Acuze dure la adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor! Norma de hrană, strict pe hârtie! Gândaci în mâncare și produse cu preț triplu la magazinul închisorii

Mai mulți foști condamnați au reacționat după ce FANATIK a publicat materialul „Penitenciarele din România, achiziții de milioane de lei pentru hrana deținuților. Câți români sunt în închisoare și ce normă de mâncare au”, subiect pe care îl puteți lectura .

Ieșiți de curând din penitenciare, aceștia au transmis că achizițiile se pierd pe drum și nu mai ajung niciodată în farfuriile deținuților. Mai mult decât atât, pentru că nu au voie să primească decât un pachet pe lună și în care să nu existe prea multe alimente, toți cei privați de libertate sunt obligați practic să cumpere de la magazinul închisorii, magazin care de cele mai multe ori are prețuri triple.

De ce este acuzată Administraţia Naţională a Penitenciarelor!

La nici o oră de la publicarea materialului, mesajele condamnaților au început să curgă. Sub protecția anonimatului, mulți dintre ei fiind în continuare în arest la domiciliu sau sub control judiciar, oamenii au explicat că licitațiile de pe SEAP, Sistemul Electronic de Achiziții Publice reprezintă, de fapt, cu totul altceva.

„Stând aici am văzut ce se întâmplă, vă veți cruci să auziți ce se mănâncă la Iași. Dacă nu aveam familie muream de foame. Practic se servesc doar „lături”. Cu penitenciarele e cea mai mare spălare de bani din țară, o sifoneală de bani, credeți-mă că vă scriu cu lacrimi în ochi asta.

Opinia publică îi va privi ca pe niște privilegiați. Nu este deloc așa, este dureros ce se întâmplă în interior, magazinele din cadrul penitenciarelor au prețuri cu 50-150% mai mari. Mâncarea care se zice că e cumpărată, ajunge la gardieni, la șefi de penitenciar, alte locuri decât în farfuriile deținuților”, și-a început povestea Mihai Alexandru (nume fictiv pentru a-i proteja identitatea).

Ce condiții au deținuții în penitenciare

Nu puțini sunt cei care se gândesc să-și pună capăt zilelor atunci când ajung în penitenciare. De altfel, chiar și deținuții faimoși au avut un șoc atunci când au ajuns în spatele gratiilor. a transmis că șobolanii, gândacii și ploșnițele din închisoare l-au lăsat cu traume puternice.

„Stau 8 persoane în camere pe saltele din bucăți. Am stat cu criminali, ucigași, violatori, persoane pentru care viața mea nu însemna decât o jumătate de oră la telefon. Când am ajuns în penitenciarul Iași, vă spun drept am vrut să mă sinucid. Nu-mi venea să cred că acolo pot sta oameni.

Prima dată te izbește un miros care se întâlnește la unele morgi. Apoi, la întrarea în celule îți cade cerul în cap. Opt paturi câte două suprapuse, o cameră ce nu măsoară mai mult de 16 mp, fără dulapuri sau așa ceva (unul singur cu 3 sertare unde se ține cont de nume pentru a-l utiliza). Și cu cei 5000 de lei primiți de deținut (nr – bani de care Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că are nevoie pentru întreținerea lunară a unui deținut) unii nu văd carnea niciodată”, și-a continuat fostul deținut istorisirea.

Prețuri triple la magazinele închisorii

Pentru că nu au dreptul decât la un pachet cu foarte puține alimente, pe care oricum n-ar avea unde să le depoziteze, deținuții își cumpără toate cele necesare traiului zilnic de la magazinele penitenciarelor. Bonurile primite de reporterii FANATIK arată clar o diferență serioasă de prețuri. Astfel, mai multe produse sunt comercializate pe bani mai mulți față de costul „de afară” celor privați de libertate.

