Autoare celebră, scuze publice după ce a băgat un om nevinovat la închisoare

Autoarea Alice Sebold și-a cerut scuze marți săptămâna trecută pentru violul din 1981, care a stat la baza cărții ei de memorii Lucky.

Sebold a spus că se luptă cu rolul pe care l-a jucat „într-un sistem care a trimis un bărbat nevinovat la închisoare”.

Alice Sebold este cunoscută pentru romanele The Almost Moon și The Lovely Bones, ultimul ecranizat în regia lui Peter Jackson.

Anthony Broadwater, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat în 1982 pentru violul a cărui victimă a fost Sebold pe când era studentă la Universitatea Syracuse. A executat 16 ani de închisoare.

Condamnarea sa a fost anulată pe 22 noiembrie, după ce procurorii au reexaminat cazul și au stabilit că au existat deficiențe grave în arestarea și procesul său.

Într-o declarație transmisă Associated Press și citată de , Sebold a declarat că, în calitate de „victimă traumatizată a unui viol, în vârstă de doar 18 ani”, a ales să-și pună încrederea în sistemul juridic al SUA.

„Scopul meu în 1982 a fost dreptatea, nu să perpetuez nedreptatea”, a spus ea. „Și cu siguranță să nu schimb pentru totdeauna și iremediabil viața unui tânăr prin însăși crima care a schimbat-o pe a mea.”

Sebold a scris despre viol în volumul autobiografic Lucky

În 1999, Sebold a scris în Lucky că a fost violată și apoi a văzut un bărbat de culoare pe stradă câteva luni mai târziu, despre care ea credea că este atacatorul ei.

Sebold, care este albă, a mers la poliție. Un ofițer a spus că bărbatul de pe stradă trebuie să fi fost Broadwater, care ar fi fost văzut în zonă.

După ce Broadwater a fost arestat, Sebold nu a reușit să-l identifice într-un grup de poliție, alegând un alt bărbat drept atacator, deoarece i-a fost frică de „expresia din ochii lui”.

Procurorii l-au trimis în instanță oricum pe Broadwater. El a fost condamnat în mare parte pe baza faptului că Sebold l-a identificat drept violatorul ei atunci când depus mărturie și a unei analize microscopice a părului care l-a legat de crimă.

Între timp, acest tip de analiză nu mai este luat în considerare de către Departamentul de Justiție al SUA.

Broadwater, care a fost eliberat din închisoare în 1998, a declarat pentru AP săptămâna trecută că a vărsat „lacrimi de bucurie și uşurare” după ce condamnarea sa a fost anulată de un judecător din Syracuse.

Sebold, care nu a comentat anterior exonerarea lui Broadwater, a spus în declarația sa: „Sunt recunoscătoare că i s-a făcut în sfârșit dreptate domnului Broadwater, dar adevărul rămâne că în urmă cu 40 de ani, a devenit un alt tânăr de culoare brutalizat de sistemul nostru de justiție defectuos. O să-mi pară veșnic rău pentru ceea ce i s-a făcut.”

„Am avut nevoie de ultimele opt zile ca să înțeleg cum s-ar fi putut întâmpla asta”, a spus Sebold, acum în vârstă de 58 de ani.

„Voi continua să mă lupt cu rolul pe care l-am jucat fără să vreau în cadrul unui sistem care a trimis un om nevinovat la închisoare.

Mă voi confrunta, de asemenea, cu faptul că violatorul meu, după toate probabilitățile, nu va fi cunoscut niciodată, poate că a continuat să violeze alte femei și, cu siguranță, nu va ispăși niciodată perioada de închisoare pe care a făcut-o domnul Broadwater.”

Anthony Broadwater a izbucnit în lacrimi atunci când a citit scrisoarea prin care Sebold și-a cerut scuze

O copie a scrisorii lui Sebold i-a fost trimisă lui Broadwater, astfel încât să fie primul care o citește. După ce scuzele au fost citite cu voce tare, a izbucnit în plâns.

„Vine sincer din inima ei”, a spus Broadwater, citat de . „Ea recunoaște cu bună știință ce s-a întâmplat. Accept scuzele ei. A fost o mare ușurare. Trebuie să fi fost nevoie de mult curaj să te împaci cu faptele și să-ți ceri scuze.”

„Încă este dureros pentru mine, pentru că am fost condamnat pe nedrept, dar acest lucru mă va ajuta în procesul meu de a ajunge să ma împac cu ceea ce s-a întâmplat”, a spus el.

Broadwater a fost eliberat din închisoare în 1998, dar a rămas în registrul infractorilor sexuali din New York. Acum va fi radiat din registru.

Anthony Broadwater, care a lucrat ca gunoier și om bun la toate în anii de la eliberarea sa din închisoare în 1999, a declarat pentru Associated Press că această condamnare i-a stricat perspectivele de muncă și relațiile cu prietenii și membrii familiei.

„Am făcut tot ce am putut să fac pentru a le arăta oamenilor că, hei, nu sunt niciodată genul ăsta de tip, nu aș putea fi niciodată genul ăsta de tip. O mulțime de uși mi-au fost trântite în față pentru locuri de muncă”, a spus el.

Chiar și după ce s-a căsătorit cu o femeie care a crezut în inocența lui, Broadwater nu și-a dorit niciodată să aibă copii. „Ea a vrut copii, nu am vrut să aduc copii pe lume din cauza asta. Și acum ne-a trecut vremea, nu putem avea copii”, a spus el.

În 1999, Sebold a scris despre în cartea de memorii Lucky. Editura ei Scribner, o divizie a lui Simon și Schuster, a anunțat după exonerarea lui Broadwater că distribuirea tuturor formatelor cărții va înceta „în timp ce Sebold și Scribner vor analiza împreună cum ar putea fi revizuită lucrarea”.