Acuzații grave la adresa lui Steven Tyler. Solistul trupei Aerosmith ar fi abuzat sexual o minoră

Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, este acuzat că ar fi abuzat sexual o minoră. Totul s-ar fi petrecut cu zeci de ani în urmă, în tinerețea starului rock american.

Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, acuzat că ar fi abuzat sexual o minoră

Cântărețul american, acum în vârstă de 74 de ani, este vizat de asupra unei minore. Faptele s-ar fi petrecut în anii ’70.

ADVERTISEMENT

Femeia care a depus plângerea avea 16 ani atunci când ea și solistul celebrei formații rock au început o relație, potrivit documentului publicat de Rolling Stone, notează .

Steven Tyler nu apare în plângerea depusă de femeie. În schimb, sunt citate pasaje din autobiografia sa, intitulată “Does the Noise in My Head Bother You?”.

ADVERTISEMENT

Într-unul dintre pasaje, solistul a povestit cum aproape că “s-a căsătorit cu o adolescentă”. Părinții acesteia “au semnat o hârtie pentru a-i încredinţa custodia, cu scopul de a nu fi arestat dacă ar fi călătorit într-un alt stat”.

Starul rock a mai menționat în carte că a luat-o pe adolescentă cu el în turneu și că avea 26 de ani la vremea respectivă. Fata abia avea “vârsta legală de a conduce”.

ADVERTISEMENT

În plus, publicația Rolling Stone a menționat numele Julia Holcomb într-un articol dedicat grupului în 1976.

Potrivit plângerii depuse, mama Juliei Holcomb îi încredințase custodia lui Steven Tyler, care atunci era pe culmile succesului alături de membrii trupei Aerosmith.

ADVERTISEMENT

Cântărețul și tânăra care îl acuză de s-au întâlnit în 1973, atunci când formația a susținut un concert în Portland, în statul Oregon din SUA, unde locuia tânăra.

ADVERTISEMENT

După ce s-au întâlnit de câteva ori, artistul ar fi convins-o pe mama tinerei să-i dea custodia acesteia. Steven Tyler i-ar fi spus femeii că se va asigura că Julia își va continua studiile și că va avea grijă de ea, dar nu și-ar fi respectat promisiunile. Relația celor doi ar fi durat trei ani.

Solistul ar fi continuat să călătorească în turnee alături de Julia. Mai mult, acesta a agresat-o și chiar i-a furnizat alcool și substanțe interzise, după cum se arată în plângerea depusă.

Femeia ar fi rămas însărcinată cu solistul

Julia Holcomb mai susține, în plângerea sa, că a rămas însărcinată la 17 ani. Steven Tyler ar fi convins-o pe aceasta să avorteze.

Ulterior, după ce a fost supusă operației, tânăra s-ar fi întors în Portland. Între timp, Julia și-a schimbat complet viața, devenind o catolică practicantă.

Aceasta s-a căsătorit și a decis să lase în trecut experiența cu solistul trupei Aerosmith, mai menționează .

În 2011 a apărut cartea autobiografică a lui Steven Tyler, moment în care rana femeii a fost redeschisă. Până în prezent, Julia Holcomb a recunoscut public presupusa relație cu celebrul cântăreț.

Legătura amoroasă a fost menționată pe un site anti-avort Lifesitenews, dar și în carul unui documentar lansat anul trecut, Look Away.