„Mâncarea din pachetele primite de acasă, pentru cei norocoși, (pachet primit o dată pe luna care nu poate conține multe alimente pentru că…na, trebuiesc a fi cumpărate de la magazinul de jos) această mâncare nu ai unde să o pui. Există un singur frigider la 30 de camere cu 8 persoane.

Pentru 300 grame de carne dădeam un pachet de țigări. Pentru 8 ouă, două pachete. Tot ce vedeți aici sunt cele mai ieftine produse din comerț. Eu țigările le cumpărăm ca să-mi pot asigura alte nevoi acolo, pentru supraviețuire. O rolă de hârtie igienica era 3,90 lei. O conservă de ciorbă de burtă, afară 10 lei, acolo 18. Cafeaua de 250 grame, afară 10 lei, acolo 18.

Vă dați seama că dacă primeam măcar un minim decent nu se îndatora atât familia mea. Când am încercat sa mănânc de acolo o mâncărica de cartofi, la a doua lingură am dat peste un gândac de categorie grea. E plin de gândaci în interior. Și e plin de ploșnițe, făceam curat, dădeam cu apă opărită, am căptușit paturile cu pasta de dinți și tot ieșeau”, a mai zis bărbatul care a acceptat să vorbească și despre celelalte condiții.

„Apa caldă, aici la Iași, era o dată la două zile și atunci două ore. La etajul 3 nu ajungea mereu de la începutul programului, deci timpul era mult mai scurt. Te omoară psihic.

Cum să reziști 23 de ore să ieși sănătos de acolo sau normal. Acolo te înrăiește, scoate animalul din tine să poți supraviețui, este o școală unde să devii profesor în infracțiuni. De ce? Vor sa vii înapoi acolo!”, a mai punctat fostul deținut.

Deținuții, la comun, indiferent de infracțiune

Un alt subiect pe care Mihai Alexandru a încercat să-l sublinieze este legat de felul în care deținuții sunt repartizați în celule. se plâng că nu există nici măcar o minimă regulă și cei cu mici furturi sau consumatori de droguri sfârșesc în celule alături de criminali în serie și violatori.

„În lege, normal, deținuții ar trebui cumva triați, spre exemplu în funcție de fapte, de studii. Nu există așa ceva. Am stat din prima cu ucigași în cameră, cu persoane care nu știau să scrie ori să citească. În penitenciar, cât am stat, am fost 23 de ore din 24 închis. Singurele programe ce se făceau erau o glumă, niște cursuri o dată pe săptămână de 30 minute cu un psiholog (era o femeie care și ea a înțeles că acest sistem e un sistem greșit și murdar).

E greu să schimbăm ceva, e un sistem murdar, mârșav, ce nu poate fi oprit ușor. E un sistem creat să sifoneze banii publici, un sistem ce nu poate fi verificat de către nimeni. Aici nu există DSP, DSV sau alte instituții care să controleze ce se întâmplă în interior, totul e cu circuit închis”, a explicat Mihai Alexandru.

În România, în acest moment, există nu mai puțin de 23.045 oameni care sunt privați de libertate. Sunt cu 33 în plus față de ziua în care FANATIK a publicat materialul cu licitațiile pentru hrană. 33 de oameni care au ajuns în penitenciare numai în ultimele 36 de ore.

„Vreau să vă spun că nu există programe de integrare a deținuților, vreau să vă spun că sunt mulți care ar vrea să muncească sau să învețe o meserie, să iasă afară și să fie oameni normali pentru că sunt sătui de carceră. Nu am să înțeleg niciodată de ce se spune că România e un stat european, nu e deloc adevărat.

De ce nu se poate face ceva ca cei ce ajung în penitenciar să poată lucra și să poată plăti ei pentru greșelile lor, nu să plătească mama, tata, restul populației ce muncește. De ce nu creează un cadru în care să ne asemănăm cu țările europene? Ei preferă să ajungi la pușcărie, se justifică în asa mod toate costurile astea enorme”, a mai adăugat acesta.